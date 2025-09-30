Ανοίγει ο δρόμος για το νέο 5άστερο ξενοδοχείο της οικογένειας Καλουτσάκη στη Χερσόνησο

Προχωράει το όραμα του ομίλου Hersonissos Group για επέκταση της παρουσίας του στη Χερσόνησο, καθώς η διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή του νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων που σχεδιάζεται στην περιοχή.

Το προτεινόμενο ξενοδοχείο, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΟΡΗ Α.Ε. που ελέγχεται από την οικογένεια Καλουτσάκη (Hersonissos Group), βρίσκεται στη θέση «Άνω Σαραντάρι ή «Πεφάνα» της Κοινότητας Λιμένα Χερσονήσου, με «πρόσωπο» στην οδό Σολωμού. Η δυναμικότητα της μονάδας προβλέπεται στις 224 κλίνες, οι οποίες θα αναπτύσσονται σε 112 δωμάτια.

Θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο επιφάνειας περίπου 28 στρεμμάτων και το κεντρικό κτίριο προβλέπεται να κατασκευαστεί στο κέντρο περίπου του γηπέδου. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει 18 κτίρια συνολικού εμβαδού δόμησης 6.753,11 τ.μ.

Στο συγκρότημα θα υπάρχουν κοινόχρηστες κολυμβητικές δεξαμενές -εξωτερική και εσωτερική- και κολυμβητικές δεξαμενές ιδιωτικής χρήσης συνολικής επιφάνειας 1.100 τ.μ.

Στο δυτικό τμήμα προβλέπεται χώρος στάθμευσης, υπόγεια δεξαμενή πυρόσβεσης, υπόγεια δεξαμενή ύδρευσης και χώρος πρασίνου. Στο βόρειο τμήμα του γηπέδου σχεδιάζονται κτίρια του ξενοδοχείου και χώροι πρασίνου. Στο ανατολικό τμήμα προβλέπονται επιμέρους κτίρια του ξενοδοχείου και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).

Θα εφαρμόζεται επαναχρησιμοποίηση της εκροής της Ε.Ε.Λ. μέσω της άρδευσης καλλωπιστικών φυτών εντός του ξενοδοχείου. Για την περίσσεια της εκροής που δεν θα δεσμεύεται από τα φυτά, αυτή θα οδηγείται σε σύστημα απορροφητικών τάφρων κατάλληλων χαρακτηριστικών στο νότιο τμήμα του γηπέδου, που ως τύπος διάθεσης υπάγεται σε αυτόν του εμπλουτισμού υπόγειου υδροφορέα, σύμφωνα με την υδρογεωλογική μελέτη που συνοδεύει τη ΜΠΕ του έργου.

Η εταιρεία «Ξενοδοχείον Η ΚΟΡΗ Ανώνυμος Εταιρεία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» που έχει υπό τον έλεγχό της τα ξενοδοχεία Hersonissos Maris και Hersonissos Village του Hersonissos Group, ιδρύθηκε το 1980, εδρεύει στο Λιμένα Χερσονήσου στη θέση Άγιος Γεώργιος Σαραντάρη και έχει προσανατολισμό κυρίως στην Ευρωπαϊκή αγορά. Οι πελάτες της είναι κυρίως ταξιδιωτικά πρακτορεία και σε μικρότερη κλίμακα ιδιώτες πελάτες. Η βασική στρατηγική της εταιρείας για την επόμενη πενταετία είναι η στόχευση σε πελάτες υψηλότερων εισοδημάτων σε σχέση με τους υφιστάμενους και η επέκταση της τουριστικής σεζόν πέραν των 6 μηνών.

Ο όμιλος Hersonissos Group ιδρύθηκε από τον οραματιστή αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Καλουτσάκη και τη σύζυγό του Ηλιάνα Καλουτσάκη και σήμερα διαθέτει και λειτουργεί συνολικά 6 ξενοδοχεία στην περιοχή της Χερσονήσου Κρήτης και 1 στη Σαντορίνη (Abaton, Bella Beach, Silva Beach, Hersonissos Maris, Hersonissos Palace, Hersonissos Village και Aeifos Santorini).

Το 1980 εγκαινίασε το πρώτο ξενοδοχείο του, Heronissos Hotel, και ακολούθησε η ίδρυση του Hersonissos Maris Hotel το 1984 και τα εγκαίνια του Hersonissos Palace Hotel το 1991.

Ορόσημο αποτέλεσε η μετατροπή του Pefana Village Hotel στο Hersonissos Village Hotel, καθώς και οι στρατηγικές εξαγορές των Bella Beach Hotel και Silva Beach Hotel, που έχουν αυξήσει σημαντικά την παρουσία του ομίλου στην περιοχή. Το ζενίθ των προσπαθειών του κορυφώθηκε το 2018 με τα αποκαλυπτήρια του Abaton Island Resort & Spa, που αποτελεί την επιτομή της διοίκησης στην παροχή εμπειριών πολυτέλειας.

