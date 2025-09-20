Νέο project στον Ερημίτη Κέρκυρας: Τα ελληνοαμερικανικά κεφάλαια, ο ρόλος του Αντετοκούνμπο και οι αντιδράσεις

Στο προσκήνιο επανέρχεται η πολύκροτη υπόθεση της ανάπτυξης στον Ερημίτη της Κασσιόπης, στο βορειοανατολικό άκρο της Κέρκυρας, μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας The Sunday Times. Το άρθρο αποκάλυψε τα σχέδια της αμερικανικής Calamos Investments για την έκταση των 438 στρεμμάτων, την οποία απέκτησε από την NCH Capital έναντι περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε από τον ελληνοαμερικανό επενδυτή Τζον Κάλαμο και έχει διευθύνοντα σύμβουλο τον Τζον Κουδούνη, σχεδιάζει την ανάπτυξη πολυτελούς ξενοδοχείου και βιλών με την υπογραφή του διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Sir David Chipperfield.

Από την NCH στην Calamos

Η υπόθεση του Ερημίτη ξεκινά το 2013, όταν η NCH Capital απέκτησε το ακίνητο από το ΤΑΙΠΕΔ με στόχο τη δημιουργία μικτού τουριστικού χωριού. Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε υπερπολυτελές ξενοδοχείο 90 δωματίων, 76 σουίτες, μαρίνα και 40 κατοικίες από 250 έως 1.000 τ.μ. Όπως υποστήριζε τότε η εταιρεία, μόλις το 7% της έκτασης θα οικοδομούνταν, με το υπόλοιπο να παραμένει πράσινο.

Ωστόσο, το project συνάντησε σφοδρές αντιδράσεις από κατοίκους, περιβαλλοντικές οργανώσεις αλλά και ισχυρούς γείτονες της περιοχής. Παρά τις αλλεπάλληλες προσφυγές μέχρι και τον Άρειο Πάγο, οι διαδικασίες δεν σταμάτησαν, όμως το έργο δεν προχώρησε.

Τελικά, η NCH αποφάσισε να αποχωρήσει, πουλώντας το ακίνητο στην Calamos Investments.

Το νέο σχέδιο με υπογραφή Chipperfield

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέρρευσαν, το νέο σχέδιο προβλέπει 20% μικρότερη δόμηση σε σχέση με το προηγούμενο, μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση φυσικών υλικών όπως το ξύλο και προσπάθεια ενσωμάτωσης στο φυσικό τοπίο. Ήδη έχει συσταθεί εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) για την υλοποίηση του έργου, χωρίς όμως να έχουν δοθεί λεπτομέρειες στη δημοσιότητα.

Ο Sir David Chipperfield, που ανέλαβε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους δημιουργούς διεθνώς. Στα έργα του περιλαμβάνονται η αναστήλωση του Neues Museum στο Βερολίνο, το Μουσείο Jumex στην Πόλη του Μεξικού και το Saint Louis Art Museum στις ΗΠΑ. Το 2023 βραβεύθηκε με το Pritzker Prize, τη σημαντικότερη διεθνή διάκριση στην αρχιτεκτονική.

Η συμμετοχή του Αντετοκούνμπο

Η Calamos υποστηρίζει ότι το έργο θα δημιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και θα αναβαθμίσει την τουριστική προσφορά της Κέρκυρας. Στην επενδυτική εταιρεία έχει ενεργό ρόλο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μέσα από ειδικό fund που φέρει το όνομά του και επενδύει σε εταιρείες με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως οι Apple, Alphabet και Microsoft.

Η εμπλοκή του Έλληνα σούπερ σταρ του NBA προσθέτει ένα ισχυρό επικοινωνιακό στοιχείο σε μια επένδυση που φιλοδοξεί να τοποθετήσει την Κέρκυρα στον χάρτη των διεθνών luxury destinations.

Οι αντιδράσεις και το μήνυμα των εύπορων ιδιοκτητών

Παρά τις φιλοδοξίες, οι αντιδράσεις δεν έχουν κοπάσει. Ο Ερημίτης παραμένει το τελευταίο μεγάλο παραλιακό μέτωπο της Κέρκυρας χωρίς οικοδόμηση, φιλοξενεί τρεις λίμνες –υγροτόπους υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας– και διαθέτει σπάνια βιοποικιλότητα. Κάτοικοι και φορείς έχουν δηλώσει έτοιμοι για νέες προσφυγές, εφόσον κρίνουν ότι η νέα ανάπτυξη απειλεί το οικοσύστημα.

Στο πλευρό τους βρίσκονται και γνωστοί ξένοι επενδυτές με ισχυρή παρουσία στη Βόρεια Κέρκυρα. Ο Βρετανός επιχειρηματίας Μπεν Γκόλντσμιθ, ο CEO της CVC Capital Partners Ρομπ Λούκας και ο Νατ Ρότσιλντ, που διαθέτει έπαυλη με ιδιωτική παραλία δίπλα στον Ερημίτη, έχουν στο παρελθόν ταχθεί ανοιχτά κατά της ανάπτυξης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020, με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την επίσημη έναρξη της επένδυσης, περίπου 200 ξένοι ιδιοκτήτες ακινήτων απέστειλαν επιστολή, προειδοποιώντας ότι το έργο θα προκαλέσει «διεθνή απογοήτευση» στους φίλους της Ελλάδας και θα «καταστρέψει την αξία για τους γείτονες».

Σήμερα, οι ισχυροί παράγοντες της περιοχής παρακολουθούν με προσοχή τις κινήσεις της Calamos, χωρίς να έχουν εκδηλώσει δημόσια αρνητική στάση. Στο παρελθόν είχαν καταθέσει δική τους πρόταση ύψους 40 εκατ. ευρώ, που προέβλεπε περιορισμένη ανάπτυξη 10 βιλών και ίδρυμα προστασίας του οικοσυστήματος, σε συνεργασία με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Το ερώτημα είναι αν η νέα επενδυτική σελίδα που γράφεται θα ισορροπήσει μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Η Κέρκυρα, με σχεδόν 2 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και μόλις 100.000 μόνιμους κατοίκους, βρίσκεται ήδη υπό πίεση

Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.

Εγγραφή στο Newsletter