e-ΕΦΚΑ: Νέος διαγωνισμός για εκμίσθωση ακινήτου και μετατροπή του σε ξενοδοχείο στην καρδιά της Αθήνας

Το διοικητικό συμβούλιο του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε τη διενέργεια νέου δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση του αυτοτελούς ακινήτου επί της οδού Σωκράτους 65- 67, Αθήνα, ιδιοκτησίας του με υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος για τη μετατροπή του σε ξενοδοχείο 3 αστέρων.

Nα σημειωθεί ότι μέχρι το 1980 στο κτήριο λειτουργούσε το ξενοδοχείο AMBASSADEUR.

Ο διαγωνισμός θα είναι πλειοδοτικός με κλειστές προσφορές.Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται στα 35 έτη, με δυνατότητα παράτασης κατά επιπλέον 10 έτη κατόπιν σχετικού αιτήματος του μισθωτή και απόφασης αποδοχής του από το Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α. Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα, ορίζεται στο ποσό των 35.000 ευρώ

αναπροσαρμοζόμενο από τον τέταρτο χρόνο της μίσθωσης σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Σε περίπτωση που ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή είναι αρνητικός, το μηνιαίο μίσθωμα θα παραμένει αμετάβλητο.

Ο μισθωτής υποχρεούται στην ολοκλήρωση επενδυτικού προγράμματος επί του μισθίου, εντός τριετίας, για την ανακατασκευή και μετατροπή του ακινήτου σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 3 αστέρων, με αποκλειστικά δική του μέριμνα και δαπάνες, ύψους κατ’ ελάχιστον 20 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Επίσης, προβλεπεται παροχή περιόδου χάριτος και απαλλαγής από την καταβολή μισθώματος για τρία έτη, για την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 35.000 ευρώ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης θα ανέρχεται σε ένα ετήσιο επιτευχθέν μίσθωμα. Επιπλέον, η Εγγυητική Επιστολή Υλοποίησης του Επενδυτικού Προγράμματος θα είναι ύψους 1 εκατ. ευρώ.

