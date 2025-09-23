Πράσινο φως για τη μεγάλη τουριστική επένδυση της PHAEA στην Ελούντα - Τι περιλαμβάνει

Με κοινή απόφαση του υπουργείου Τουρισμού και της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε η δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, σε έκταση εμβαδού 249.401,87 τ.μ. στη θέση Πλάκα της Ελούντας, της εταιρείας PHAEA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα περιλαμβάνει 2 ξενοδοχεία κατηγορίας πέντε αστέρων συνολικής δυναμικότητας 461 κλινών και ειδικότερα το υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα Blue Palace δυναμικότητας 452 κλινών, με νέα δυναμικότητα 348 κλινών και το υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα επιπλωμένων διαμερισμάτων (bungalows) 99 κλινών (πρώην «Argo») με νέα δυναμικότητα 113 κλινών.

Επίσης, περιλαμβάνει 44 Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες συνολικής δυναμικότητας 170 κλινών, ένα κέντρο αναζωογόνησης (spa) δυναμικότητας 70 ατόμων ως Εγκατάσταση Ειδικής Τουριστικής Υποδομής του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, και ένα κέντρο αναζωογόνησης (spa) δυναμικότητας 30 ατόμων ως πρόσθετη εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής.

Οι ενεργειακές ανάγκες του έργου καλύπτονται κυρίως από το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ. Μέρος των ενεργειακών αναγκών του έργου καλύπτονται με τη χρήση υγραερίου (κυρίως για τη λειτουργία των πλυντηρίων και μαγειρείων).

Για την προσφορά στο ισοζύγιο ενέργειας και την κάλυψη μέρους των ενεργειακών απαιτήσεων της ανάπτυξης, προβλέπεται εγκατάσταση και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας, ισχύος 999,9 kWp διασυνδεδεμένου στο δίκτυο μέσης τάσης.

Σε όλα τα κτίρια θα αποξηλωθούν τα υφιστάμενα συστήματα και δίκτυα κλιματισμού και θα εγκατασταθούν νέα. Στα κτίρια διαμονής τα συστήματα θα είναι του τύπου αντλιών θερμότητας, πολυδιαιρούμενα, με μεταβαλλόμενη ροή ψυκτικού μέσου και ανάκτηση.

Για τις Τουριστικές Κατοικίες, στο παραπάνω σύστημα θα είναι συνδεδεμένη αντλία θερμότητας –υδροδοχείο για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης αλλά και τη διανομή προς τα κυκλώματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Οι αρδευτικές ανάγκες του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος ανέρχονται σε 102.521 m³ και θα καλύπτονται κατά κύριο λόγο από τα επεξεργασμένα λύματα της ξενοδοχειακής μονάδας (73.787 m³), ενώ για τις υπόλοιπες χρήσεις θα χρησιμοποιείται αφαλατωμένο νερό από τις γεωτρήσεις.

Για την προστασία και ανάδειξη των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς προβλέπεται μεταξύ άλλων να διατηρηθούν τα καλντερίμια στη δυτική πλευρά του ακινήτου και ενδεχομένως και σε άλλες θέσεις, όπου εντοπιστούν τα κατάλοιπά τους, με καθαρισμό, επισκευή, διάνοιξη των δασωμένων ή φραγμένων τμημάτων, ώστε να αποκατασταθεί η συνέχειά τους και να δοθούν σε χρήση ως δρόμοι περιπάτου.

Κατά τη διαμόρφωση δρόμων για τα οχήματα προβλέπεται να μην θιγούν τα καλντερίμια, αλλά να δημιουργηθεί νέος δρόμος παράλληλος προς αυτά. Επίσης, σημειώνεται ότι δεν πρέπει να αλλοιωθεί ή προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη στο πυροβολείο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που χωροθετείται στο πλάι της επαρχιακής οδού Αγ. Νικολάου - Ελούντας.















