Τι σχεδιάζει ο Όμιλος Sani/Ikos στη Χαλκιδική

Της Βίκης Τρύφωνα



Η Χαλκιδική εισέρχεται σε μια νέα εποχή τουριστικής ανάπτυξης, καθώς ο Όμιλος Sani/Ikos Group (SIG) προχωρά σε ένα από τα πιο φιλόδοξα και εμβληματικά έργα πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Η επένδυση αφορά την πλήρη ανάπλαση των ιστορικών ξενοδοχείων Pallini Beach, Theophano Imperial Palace και Athos Palace, που βρίσκονται στην Κασσάνδρα, με προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ.

Το έργο, το οποίο θα υλοποιήσει η ΜΕΤΚΑ, όπως ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της εταιρείας Ντίνος Μπενρουμπή στο Athens Riviera Forum, αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2025 και να ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαίρι του 2029. Με την ολοκλήρωσή του, τα τρία υφιστάμενα ξενοδοχεία θα μετατραπούν σε ένα ενιαίο πολυτελές συγκρότημα με την υπογραφή Ikos, το Ikos Kassandra, το οποίο θα διαθέτει 750 δωμάτια, σουίτες και βίλες, καθώς και πλήθος εγκαταστάσεων με σύγχρονη αισθητική και ανέσεις υψηλών προδιαγραφών.

Από την Goldman Sachs στη Sani/Ikos

Η Sani/Ikos απέκτησε τα τρία ξενοδοχεία από την Goldman Sachs Asset Management την 1η Απριλίου 2025, σε συνέχεια μιας διαδικασίας που ξεκίνησε αρκετούς μήνες νωρίτερα. Τα ξενοδοχεία, που στο παρελθόν ανήκαν στον όμιλο GHotels της οικογένειας Γρηγοριάδη, είχαν εξαγοραστεί το 2022 από τη Goldman Sachs με σκοπό την ανακαίνιση και αναβάθμισή τους σε ενιαίο resort υψηλών προδιαγραφών.

Ωστόσο, το αρχικό επενδυτικό σχέδιο της Goldman Sachs, ύψους 108 εκατ. ευρώ μέσω της πλατφόρμας Ousia Hospitality, δεν προχώρησε, καθώς ο επενδυτικός βραχίονας της αμερικανικής τράπεζας αναθεώρησε την πολιτική του σε σχέση με τα τουριστικά assets. Η Sani/Ikos, γνωστή για την εμπειρία της στη διαχείριση πολυτελών θερέτρων και με σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης (GIC), προχώρησε στην εξαγορά και ανέλαβε την πλήρη ανάπτυξη του project.

Το μεγαλύτερο Ikos Resort μέχρι σήμερα

Η επένδυση των 400 εκατ. ευρώ θα οδηγήσει στη δημιουργία του μεγαλύτερου θερέτρου Ikos που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα. Το νέο συγκρότημα, εκτεινόμενο σε παραλία μήκους 600 μέτρων, θα περιλαμβάνει 30 εστιατόρια και μπαρ, πολυτελείς κοινόχρηστους χώρους, εγκαταστάσεις αναψυχής, spa και αθλητικές υποδομές, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βιώσιμη αρχιτεκτονική και την ενσωμάτωση στο φυσικό περιβάλλον της Κασσάνδρας.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μπενρουμπή, τα έργα στη Χαλκιδική εντάσσονται στα μεγαλύτερα που έχει αναλάβει η ΜΕΤΚΑ σε ιδιωτικό επίπεδο. «Τα τρία νέα ξενοδοχεία της Sani/Ikos στη Χαλκιδική είναι συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ. Θα ξεκινήσουν μέσα στο έτος και προβλέπεται να ολοκληρωθούν πριν από το καλοκαίρι του 2029, προσφέροντας συνολικά 750 δωμάτια με σύγχρονη αισθητική και ανέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνέχεια του αναπτυξιακού σχεδίου του Ομίλου

Η νέα επένδυση στη Χαλκιδική αποτελεί φυσική συνέχεια της στρατηγικής επέκτασης του Ομίλου Sani/Ikos στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο όμιλος έχει ήδη σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής το Ikos Kissamos στα Χανιά, έργο ύψους άνω των 100 εκατ. ευρώ, το οποίο θα λειτουργήσει το 2026, ενώ παράλληλα αναπτύσσει νέα resorts σε Κροατία, Πορτογαλία και Ιταλία.

Με την προσθήκη των τριών νέων μονάδων, η Sani/Ikos θα αυξήσει τη δύναμή της στη Χαλκιδική κατά 2.000 κλίνες, φτάνοντας συνολικά τις 5.500 στην περιοχή. Έτσι, η εταιρεία θα κατέχει πλέον δεσπόζουσα θέση στην αγορά πολυτελών ξενοδοχείων του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής, το οποίο προσελκύει κάθε χρόνο το μεγαλύτερο μερίδιο ξένων τουριστών λόγω εγγύτητας με τη Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

