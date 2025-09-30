Πράσινο φως για τριώροφο πεντάστερο ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο

Εγκρίθηκε, από πλευράς αρχαιολογικού νόμου, η αρχιτεκτονική μελέτη για την ανέγερση νέου τριώροφου κτιρίου ξενοδοχείου πέντε αστέρων της ΡΙΧΑΡΔΟΣ HOTELS AND RESORTS M.A.E στο Μεταξουργείο, καθώς όπως έκρινε η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του υπουργείου Πολιτισμού από την προτεινόμενη ανέγερση δεν θα προκληθεί βλάβη στον κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο της πόλης των Αθηνών και στα μνημεία του.

Το ξενοδοχείο θα περιλαμβάνει δύο υπόγεια, ισόγειο, εσωτερικούς εξώστες, πέργκολες και κολυμβητική δεξαμενή στο δώμα και το υπόγειο και θα βρίσκεται σε οικόπεδο επί των οδών Αλκίππου 2, 6, 8, Κοδράτου 22Α, 24, Κεραμέων 23.

Η έγκριση δίδεται με τους εξής όρους:

Το σύνολο των εκσκαφικών εργασιών να γίνει υπό την άμεση και συνεχή επίβλεψη εκπροσώπου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Υπηρεσίας ως προς τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών να ειδοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως, τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την επικείμενη έναρξη των ανωτέρω εργασιών, προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος προγραμματισμός.

Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες να διακοπούν και να ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου, κατά τις διατάξεις του νόμου. Η αρχαιολογική έρευνα δύναται να επεκταθεί σε εύρος και σε βάθος, πέραν της κάλυψης των εκσκαφών του έργου αποκλειστικά για λόγους τεκμηρίωσης των ευρημάτων.

Η σωστική ανασκαφική έρευνα που τυχόν προκύψει θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την τηρούμενη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών σειρά προτεραιότητας των προς ανασκαφή οικοπέδων και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 4858/2021 (Α΄ 220).

Κατά τη διάρκεια των κάθε είδους αρχαιολογικών εργασιών, δεν επιτρέπεται η παρουσία ή η είσοδος στον χώρο εργασιών σε τρίτους, πλην των αρμοδίων για το έργο (ιδιοκτήτης ή εργολήπτης) για λόγους ασφαλείας.

Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολήπτης οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία και ασφάλεια τυχόν ευρημάτων αλλά και για την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων (π.χ. αντιστήριξη πρανών κ.λπ.), σε συνεννόηση και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Υπηρεσίας.

Ο κύριος του έργου είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια, τη φύλαξη και υγιεινή του εργοταξίου και των εργαζομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση τροποποίησης οποιουδήποτε στοιχείου του έργου να υποβληθεί νέο αίτημα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη της.

