H επιχορήγηση για 5άστερη ξενοδοχειακή επένδυση στην Πάτρα
23 Sep 2025, 07:01 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TornosNews.gr
Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η εκταμίευση του υπολοίπου ποσού της κρατικής ενίσχυσης προς την εταιρεία «DPN Τουριστική Α.Ε.», για την κατασκευή νέας ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων στον Δήμο Πατρέων.
Η επένδυση αφορά ξενοδοχείο δυναμικότητας 116 δωματίων και 200 κλινών, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε 6,77 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 2,6 εκατ. ευρώ καλύπτονται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. Ήδη έχει καταβληθεί προκαταβολή ύψους 651 χιλ. ευρώ, ενώ με τη νέα απόφαση εγκρίνεται η εκταμίευση του υπολοίπου ποσού, ύψους 1,04 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 65% της συνολικής επιχορήγησης.
Η επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, ο οποίος στηρίζει έργα τουριστικών υποδομών με στόχο την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την τουριστική δυναμική της Πάτρας και θα συμβάλει στη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς στη Δυτική Ελλάδα, ενισχύοντας τόσο την τοπική οικονομία όσο και την απασχόληση.
Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.
Εγγραφή στο Newsletter
διαβάστε ακόμα
- 6 ξενοδοχειακές επενδύσεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 22/09 | 06:10
- e-ΕΦΚΑ: Νέος διαγωνισμός για εκμίσθωση ακινήτου και μετατροπή του σε ξενοδοχείο στην καρδιά της Αθήνας 19/09 | 17:45
- Νέο project στον Ερημίτη Κέρκυρας: Τα ελληνοαμερικανικά κεφάλαια, ο ρόλος του Αντετοκούνμπο και οι αντιδράσεις 20/09 | 08:28
- ΕΤΑΔ | Διαγωνισμοί για ανενεργά ακίνητα σε Ναύπλιο, Αλεξανδρούπολη και Αγ. Νικόλαο 19/09 | 11:05
- Προσβάσιμες παραλίες στη Σκόπελο: Ενίσχυση για την προσβασιμότητα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης 17/09 | 09:22
- 10 ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Θάσο, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Οίτυλο, Κεφαλονιά, Σχοινούσα και Κέρκυρα 16/09 | 08:10
- Τέλος στην πολύκροτη διαμάχη Μίλτου Καμπουρίδη – DCI με εξωδικαστικό συμβιβασμό 15/09 | 08:15
- Ξενία, ακτές και ιαματικά: Το τουριστικό comeback της δημόσιας περιουσίας μέσω ΕΤΑΔ 11/09 | 08:24
- Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Βόλβης, της Στυλίδας και της Πρέβεζας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης 11/09 | 07:35
- Πως θα αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της πρώην βιομηχανίας ΠΙΤΣΟΣ 11/09 | 07:27
δημοφιλέστερα
- 1 Ο Έλληνας που αναλαμβάνει το φιλόδοξο σχέδιο της United Hospitality Management 22.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 2 Αποκλεισμός του Ισραήλ από τη διεθνή τουριστική έκθεση TTG Travel Experience στο Ρίμινι 22.09.2025 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ
- 3 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού στην Καλαμάτα με την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου 22.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Συναυλίες αφιερωμένες στον Μίκη Θεοδωράκη σε Χανιά και Ηράκλειο 22.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 5 SKY express: Έκπτωση 30% στους εκπαιδευτικούς 22.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 6 Κυβερνοεπιθέσεις ως εργαλείο υβριδικού πολέμου; Το case study της Collins Aerospace 21.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 7 Επαναπατρισμός 86 ελληνικών αρχαιοτήτων από ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού 22.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 8 Οι Κύπριοι επιλέγουν Ελλάδα για διακοπές - Press Trip Κυπρίων δημοσιογράφων στην Αίγινα 22.09.2025 | ΕΟΤ
- 9 Νέα ρεκόρ για τον Ελληνικό τουρισμό - Άλμα στη μέση δαπάνη και 18,4 εκατ. τουρίστες το 7μηνο 22.09.2025 | ΜΕΛΕΤΕΣ
- 10 Στην Κοπεγχάγη η ηγεσία της HOTREC - συναντήσεις με κορυφαίους τουριστικούς παράγοντες της Δανίας 22.09.2025 | ΞΕΕ