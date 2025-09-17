Προσβάσιμες παραλίες στη Σκόπελο: Ενίσχυση για την προσβασιμότητα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού η αίτηση για την ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου του δήμου Σκοπέλου, στο πλαίσιο της δράσης Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU.

Η ανωτέρω δράση έχει ως σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζόμενων ατόμων γενικότερα, μέσω ολοκληρωμένων επενδυτικών παρεμβάσεων ημιμόνιμων εγκαταστάσεων βελτίωσης της υφιστάμενης υποδομής.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης για τις 4 παραλίες της Σκοπέλου Πάνορμος, Νέο Κλήμα, Αγνώντας και Παραλία Λιμένα Σκοπέλου, συνολικού προϋπολογισμού 272.652 ευρώ. Οι εγκεκριμένες παρεμβάσεις, περιλαμβάνουν την κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία (προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμης διάταξης για την πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα), προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής και διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο (προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενου, ξύλινου διαδρόμου παραλίας πλάτους 1,5 μ. κατάλληλου για πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα, αποτελούμενου από αρθρωτά τμήματα, προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμου, λυόμενου, ξύλινου αποδυτήριου προδιαγραφών για άτομα με κινητικά προβλήματα με ντουζιέρα και εγκατεστημένο αυτόνομο φωτοβολταικό σύστημα), χώροι σκίασης για την προστασία των λουόμενων (προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων χώρων σκίασης προδιαγραφών για άτομα με κινητικά προβλήματα, προμήθεια πακέτου τηλεμετρίας και συσκευών συναγερμού (προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συναγερμού, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας), ειδική σήμανση στις προσβάσιμες παραλίες (προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων), λοιπός εξοπλισμός και υποδομές προσβάσιμης παραλίας (χωροθέτηση – οριοθέτηση θέσης στάθμευσης).

Το ανωτέρω έργο θεωρείται ολοκληρωμένο, μετά από έλεγχο και πιστοποίηση τόσο του φυσικού αντικειμένου από πλευράς εγκατάστασης και πραγματικής λειτουργίας, δηλαδή έχει περατωθεί φυσικά, έχει παραληφθεί και πιστοποιηθεί το σύνολο των δαπανών της επένδυσης ή έχει εκτελεστεί πλήρως. Επιπλέον, η ημερομηνία λήξης για την υλοποίηση του έργου, είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον πέντε 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν βλάβες κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά τη σχετική ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο.

