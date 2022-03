Διπλή Βράβευση για τη Global Media στα φετινά Influencer Marketing Awards

Δύο σημαντικές διακρίσεις πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Global Media μετά την ολοκλήρωση των Influencer Marketing Awards 2022. Βραβεύτηκε με 2 βραβεία για την Ιnfluencer Marketing καμπάνια του ΕΟΤ και της Aegean Airlines, η οποία υπήρξε μέρος της ευρύτερης διαφημιστικής καμπάνιας ‘Sunshine Discount 2021’ στο εξωτερικό.

Σε μία live τελετή απονομής, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου στο Box Athens και διοργανώθηκε από τη Boussias Communications, η Global Media παρέλαβε το GOLD βραβείο στην κατηγορία Best in Travel, Tourism & Entertainment και το BRONZE βραβείο στην κατηγορία Best Platform/Tool for Influencer Marketing.

Με 787 συνολικά assets (σε IG και TikTok) από 7 Influencers, 2 Cinematic 'Behind the Scenes' videoς και 6 Specific videos, η καμπάνια θεωρήθηκε άκρως επιτυχημένη φέρνοντας 27Μ Impressions, 27Μ Video Views και 1.8Μ Engagements. Η επίδραση της καμπάνιας στο κοινό αποτυπώνεται και στο άκρως εντυπωσιακό engagement rate 4,20% (IG average 1.16%). Στις σημαντικές κατακτήσεις της καμπάνιας ήταν ότι κατάφερε να συμβάλει στην εδραίωση της Ελλάδας στη συνείδηση του κοινού ως κορυφαίο προορισμό με συνολική αύξηση του τουρισμού το 2021.

«Σε μία ακόμη δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό, μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι μας εμπιστεύτηκαν η Aegean Airlines και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ιδιαίτερα απαιτητικής καμπάνιας. Η βράβευση αυτή αποτελεί για εμάς την επιβεβαίωση της καθολικής επιτυχίας της καμπάνιας», ανέφερε ο κ. Κωστής Φρόνιμος, ιδιοκτήτης της Global Media.

