Στα Χανιά από το 2026 το μοναδικό Hilton της Ελλάδας – Νέα επένδυση του Ομίλου Τσιλεδάκη

Της Βίκης Τρύφωνα

Η Κρήτη αναμένεται να αποκτήσει το μοναδικό ξενοδοχείο που θα φέρει το όνομα Hilton στην Ελλάδα, μετά τη μετατροπή του ιστορικού Hilton Athens σε Conrad και Curio Collection. Ο Όμιλος Τσιλεδάκη ανακοίνωσε την ανάπτυξη του Hilton Chania Old Town Resort & Spa, το οποίο προγραμματίζεται να ανοίξει την άνοιξη του 2026 στα Χανιά, σε συνεργασία με τη Hilton και υπό τη διαχείριση της Hotelleading.

Το έργο εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου του ομίλου σε ξενοδοχειακές μονάδες υψηλών προδιαγραφών και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το προφίλ της Κρήτης ως προορισμού τεσσάρων εποχών.

Το νέο Hilton θα βρίσκεται στην είσοδο της Παλιάς Πόλης των Χανίων, συνδέοντας το ιστορικό περιβάλλον με τις σύγχρονες ανάγκες της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Θα διαθέτει 85 δωμάτια και σουίτες, όλες με ιδιωτικές πισίνες και πανοραμική θέα στη θάλασσα, ενώ η πισίνα υπερχείλισης στην ταράτσα θα προσφέρει ανεμπόδιστη θέα προς τις ακτές της δυτικής Κρήτης.

Η μονάδα θα λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την αύξηση της τοπικής απασχόλησης και την ενίσχυση του συνεδριακού και πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η παρουσία της Hilton στα Χανιά θεωρείται καταλύτης για τη διεθνή προβολή της πόλης, καθώς το brand αναγνωρίζεται παγκοσμίως για τη συνδεσή του με ποιοτική και συνεπή εμπειρία φιλοξενίας.

Υποδομές και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών

Το Hilton Chania Old Town Resort & Spa θα περιλαμβάνει:

Κέντρο Spa και ευεξίας 600 τ.μ., με χαμάμ, σάουνες, ατμόλουτρα και εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα,

Σύγχρονο γυμναστήριο με υπηρεσίες personal training,

Συνεδριακό κέντρο χωρητικότητας έως 250 ατόμων,

Concierge Clefs d’Or, valet parking, boutique καταστήματα και υπηρεσίες παιδικής φροντίδας.

Ο έκτος όροφος θα φιλοξενεί τις κορυφαίες σουίτες του ξενοδοχείου, μεταξύ των οποίων η Βασιλική Σουίτα των 600 τ.μ., μία από τις μεγαλύτερες στην Κρήτη, που θα απευθύνεται σε VIP επισκέπτες και διεθνή κοινό υψηλών απαιτήσεων.

Η γαστρονομία ως μέρος της εμπειρίας φιλοξενίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο γαστρονομικό σκέλος, με το Hilton Chania να συνδυάζει τοπικές πρώτες ύλες και σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα.

Στους χώρους του θα λειτουργούν:

διώροφο Gastro Bar και Fine Dining εστιατόριο,

Patisserie Boutique με γκουρμέ δημιουργίες,

Cigar & Spirits Lounge με θέα στη θάλασσα, και

Rooftop Pool Club & Lounge Bar, που θα στοχεύει στο κοινό των σύγχρονων κοσμοπολίτικων προορισμών.

Από την Curio Collection στη ναυαρχίδα Hilton Hotels & Resorts

Το έργο είχε αρχικά ενταχθεί στην Curio Collection by Hilton, ωστόσο, λόγω του μεγέθους και του προφίλ του, αποφασίστηκε να λειτουργήσει υπό το εμπορικό σήμα Hilton Hotels & Resorts, τη ναυαρχίδα του ομίλου με περισσότερα από 600 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο.

Η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της Hilton να εδραιώσει παρουσία στην Ελλάδα μέσω επιλεγμένων, υψηλής ποιότητας projects με ισχυρούς τοπικούς εταίρους.

Ο Ανδρέας Κούκας, Διευθυντής Ανάπτυξης της Hilton για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους πλέον ελκυστικούς προορισμούς στη Μεσόγειο. Το Hilton Chania Old Town Resort & Spa έρχεται να καλύψει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για πολυτελείς επιλογές διαμονής και να ενισχύσει τη θέση της Hilton στην ελληνική αγορά».

Από την πλευρά του, ο Λάμπρος Τσιλεδάκης, Αντιπρόεδρος Ανάπτυξης και Λειτουργίας του Ομίλου Τσιλεδάκη, υπογράμμισε: «Με το κύρος της Hilton και την τεχνογνωσία της Hotelleading, επιδιώκουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος των Χανίων και της Κρήτης συνολικά».

Με την ολοκλήρωσή του, το Hilton Chania Old Town Resort & Spa θα αποτελέσει όχι μόνο το μοναδικό Hilton στην Ελλάδα, αλλά και μία από τις σημαντικότερες ξενοδοχειακές επενδύσεις στην Κρήτη την τελευταία δεκαετία.

