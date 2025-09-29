Ανάκληση επένδυσης για την αναβάθμιση του "Ναυσικά" στον Αστέρα Βουλιαγμένης και επιστροφή της ενίσχυσης
29 Sep 2025, 15:52 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TornosNews.gr
Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ανακαλείται η υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.» στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και ζητείται η επιστροφή της χορηγηθείσας επιχορήγησης.
Η αρχική απόφαση, που είχε εκδοθεί το 2007, προέβλεπε ενίσχυση ύψους 2,62 εκατ. ευρώ (ποσοστό 30% του συνολικού προϋπολογισμού 8,76 εκατ. ευρώ) για την αναβάθμιση της ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων «Nafsika» στο συγκρότημα του Αστέρα, με δυναμικότητα 162 δωματίων και 319 κλινών.
Ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, η εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της ενίσχυσης μαζί με τους νόμιμους τόκους. Το συνολικό ποσό που καλείται να καταβάλει ανέρχεται σε 788.490 ευρώ, υπολογισμένο από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης (Μάιος 2008) έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής (Οκτώβριος 2017).
Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο ελέγχων εφαρμογής του νόμου 4887/2022 και της σχετικής υπουργικής απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.
Εγγραφή στο Newsletter
διαβάστε ακόμα
- Εγκρίσεις αλλά και αναβολές για ξενοδοχειακές επενδύσεις από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 29/09 | 06:10
- Πράσινο φως για τη μεγάλη τουριστική επένδυση της PHAEA στην Ελούντα - Τι περιλαμβάνει 23/09 | 16:06
- Ποιες επενδύσεις θα γίνουν στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας Πισοδερίου 24/09 | 06:28
- H επιχορήγηση για 5άστερη ξενοδοχειακή επένδυση στην Πάτρα 23/09 | 07:01
- 6 ξενοδοχειακές επενδύσεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 22/09 | 06:10
- e-ΕΦΚΑ: Νέος διαγωνισμός για εκμίσθωση ακινήτου και μετατροπή του σε ξενοδοχείο στην καρδιά της Αθήνας 19/09 | 17:45
- Νέο project στον Ερημίτη Κέρκυρας: Τα ελληνοαμερικανικά κεφάλαια, ο ρόλος του Αντετοκούνμπο και οι αντιδράσεις 20/09 | 08:28
- ΕΤΑΔ | Διαγωνισμοί για ανενεργά ακίνητα σε Ναύπλιο, Αλεξανδρούπολη και Αγ. Νικόλαο 19/09 | 11:05
- Προσβάσιμες παραλίες στη Σκόπελο: Ενίσχυση για την προσβασιμότητα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης 17/09 | 09:22
- 10 ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Θάσο, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Οίτυλο, Κεφαλονιά, Σχοινούσα και Κέρκυρα 16/09 | 08:10
δημοφιλέστερα
- 1 Πώς μια κακή κριτική μπορεί να απογειώσει τη φήμη ενός ξενοδοχείου 29.09.2025 | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
- 2 Εγκρίσεις αλλά και αναβολές για ξενοδοχειακές επενδύσεις από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 29.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 3 Eπετειακή έκδοση | «Ο Τουρισμός Της Δωδεκανήσου στην περίοδο των μεγάλων κρίσεων 2015 – 2023». 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 XTERRA Open Water Swimming Challenge στη Βούλα 29.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 Hyatt | Οι Αμερικανοί λαχταρούν περισσότερο ποιοτικό χρόνο, κάτι που προσφέρει το ταξίδι 28.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Η Ελλάδα πέμπτος πιο ακριβός ευρωπαϊκός προορισμός το 2025 | Έρευνα: το top10 της ακρίβειας 29.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Η Grecotel "συστήνει" την Ελλάδα στην ινδική αγορά πολυτελούς τουρισμού 29.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 8 Όλγα Κεφαλογιάννη | Στρατηγική η σημασία του Ιατρικού Τουρισμού 29.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 9 Η Πάρος στο προσκήνιο της πολυτελούς κρουαζιέρας | Iωάννης Μπρας 29.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 10 O "Κήπος της Ζωής του Ιπποκράτη" στο Ikos Aria στην Κω 28.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ