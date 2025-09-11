Πως θα αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της πρώην βιομηχανίας ΠΙΤΣΟΣ

Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε του Περιβαλλοντικούς Όρους για την αλλαγή χρήσης και την αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων κτιρίων της πρώην βιομηχανίας ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε., για την κατασκευή και λειτουργία υπεραγοράς, με καταστήματα εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, παιδότοπους, και λοιπά συνοδά έργα εξυπηρέτησης, εντός γηπέδου συνολικού εμβαδού 51.845,86 τ.μ. στην περιοχή «Ελαιώνα», του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ Α.Ε.Ε.

Επιπλέον, αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών στάθμευσης θα χρησιμοποιηθούν τρία γήπεδα της ιδίας εταιρείας, συνολικού εμβαδού 19.711,11 τ.μ.

Αναλυτικά, το έργο αφορά στην αλλαγή χρήσης, σε καθαιρέσεις τμημάτων και νέες διαρρυθμίσεις σε υφιστάμενα κτίσματα του βιομηχανικού συγκροτήματος της πρώην εταιρίας ΠΙΤΣΟΣ Α.Ε. επί των οδών Ανδρέα Καρκαβίτσα και Καναπιτσέρη.

Οι επεμβάσεις στο υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα αποσκοπούν στην ανάπλαση του άδειου βιομηχανικού κελύφους και στην μετατροπή του σε ένα σύγχρονο κέντρο πολιτισμού, αγοράς, εστίασης και αναψυχής. Η νέα χρήση αφορά σε υπεραγορά, καταστήματα εστίασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και παιδότοπους. Για την κάλυψη των αναγκών στάθμευσης τόσο των εργαζόμενων όσο και των επισκεπτών προβλέπονται υπαίθριοι χώροι στάθμευσης, εντός του γηπέδου του έργου καθώς και επιπλέον χώροι στάθμευσης εντός γηπέδων του φορέα του.

Να σημειωθεί ότι τα υφιστάμενα κτίρια του κτιριακού συγκροτήματος κατασκευάστηκαν σταδιακά από το 1959 έως το 1987. Το έργο θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες: Διώροφη υπεραγορά, Ισόγειοι χώροι εστίασης και αναψυχής, Χώροι γραφείων, Πολυώροφο κτίριο με αίθουσες συσκέψεων, πολλαπλών χρήσεων, εστιατόριο και roof garden, Κεντρικό διαφώτιστο χώρο πολλαπλών χρήσεων για την εγκατάσταση εποχιακών λειτουργιών, όπως χριστουγεννιάτικη αγορά, εμπορικές εκθέσεις, καθιστικά, αναψυχή, καλλιτεχνικά δρώμενα κ.λπ. Ο περιβάλλων χώρος, αλλά και ο χώρος δώματος μέρος κτιρίων θα διαμορφωθεί κατάλληλα με φυτεύσεις. Συνολικά θα δημιουργηθούν 788 θέσεις στάθμευσης (234 για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και 554 για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών), εκ των οποίων το 5% θα είναι θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, εντός του γηπέδου του.

