Τέλος στην πολύκροτη διαμάχη Μίλτου Καμπουρίδη – DCI με εξωδικαστικό συμβιβασμό

Μετά από τριάμισι χρόνια εντάσεων, εκατέρωθεν κατηγοριών και πολύπλοκων δικαστικών διαδικασιών σε Ελλάδα και Βρετανία, η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στον Ελληνοκύπριο επιχειρηματία Μίλτο Καμπουρίδη και τη βρετανική εισηγμένη DCI Advisors (Dolphin Capital Investors) έλαβε οριστικό τέλος με την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού. Η συμφωνία, που συνοδεύτηκε από εκατέρωθεν υποχωρήσεις, θεωρείται κομβική εξέλιξη για τον κλάδο του τουριστικού real estate, καθώς τερματίζει μια από τις πιο ηχηρές συγκρούσεις της τελευταίας δεκαετίας στην αγορά επενδύσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της DCI, ο συμβιβασμός είναι συνολικός και εμπιστευτικός, περιλαμβάνοντας την παύση όλων των εκκρεμών δικαστικών διαδικασιών στα ελληνικά και τα αγγλικά δικαστήρια, καθώς και την οριστική παραίτηση των δύο πλευρών από μελλοντικές αξιώσεις. Κλείνουν έτσι όλες οι ανοιχτές υποθέσεις μεταξύ της DCI, της Dolphin Capital Partners (DCP) του Καμπουρίδη και της Zoniro, εταιρείας συμφερόντων του.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η DCI θα λάβει αποζημίωση σε μετρητά, ενώ η Dolphin Capital θα αποκτήσει ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, η κυριότητα των οποίων αμφισβητούνταν στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης. Από τη διευθέτηση αυτή, η DCI Advisors αναμένεται να εγγράψει κέρδος 4,2 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις.

Το ιστορικό της διαμάχης

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023, όταν η DCI κατήγγειλε τον Καμπουρίδη, κατηγορώντας τον για απόκρυψη call option που σχετιζόταν με το πολυτελές θέρετρο Amanzoe στο Πόρτο Χέλι – το οποίο είχε πουληθεί ήδη από το 2015 στη Grivalia Hospitality. Η εξέλιξη οδήγησε στην απομάκρυνση του επιχειρηματία από τη διοίκηση, ενώ ακολούθησαν αγωγές και ανταγωγές εκατομμυρίων, με τον Καμπουρίδη να διεκδικεί προμήθειες ύψους 13 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η διαμάχη επιβαρύνθηκε και από τη μετοχική σχέση των δύο πλευρών, καθώς η Dolphin Capital Partners κατείχε το 9,73% της Dolphin Capital Investors, όντας τρίτη μεγαλύτερη μέτοχος. Η πρώτη σημαντική δικαστική απόφαση ήρθε τον Μάρτιο του 2024, όταν βρετανικό δικαστήριο απέρριψε την αίτηση της DCI για άμεση απόρριψη των αξιώσεων της πλευράς Καμπουρίδη, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο πλήρους δίκης. Αυτό το ενδεχόμενο τελικά αποφεύχθηκε με τον συμβιβασμό.

Η περίοδος συνεργασίας Καμπουρίδη – DCI συνδέθηκε με εμβληματικά projects στον χώρο του πολυτελούς τουρισμού και real estate, όπως το Amanzoe και η στρατηγική επένδυση Kilada Hills στην Ερμιονίδα. Το τελευταίο, με προϋπολογισμό άνω των 400 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει πεντάστερο ξενοδοχείο, επώνυμες κατοικίες και beach club, έργο για το οποίο η DCI αναζητεί πλέον αγοραστή.

Με τη σημερινή διευθέτηση, οι δύο πλευρές κλείνουν οριστικά ένα κεφάλαιο έντονης αντιπαράθεσης, το οποίο είχε προκαλέσει αβεβαιότητα στην αγορά και είχε πλήξει την εικόνα τους στο διεθνές επενδυτικό κοινό. Ο συμβιβασμός ανοίγει τον δρόμο για τη DCI να επικεντρωθεί στην αξιοποίηση της περιουσίας της σε Ελλάδα, Τουρκία και Κροατία, ενώ για τον Μίλτο Καμπουρίδη σηματοδοτεί την αποδέσμευση από μια πολύκροτη υπόθεση που είχε σκιάσει την επενδυτική του δραστηριότητα.

