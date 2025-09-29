Ανάκληση επένδυσης για την αναβάθμιση του "Ναυσικά" στον Αστέρα Βουλιαγμένης και επιστροφή της ενίσχυσης

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ανακαλείται η υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.» στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και ζητείται η επιστροφή της χορηγηθείσας επιχορήγησης.

Η αρχική απόφαση, που είχε εκδοθεί το 2007, προέβλεπε ενίσχυση ύψους 2,62 εκατ. ευρώ (ποσοστό 30% του συνολικού προϋπολογισμού 8,76 εκατ. ευρώ) για την αναβάθμιση της ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων «Nafsika» στο συγκρότημα του Αστέρα, με δυναμικότητα 162 δωματίων και 319 κλινών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη νέα απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, η εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της ενίσχυσης μαζί με τους νόμιμους τόκους. Το συνολικό ποσό που καλείται να καταβάλει ανέρχεται σε 788.490 ευρώ, υπολογισμένο από την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης (Μάιος 2008) έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής (Οκτώβριος 2017).

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο ελέγχων εφαρμογής του νόμου 4887/2022 και της σχετικής υπουργικής απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

