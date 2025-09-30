Νέο πεντάστερο ξενοδοχείο από την Hersonissos Group στην Κρήτη

Της Βίκης Τρύφωνα

Η Χερσόνησος της Κρήτης υποδέχεται μία ακόμη μεγάλη επένδυση που έρχεται να ενισχύσει τη φήμη της ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού στο νησί. Ο Hersonissos Group, ο όμιλος της οικογένειας Καλουτσάκη που εδώ και τέσσερις δεκαετίες πρωταγωνιστεί στη φιλοξενία, ετοιμάζει τη δημιουργία ενός νέου πεντάστερου ξενοδοχείου στη θέση «Άνω Σαραντάρι» ή «Πεφάνα», δίπλα στον Λιμένα Χερσονήσου.

Η νέα μονάδα, που έχει λάβει ήδη την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, θα αναπτυχθεί σε έκταση 28 στρεμμάτων και θα αποτελείται από 18 κτίρια συνολικής δόμησης περίπου 6.750 τ.μ. Το ξενοδοχείο θα προσφέρει 112 δωμάτια και σουίτες, συνολικής δυναμικότητας 224 κλινών, απευθυνόμενο σε επισκέπτες υψηλών απαιτήσεων που αναζητούν την εμπειρία της πολυτέλειας στην Κρήτη.

Υποδομές και παροχές

Το συγκρότημα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και την αρμονική ένταξή του στο φυσικό τοπίο. Στο κέντρο του οικοπέδου θα δεσπόζει το κεντρικό κτίριο, γύρω από το οποίο θα αναπτυχθούν οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους χώρους χαλάρωσης, με κοινόχρηστες αλλά και ιδιωτικές κολυμβητικές δεξαμενές, συνολικής επιφάνειας 1.100 τ.μ., καθώς και στους χώρους πρασίνου που θα ενισχύουν την αίσθηση γαλήνης και πολυτέλειας.

Η μονάδα θα διαθέτει επίσης χώρους στάθμευσης, υπόγειες δεξαμενές πυρόσβεσης και ύδρευσης, αλλά και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων, η οποία θα επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση του νερού για άρδευση καλλωπιστικών φυτών. Το πλεονάζον νερό θα διοχετεύεται σε ειδικά διαμορφωμένες απορροφητικές τάφρους, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα – μια επιλογή που αναδεικνύει τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό του έργου.

Μια ιστορία 40 και πλέον ετών

Ο Hersonissos Group αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα κρητικής επιχειρηματικότητας στον τουρισμό. Η πορεία του ξεκίνησε το 1980 με το Heronissos Hotel, το πρώτο ξενοδοχείο που δημιούργησαν ο αρχιτέκτονας Κωνσταντίνος Καλουτσάκης και η σύζυγός του Ηλιάνα. Ακολούθησαν το Hersonissos Maris το 1984 και το Hersonissos Palace το 1991, ενώ το χαρτοφυλάκιο εμπλουτίστηκε με την ανακαίνιση και μετεξέλιξη του Pefana Village Hotel σε Hersonissos Village Hotel.

Η στρατηγική ανάπτυξη συνεχίστηκε με την απόκτηση των Bella Beach και Silva Beach, που ενίσχυσαν σημαντικά την παρουσία του ομίλου στην περιοχή. Σταθμό αποτέλεσε το 2018 η δημιουργία του Abaton Island Resort & Spa, ενός πολυτελούς συγκροτήματος που έθεσε νέα στάνταρντ για την περιοχή και προσέλκυσε διεθνή προσοχή. Παράλληλα, ο όμιλος επέκτεινε το αποτύπωμά του εκτός Κρήτης, με το ξενοδοχείο Aeifos Santorini στο Ημεροβίγλι, που απευθύνεται επίσης σε πελάτες υψηλού επιπέδου.

Σταθερή παρουσία στη Χερσόνησο

Σήμερα, ο Hersonissos Group διαθέτει και λειτουργεί έξι ξενοδοχεία στη Χερσόνησο, αριθμώντας συνολικά επτά μονάδες μαζί με τη Σαντορίνη. Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας και μια διαρκή παρουσία στην καρδιά της τουριστικής ανάπτυξης του Ηρακλείου, η οικογένεια Καλουτσάκη έχει συμβάλει καθοριστικά στην τουριστική ταυτότητα της περιοχής.

Η νέα επένδυση έρχεται να ενισχύσει αυτή τη διαδρομή, δίνοντας έμφαση σε μια πιο ποιοτική και βιώσιμη προσέγγιση της φιλοξενίας. Η Χερσόνησος, γνωστή επί δεκαετίες ως δημοφιλής προορισμός για επισκέπτες από όλη την Ευρώπη, βρίσκεται σήμερα σε φάση μετάβασης προς ένα πιο διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν, και το νέο ξενοδοχείο της οικογένειας Καλουτσάκη αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης.

Προοπτικές

Η επένδυση στη θέση «Άνω Σαραντάρι» δεν είναι μια αποσπασματική κίνηση, αλλά μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ανάπτυξης που ο όμιλος υλοποιεί συστηματικά. Με έργα που συνδυάζουν την αρχιτεκτονική ποιότητα, την πολυτέλεια και τη βιωσιμότητα, ο Hersonissos Group στοχεύει να αναβαθμίσει περαιτέρω την εικόνα της Χερσονήσου, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν εμπειρίες υψηλού επιπέδου.

Για την Κρήτη συνολικά, η νέα αυτή μονάδα αποτελεί ένα ακόμη δείγμα της δυναμικής που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια, με την τοπική επιχειρηματικότητα να πρωταγωνιστεί και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του νησιού ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού της Μεσογείου.

