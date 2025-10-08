Όμιλος Χατζηλαζάρου: Ισχυρή επιστροφή και στρατηγική επέκταση εκτός Ρόδου – Τζίρος-ρεκόρ 114,2 εκατ. ευρώ για το 2024

Της Βίκης Τρύφωνα



Χρονιά-ορόσημο αποτέλεσε το 2024 για τον Όμιλο H Hotels Collection της οικογένειας Χατζηλαζάρου, ο οποίος κατάφερε σχεδόν να διπλασιάσει τον τζίρο του, σηματοδοτώντας θεαματική επάνοδο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023 στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ο τζίρος του Ομίλου ανήλθε στα 114,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 90,8% σε σχέση με τα 59,8 εκατ. ευρώ του προηγούμενου έτους, ενώ τα καθαρά κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 22,86 εκατ. ευρώ, από 7,31 εκατ. ευρώ το 2023.

Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση αποδίδεται τόσο στην πλήρη επαναλειτουργία των ξενοδοχείων της Ρόδου που είχαν πληγεί, όσο και στη συνεισφορά των νέων εταιρειών που εντάχθηκαν για πρώτη φορά στην ενοποίηση, με κορυφαία εξαγορά το Titania Hotel στο κέντρο της Αθήνας.

Η επόμενη μέρα μετά τις πυρκαγιές στη Ρόδο

Το καλοκαίρι του 2023 υπήρξε ίσως το δυσκολότερο στην τριακονταετή πορεία του Ομίλου. Τα ξενοδοχεία της θυγατρικής Ι. & Ε. Χατζηλαζάρου Α.Ε. αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους στις 22 Ιουλίου, εξαιτίας των εκτεταμένων ζημιών από τις πυρκαγιές. Ωστόσο, οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώθηκαν εντός του 2024, επιτρέποντας την έγκαιρη επαναλειτουργία των μονάδων σύμφωνα με τα τουριστικά συμβόλαια.

Η επίδοση των βασικών μονάδων της H Hotels Collection το 2024 καταγράφει την ταχύτητα της ανάκαμψης:

Lindos Princess: έσοδα 24,9 εκατ. ευρώ, από 19,8 εκατ. το 2023,

έσοδα 24,9 εκατ. ευρώ, από 19,8 εκατ. το 2023, Boutique 5 Hotel & Spa : έσοδα 2,1 εκατ. ευρώ, από 1,57 εκατ.,

: έσοδα 2,1 εκατ. ευρώ, από 1,57 εκατ., Mayia Exclusive Resort & Spa (φωτό): έσοδα 17,4 εκατ. ευρώ, από 13,6 εκατ.

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι η Ρόδος επανήλθε δυναμικά στον τουριστικό χάρτη, παρά το σοβαρό πλήγμα της προηγούμενης χρονιάς.

Στρατηγική ενίσχυση με εξαγορές και διαφοροποίηση

Κατά τη διάρκεια του 2024, ο Όμιλος προχώρησε σε σημαντικές κινήσεις επέκτασης, αποκτώντας τις εταιρείες ΛΑΝΔΑ Α.Ε. και Μονοπρόσωπη Α.Ε. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΤΙΤΑΝΙΑ, ενώ απέκτησε συμμετοχή και στην Ανάπτυξη Πληροφορικής Χριστοδουλάκης Α.Ε.

Η εξαγορά του Titania Hotel, ενός εκ των πιο εμβληματικών ξενοδοχείων της Αθήνας, ολοκληρώθηκε στις αρχές του έτους από τη London & Regional Group, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα εξόδου του Ομίλου εκτός Ρόδου. Μόνο στη χρήση 2024, το Titania συνεισέφερε 14,56 εκατ. ευρώ στα ενοποιημένα έσοδα.

Παράλληλα, λίγους μήνες νωρίτερα, η H Hotels είχε αποκτήσει τον έλεγχο του Rhodes Bay Resort (πρώην Amathus), ενός resort 357 δωματίων στην Ιξιά, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της στο νησί.

Νέα επένδυση 60 εκατ. ευρώ στο Κιοτάρι

Στο επενδυτικό μέτωπο, ο Όμιλος προχωρά σε νέα μεγάλη ανάπτυξη ύψους 60 εκατ. ευρώ στη Ρόδο, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια στρατηγική του δέσμευση στο νησί. Πρόκειται για τη δημιουργία νέας πολυτελούς μονάδας 5 αστέρων, δυναμικότητας 503 κλινών, σε έκταση 57.273 τ.μ. στην περιοχή Κιοτάρι, δίπλα στο Boutique 5 Hotel & Spa.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ήδη εγκριθεί, ενώ το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό και αναπτυξιακά προγράμματα. Η νέα μονάδα θα διαθέτει ενεργειακά αποδοτικές υποδομές και θα δημιουργήσει 136 νέες θέσεις εργασίας.

Από τη Ρόδο στο Κονγκό και πίσω – μια επιχειρηματική διαδρομή 60 ετών

Η ιστορία του Ομίλου Χατζηλαζάρου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσωπική πορεία του ιδρυτή του, Ιωάννη Χατζηλαζάρου, ο οποίος σε ηλικία μόλις 17 ετών μετανάστευσε στο Κονγκό. Εκεί έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στη βιομηχανία και το εμπόριο, έχοντας θέσει στόχο να επιστρέψει κάποτε στη Ρόδο και να επενδύσει στον τόπο του.

Το όνειρο αυτό πήρε σάρκα και οστά το 1993, με τη δημιουργία του Rodos Princess Beach Resort & Spa, δυναμικότητας 450 κλινών. Από τότε, ο Όμιλος εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς ομίλους της χώρας, με περισσότερες από 8.000 κλίνες και 1.700 εργαζόμενους.

Η οικογενειακή φιλοσοφία, η έμφαση στην ποιότητα υπηρεσιών και η προσήλωση στις ρίζες του τόπου συνθέτουν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε το brand H Hotels Collection. Το 2018, ο Όμιλος παρουσίασε το έκτο ξενοδοχείο του, το Mayia Exclusive Resort & Spa, θέτοντας νέα πρότυπα πολυτέλειας και εμπειρίας φιλοξενίας.

