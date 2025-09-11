Ξενία, ακτές και ιαματικά: Το τουριστικό comeback της δημόσιας περιουσίας μέσω ΕΤΑΔ

Η αξιοποίηση των ιστορικών Ξενία, των παραθαλάσσιων ακινήτων και των ιαματικών πηγών τοποθετούνται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) για την επόμενη περίοδο, με στόχο όχι μόνο την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και τη δημιουργία νέων προορισμών που θα ενισχύσουν την τουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, παρουσίασε από το βήμα της 89ης ΔΕΘ τις βασικές προτεραιότητες της εταιρείας, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας συνδυάζει τόσο το οικονομικό αποτέλεσμα όσο και την πολλαπλασιαστική αξία για τις τοπικές κοινωνίες.

Οι κινήσεις στα Ξενία

Στο μέτωπο των Ξενία, προχωρούν οι διαδικασίες για την προκήρυξη διαγωνισμών σε Δράμα και Κοζάνη, τα οποία χαρακτηρίζονται ως τα πιο ώριμα έργα προς αξιοποίηση. Την ίδια ώρα, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για το Ξενία Ουρανούπολης, ενώ στον σχεδιασμό βρίσκεται και η αξιοποίηση μεγάλου ακινήτου στα Χανιά. Στόχος είναι τα ιστορικά αυτά ξενοδοχεία, που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής και τουριστικής κληρονομιάς, να αποκτήσουν «δεύτερη ζωή» μέσα από σύγχρονες επενδυτικές παρεμβάσεις.

Ακτές και παραθαλάσσια ακίνητα

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία για την Ακτή Βουλιαγμένης και την εμβληματική Ωκεανίδα. Στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού έχουν προκριθεί έξι επενδυτικά σχήματα, στα οποία συγκαταλέγονται μεγάλα ονόματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας και του real estate. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι οικονομικές προσφορές θα κατατεθούν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και ο ανάδοχος αναμένεται να αναδειχθεί μέχρι το τέλος του 2025.

Παράλληλα, προετοιμάζεται διαγωνισμός για την Ακτή Καλαμίτσας στην Καβάλα, που έχει ήδη προκαλέσει τοπικό ενδιαφέρον και συζητήσεις, ενώ στον στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΤΑΔ εντάσσονται και άλλα παραθαλάσσια ακίνητα ανά τη χώρα.

Ιαματικές πηγές και τουρισμός ευεξίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον τουρισμό ευεξίας, καθώς η ΕΤΑΔ διαθέτει πλούσιο χαρτοφυλάκιο ιαματικών πηγών που μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης. Η κα Χατζηγεωργίου ανέδειξε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα την Ιαματική Πηγή Καϊάφα, με δυνατότητες δημιουργίας ενός πρότυπου προορισμού ευεξίας, και τα Μέθανα, όπου η ύπαρξη κτιρίου σχεδιασμένου από τον Ερνέστο Τσίλερ μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης ανάπτυξης εφόσον συνοδευτεί από ξενοδοχειακή επένδυση.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η πρόσφατη έγκριση του ΕΣΧΑΣΕ για την αξιοποίηση της Λουτρόπολης Καμμένων Βούρλων, όπου ο όμιλος Μήτση αναλαμβάνει επένδυση περίπου 50 εκατ. ευρώ.

Το παράδειγμα του «Παλατακίου»

Ένα ακόμη εμβληματικό έργο είναι το πρώην Κυβερνείο στη Θεσσαλονίκη, γνωστό ως «Παλατάκι». Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των μελετών και βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση, ύψους 1,2 – 1,5 εκατ. ευρώ, η οποία θα οδηγήσει στην προκήρυξη της εργολαβίας. Η ΕΤΑΔ, σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων, τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Καλαμαριάς, επιδιώκει να δημιουργήσει ένα βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας με πολιτιστικό και τουριστικό αποτύπωμα, συνδέοντας το ακίνητο με την ακτοπλοϊκή δραστηριότητα της περιοχής.

Ο νέος ρόλος της ΕΤΑΔ

Η διοίκηση της ΕΤΑΔ δίνει έμφαση στον μετασχηματισμό της εταιρείας, τόσο οργανωτικά όσο και ψηφιακά, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για την υποστήριξη νέων νομοθετικών ρυθμίσεων από το υπουργείο Οικονομικών που θα διευκολύνουν την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Όπως τόνισε η κα Χατζηγεωργίου, η εταιρεία, λειτουργώντας ως ανώνυμη εταιρεία, καλείται να συνδυάσει το επιχειρηματικό αποτέλεσμα με την κοινωνική διάσταση, δημιουργώντας υπεραξία για την οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΑΔ δεν επιχειρεί την ταυτόχρονη αξιοποίηση όλου του χαρτοφυλακίου της, αλλά προχωρά βήμα-βήμα σε ώριμα έργα με υψηλή αναπτυξιακή προοπτική.

Η στρατηγική αυτή, όπως εκτίμησε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, συνδέεται με την τάση του «ασημένιου τουρισμού», καθώς η Ευρώπη γερνάει και αυξάνεται η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας και ευεξίας. «Αν η Ελλάδα δεν αξιοποιήσει έγκαιρα τα περιουσιακά της στοιχεία, οι ανταγωνιστές από τον ευρωπαϊκό νότο θα το πράξουν», τόνισε χαρακτηριστικά.

Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.

Εγγραφή στο Newsletter