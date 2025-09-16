10 ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Θάσο, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Οίτυλο, Κεφαλονιά, Σχοινούσα και Κέρκυρα
16 Sep 2025, 08:10 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Πράσινο φως για ενισχύσεις έλαβαν από τις αρμόδιες αρχές 10 ξενοδοχειακές επενδύσεις σε τουριστικούς προορισμούς της χώρας (Θάσος, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Οίτυλο Μάνης, Κεφαλονιά, Σχοινούσα και Κέρκυρα).
Το Tornos News παρακολουθεί συστηματικά και δημοσιοποιεί τις επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο που ενισχύονται είτε με αποφάσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης του υπουργείου Ανάπτυξης είτε από τις Περιφέρειες της χώρας.
Αναλυτικά, τα επιχειρηματικά σχέδια των ομίλων σύμφωνα με τελευταίες αποφάσεις έχουν ως εξής:
-Ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης Ν.ΚΑΦΕΤΖΗΣ - Μ.ΣΥΚΟΥΔΗ Ο.Ε. που αφορά στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 20 κλινών στον Λιμένα της Θάσου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 912.350 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 895.909,70 ευρώ.
-Ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης Lucent Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε. που αφορά στην ίδρυση ξενοδοχείο κατηγορίας 4 αστέρων στον Λιμένα της Θάσου, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 999.000 ευρώ.
-Ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αφορά στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων δυναμικότητας 14 κλινών στο ιστορικό κέντρο της Καβάλας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 875.219,82 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 849.267,49 ευρώ.
-Ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ Ε.Ε. που αφορά στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων στον οικισμό Παναγίας της Καβάλας συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 987.453 ευρώ.
-Ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης MAKRI LUXURY HOTEL ΙΚΕ που αφορά στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων στην Αλεξανδρούπολη, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 846.500 ευρώ.
-Ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ Α.Ε. που αφορά στον ολικό εκσυγχρονισμό πτέρυγας ξενοδοχείου και περιβάλλοντος χώρου στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας-Καβάλας στη Δράμα, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 639.100,21 ευρώ.
-Ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΙΠΠΟΛΑ AE που αφορά στην επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας KΥΡΙΜΗΣ ΙΠΠΟΛΑ ΑΞΕΤΕ στον Γερολιμένα Οιτύλου Δήμου Ανατολικής Μάνης, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 681.327,45 ευρώ.
-Ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης LUCKY COLORS INVESTMENTS A.E. που αφορά στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων δυναμικότητας 23 δωματίων των 70 κλινών στη θέση Μεγάλη Άμμος στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 4.863.361,25 ευρώ.
-Ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης SHINOUSA PROJECT που αφορά στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 16 δωματίων των 51 κλινών στη θέση Μερσίνη της Σχοινούσας, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.550.000 ευρώ.
-Ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης ΕΚΑΤΗ ΜΑΡΕ Α.Ε. που αφορά στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων συνολικής δυναμικότητας 80 κλινών στη θέση Κάβος Λευκίμμης στην Κέρκυρα, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.150.000 ευρώ.
