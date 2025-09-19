e-ΕΦΚΑ: Νέος διαγωνισμός για εκμίσθωση ακινήτου και μετατροπή του σε ξενοδοχείο στην καρδιά της Αθήνας
19 Sep 2025, 17:45 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε τη διενέργεια νέου δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του αυτοτελούς ακινήτου επί της οδού Σωκράτους 65- 67, Αθήνα, ιδιοκτησίας του με υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος για τη μετατροπή του σε ξενοδοχείο 3 αστέρων.
Nα σημειωθεί ότι μέχρι το 1980 στο κτήριο λειτουργούσε το ξενοδοχείο AMBASSADEUR.
Ο διαγωνισμός θα είναι πλειοδοτικός με κλειστές προσφορές.Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται στα 35 έτη, με δυνατότητα παράτασης κατά επιπλέον 10 έτη κατόπιν σχετικού αιτήματος του μισθωτή και απόφασης αποδοχής του από το Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α. Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα, ορίζεται στο ποσό των 35.000 ευρώ
αναπροσαρμοζόμενο από τον τέταρτο χρόνο της μίσθωσης σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Σε περίπτωση που ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή είναι αρνητικός, το μηνιαίο μίσθωμα θα παραμένει αμετάβλητο.
Ο μισθωτής υποχρεούται στην ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος επί του μισθίου, εντός τριετίας, για την ανακατασκευή και μετατροπή του ακινήτου σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 3 αστέρων, με αποκλειστικά δική του μέριμνα και δαπάνες, ύψους κατ’ ελάχιστον 20 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Επίσης, προβλεπεται παροχή περιόδου χάριτος και απαλλαγής από την καταβολή μισθώματος για τρία έτη, για την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 35.000 ευρώ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα ανέρχεται σε ένα ετήσιο επιτευχθέν μίσθωμα. Επιπλέον, η Εγγυητική Επιστολή Υλοποίησης του Επενδυτικού Προγράμματος θα είναι ύψους 1 εκατ. ευρώ.
Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.
Εγγραφή στο Newsletter
διαβάστε ακόμα
- ΕΤΑΔ | Διαγωνισμοί για ανενεργά ακίνητα σε Ναύπλιο, Αλεξανδρούπολη και Αγ. Νικόλαο 19/09 | 11:05
- Προσβάσιμες παραλίες στη Σκόπελο: Ενίσχυση για την προσβασιμότητα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης 17/09 | 09:22
- 10 ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Θάσο, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Οίτυλο, Κεφαλονιά, Σχοινούσα και Κέρκυρα 16/09 | 08:10
- Τέλος στην πολύκροτη διαμάχη Μίλτου Καμπουρίδη – DCI με εξωδικαστικό συμβιβασμό 15/09 | 08:15
- Ξενία, ακτές και ιαματικά: Το τουριστικό comeback της δημόσιας περιουσίας μέσω ΕΤΑΔ 11/09 | 08:24
- Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Βόλβης, της Στυλίδας και της Πρέβεζας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης 11/09 | 07:35
- Πως θα αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της πρώην βιομηχανίας ΠΙΤΣΟΣ 11/09 | 07:27
- Εγκρίθηκε η χωροθέτηση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αμμουλιανής 10/09 | 12:46
- Ο Λιβανέζος επιχειρηματίας της Vivium Holding που εξαγόρασε το ξενοδοχείο της Μπλε Κέδρος στο Κουκάκι 09/09 | 11:34
- Ξενία Κύθνου: Θα ξεμπλοκάρει το μεγάλο project; 09/09 | 08:05
δημοφιλέστερα
- 1 AEGEAN: Πτήσεις, νέα δρομολόγια και ανάπτυξη παρά τις προκλήσεις του 2025 18.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Μήλος: Έκκληση του δήμου προς ξενοδόχους και ιδιώτες να προσφέρουν φιλοξενία στους εκπαιδευτικούς 19.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Υπόμνημα του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης προς Στ. Αρναουτάκη: 13 προτεραιότητες για τον τουρισμό 18.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Sokio Hotels: Η Oikos μπαίνει δυναμικά στη φιλοξενία με Best Western & Wyndham 19.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Ρεκόρ πληρότητας στα ελβετικά ξενοδοχεία κατά την χειμερινή περίοδο 2024-2025 19.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Ο Γ. Σφακιανάκης στο Tornos News | Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής διαμόρφωσαν τη φετινή σεζόν 19.09.2025 | ΠΟΞ
- 7 Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του Στρατιωτικού Τουρισμού 18.09.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 8 Αργεντινή: Ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας 19.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 9 Δήμος Ρεθύμνης: Δωρεάν σύστημα κοινοχρήστων ηλεκτρικών ποδηλάτων 19.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Περιφέρεια Πελοποννήσου | Εκπαιδευτική ημερίδα Peloponnese Tourism Academy στο Λεωνίδιο 19.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ