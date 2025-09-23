H επιχορήγηση για 5άστερη ξενοδοχειακή επένδυση στην Πάτρα

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η εκταμίευση του υπολοίπου ποσού της κρατικής ενίσχυσης προς την εταιρεία «DPN Τουριστική Α.Ε.», για την κατασκευή νέας ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων στον Δήμο Πατρέων.

Η επένδυση αφορά ξενοδοχείο δυναμικότητας 116 δωματίων και 200 κλινών, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε 6,77 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 2,6 εκατ. ευρώ καλύπτονται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. Ήδη έχει καταβληθεί προκαταβολή ύψους 651 χιλ. ευρώ, ενώ με τη νέα απόφαση εγκρίνεται η εκταμίευση του υπολοίπου ποσού, ύψους 1,04 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 65% της συνολικής επιχορήγησης.

Η επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, ο οποίος στηρίζει έργα τουριστικών υποδομών με στόχο την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την τουριστική δυναμική της Πάτρας και θα συμβάλει στη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς στη Δυτική Ελλάδα, ενισχύοντας τόσο την τοπική οικονομία όσο και την απασχόληση.

