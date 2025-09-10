Εγκρίθηκε η χωροθέτηση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αμμουλιανής

Εγκρίθηκε με απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού η χωροθέτηση και η μελέτη περιβαλλοντικών όρων του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Αμμουλιανής, στο δήμο Αριστοτέλη.

Φορέας του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του Δήμου Αριστοτέλη.

Το έργο του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αμμουλιανής, χωροθετείται στο ανατολικό τμήμα του υφιστάμενου λιμένα. Τα κυριότερα επιμέρους στοιχεία του έργου συνοψίζονται ως εξής:

Διαπλάτυνση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου μήκους 120 μ. κατά 4 μ. περίπου.

Επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου μώλου κατά 35 μ., προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη κυματική προστασία στη δυτική λιμενολεκάνη.

Τοποθέτηση πλωτού προβλήτα 50 μ. στο εσωτερικό του μώλου.

Παραλιακά κρηπιδώματα συνολικού μήκους 65 μ.

Έργα χερσαίας ζώνης (κτίριο διοίκησης 96 τ.μ., δεξαμενές για τη συλλογή υγρών αποβλήτων τουριστικών σκαφών, ράμπα για την ανέλκυση/καθέλκυση μικρών τουριστικών σκαφών).

Οδική σύνδεση με το δίκτυο του οικισμού και χώρους στάθμευσης.

Δίκτυα υδροδότησης, ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτροδότησης του καταφυγίου και παροχής για τα σκάφη μέσω αντίστοιχων pillars.

Δίκτυο πυροπροστασίας

Η χερσαία ζώνη του τουριστικού καταφυγίου ανέρχεται σε 4.044,19 τ.μ. ενώ η θαλάσσια ζώνη του σε 16.840,51 τ.μ.

Η δυναμικότητα του τουριστικού καταφυγίου ανέρχεται σε 50 σκάφη κατηγοριών I-ΙV.

Ο υφιστάμενος λιμένας έχει αναπτυχθεί μπροστά από τον μεγαλύτερο οικισμό της Αμμουλιανής, στη βορειοανατολική του πλευρά. Οι λιμενικές του υποδομές αναπτύσσονται σε δύο ξεχωριστά τμήματα, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται αμμώδης ακτή. Στο ανατολικό τμήμα έχει κατασκευαστεί προσήνεμος μώλος, με κατακόρυφα μέτωπα. Στο εσωτερικό της λεκάνης υπάρχουν παραλιακά κρηπιδώματα. Στο δυτικό τμήμα τα έργα περιλαμβάνουν μία αποβάθρα και μία μικρή προβλήτα ενώ στο κέντρο της αποβάθρας όπως και στο άκρο της προβλήτας έχουν διαμορφωθεί ράμπες.

Σε επαφή με την προβλήτα, προς την πλευρά της αποβάθρας, υφίσταται κρηπίδωμα μικρού μήκους, ενώ στο υπόλοιπο, ενδιάμεσο τμήμα της ακτής, έχουν τοποθετηθεί ογκόλιθοι μικρής διαμέτρου για προστασία από τους κυματισμούς. Στην αμμώδη ακτή, κοντά στην αποβάθρα, εκβάλει ορθογωνικός οχετός ομβρίων υδάτων.

