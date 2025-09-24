Ποιες επενδύσεις θα γίνουν στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας Πισοδερίου

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα εκμισθώσει από τον Δασικό Συνεταιρισμό Πισοδερίου τμήμα έκτασης του για την αναβάθμιση του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου.

Η διάρκεια της σύμβασης έχει οριστεί σε 9 έτη. Η παραχωρούμενη έκταση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου, όπως ακριβώς προσδιορίζεται από τους εγκεκριμένους όρους και κανονισμούς λειτουργίας του Κέντρου, αποκλειστικά σύμφωνα με τις εγκεκριμένες χρήσεις κάθε ξεχωριστού χώρου.

Ως μίσθωμα ορίστηκε το ποσό των 15.000 ευρώ για τα πέντε πρώτα έτη, το οποίο θα καταβάλλεται το αργότερο εντός του πρώτου μήνα εκάστου μισθωτικού έτους. Το μίσθωμα παραμένει σταθερό για τα πέντε πρώτα έτη και στην συνέχεια από το έκτο μισθωτικό έτος ορίζεται στο ποσό των 20.000 ευρώ και έπειτα προσαυξάνεται σε ποσοστό 3% ετησίως εκτός αν αυτό υπολείπεται του μέσου ποσοστού ετήσιου πληθωρισμού οπότε ως ποσοστό αύξησης ισχύει το τελευταίο. Το μίσθωμα οφείλεται σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τους όρους και τον φορέα εκμετάλλευσης του χιονοδρομικού κέντρου ή από την προηγούμενη καταβολή τυχόν υπομισθώματος.

Τα έργα που αναμένεται μεταξύ άλλων να γίνουν για την αναβάθμιση της λειτουργίας και των προσφερόμενων παροχών του Χιονοδρομικού Κέντρου έχουν ως εξής:

- Εντός πέντε ετών θα πραγματοποιηθεί πλήρης ανακαίνιση του κτηρίου του Διοικητηρίου και την ενεργειακή του αναβάθμιση ώστε να στεγάσει διοικητικές Υπηρεσίες, ιατρείο κ.α.

- Εντός πέντε ετών θα γίνει διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων πλησίον της βάσεως αναβατήρα πίστας Πισοδερίου (Πίστα Νικ Κασομούλης), εκτάσεως σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις ανάγκες εξυπηρέτησης χρηστών του αναβατήρα, τους περιορισμούς που προκύπτουν από το ανάγλυφο του χώρου και την διαμόρφωση οδικής πρόσβασης σε αυτόν. Στην βάση του αναβατήρα θα λειτουργεί και αυτοτελές εκδοτήριο εισιτηρίων ή ειδικό ηλεκτρονικό ισοδύναμο.

- Εντός πέντε ετών θα προχωρήσει η διαμόρφωση και παράδοση οδού σύνδεσης μεταξύ του οικισμού Πισοδερίου και του χώρου του αναβατήρα που λειτουργεί στην βάση της πίστας Πισοδερίου.

- Εντός ενός έτους και στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της τουριστικής προβολής της ευρύτερης περιοχής Πισοδερίου θα προχωρήσει η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σε κατάλληλα σημεία.















