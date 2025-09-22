6 ξενοδοχειακές επενδύσεις στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Με τα μάτια του ξεναγού

Για την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέματα που αφορούν και σε 6 ξενοδοχειακές επενδύσεις.

Αναλυτικά θέματα που άπτονται σε ξενοδοχειακές επενδύσεις και αναμένεται να συζητηθούν στη συνεδρίαση έχουν ως εξής:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην κατασκευή, λειτουργία και μελλοντική ανακαίνιση - συντήρηση νέου ξενοδοχείου, κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 1.200 κλινών, 410 δωματίων, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού κατά τίτλο 109.400 τ.μ. και κατά εμβαδομέτρηση 106.559,67 τ.μ. , στη θέση Λιμνάρα της Κω της εταιρείας CASA COA Α.Ε .

. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στην κατασκευή και λειτουργία σύνθετου τουριστικού καταλύματος, που θα περιλαμβάνει κύριο ξενοδοχειακό ξενοδοχείο 5 αστέρων, δυναμικότητας 394 δωματίων, 1.050 κλινών, 158 κατοικιών, δυναμικότητας 632 κλινών, ειδική τουριστική υποδομή (συνεδριακό κέντρο, δυναμικότητας 2.500 συνέδρων και κέντρο αναζωογόνησης) και λοιπά συνοδά έργα εξυπηρέτησης, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 263,560 στη θέση Προφήτης Ηλίας, Καλλιθέας, Ρόδου της εταιρείας ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ Α.Ε.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στη λειτουργική ενοποίηση της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας SUNSHINE HOTEL, τελικής κατηγορία 4 αστέρων, συνολικής τελικής δυναμικότητας 190 κλινών, εντός γηπέδου έκτασης 13.240 τ.μ. στην περιοχή Τιγκάκι, στην Κω, της εταιρείας ΣΑΝΣΑΪΝ ΙΚΕ.

