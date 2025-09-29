Εγκρίσεις αλλά και αναβολές για ξενοδοχειακές επενδύσεις από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Της Βίκης Τρύφωνα



Τις διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες κινούνται τα διάφορα ξενοδοχειακά projects, αλλά και τις ισχυρές πιέσεις που ασκεί η ανάγκη για ανάπτυξη σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική προστασία καταδεικνύουν οι γνωμοδοτήσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συνεδρίασε στις 23 Σεπτεμβρίου και μεταξύ άλλων αποφάσισε για έξι μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Κέα, Κω, Ρόδο και Μήλο.

Η επένδυση των Ισπανών στην Κέα που «σκοντάφτει»

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής βρέθηκε το έργο «HILLS & SEA KEA», δυναμικότητας 303 κλινών. Η ισπανική Inmo Parck Invest σχεδιάζει πεντάστερο ξενοδοχείο, spa και 61 κατοικίες, σε έκταση 172,5 στρεμμάτων στον Βρόσκοπο. Το έργο, ωστόσο, συγκεντρώνει αντιδράσεις από το δημοτικό συμβούλιο Κέας και κατοίκους, λόγω ανησυχιών για τη λειψυδρία και το στεγαστικό ζήτημα, αλλά και για την αλλοίωση του κυκλαδίτικου τοπίου. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος αποφάσισε αναβολή γνωμοδότησης μέχρι την ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

Η αναμονή για το mega-resort της CASA COA στην Κω

Αναβολή πήρε και η επένδυση της CASA COA Α.Ε., η οποία προβλέπει πεντάστερο ξενοδοχείο 1.200 κλινών στη Λιμνάρα Πυλίου, στο Μαρμάρι της Κω. Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 22 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα να φτάσει τα 40 εκατ., περιλαμβάνοντας χώρους εστίασης, αμφιθέατρο, παιδότοπο και αθλητικές υποδομές. Η Επιτροπή ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα πολεοδομικά σχέδια, καθυστερώντας την τελική γνωμοδότηση.

Στο «κόκκινο» η υπερμεγέθης επένδυση της ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ στη Ρόδο

Το φιλόδοξο σχέδιο της ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ Α.Ε. στον Προφήτη Ηλία Ρόδου, προϋπολογισμού 148 εκατ. ευρώ, που προβλέπει Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα με 1.682 νέες κλίνες, συνεδριακό κέντρο 2.500 συνέδρων και κατοικίες, αντιμετωπίζει σωρεία αρνητικών γνωμοδοτήσεων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για τον υπερκορεσμό της Καλλιθέας, την πίεση στους υδατικούς πόρους και τη γειτνίαση με τις Ιαματικές Πηγές. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ανέβαλε επίσης τη γνωμοδότησή της, κρατώντας την επένδυση σε αβέβαιο μέλλον.

«Πράσινο φως» για το boutique hotel της ΜΗΛΟΣ Collection

Αντίθετα, πιο θετική ήταν η έκβαση για το project της ΜΗΛΟΣ Collection Α.Ε. στον Προβατά Μήλου. Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη ΜΠΕ για ξενοδοχείο 5 αστέρων, δυναμικότητας 94 κλινών, με κόστος περίπου 5 εκατ. ευρώ. Το συγκρότημα θα αποτελείται από οκτώ κτίρια, με βίλες που διαθέτουν αυτόνομες πισίνες. Αν και το δημοτικό συμβούλιο είχε εκφράσει αντιρρήσεις, η Περιφέρεια έδωσε το πράσινο φως υπό όρους, δίνοντας ώθηση στην επένδυση.

Kalezoe: Ξενοδοχείο με στόχευση στον αναρριχητικό τουρισμό

Στη Λίνδο της Ρόδου εγκρίθηκε η επένδυση της J and G Α.Ε. για το boutique ξενοδοχείο Kalezoe, ύψους 3,87 εκατ. ευρώ. Με δυναμικότητα 84 κλινών, spa, γυμναστήριο και εξειδίκευση στην αγορά των αναρριχητών, φιλοδοξεί να επιμηκύνει τη σεζόν και να διαφοροποιήσει το τουριστικό προϊόν του νησιού. Το έργο θεωρείται πρότυπο για τη σύνδεση θεματικού τουρισμού και υψηλής φιλοξενίας.

Συγχώνευση μονάδων στην Κω

Τέλος, εγκρίθηκε η λειτουργική ενοποίηση των ξενοδοχείων SUNSHINE και SUNSHINE SUITES στο Τιγκάκι Κω, σε μια ενιαία μονάδα 4 αστέρων με 190 κλίνες. Η απόφαση αφορά περισσότερο οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση παρά νέα επένδυση, ωστόσο επιβεβαιώνει την τάση συγκέντρωσης και αναβάθμισης υφιστάμενων μονάδων.

Το μήνυμα των αποφάσεων

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος αναδεικνύουν την προσπάθεια ισορροπίας ανάμεσα στην ανάγκη ανάπτυξης και στη διατήρηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ισορροπιών. Αν και ορισμένα projects προχωρούν, τα μεγάλα και αμφιλεγόμενα resorts συναντούν ισχυρά εμπόδια, κυρίως από τοπικές κοινωνίες που πλέον θέτουν σαφώς πιο αυστηρούς όρους. Το δίλημμα βιώσιμη ανάπτυξη ή ανεξέλεγκτη τουριστική επέκταση συνεχίζει να κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο στο Νότιο Αιγαίο.

