Ενισχύσεις για την προσβασιμότητα σε παραλίες της Σαλαμίνας και της Καλύμνου
09 Sep 2025, 09:50 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Τουρισμού οι αιτήσεις ενισχύσεων επενδυτικών σχεδίων για προσβάσιμες παραλίες της Σαλαμίνας και της Καλύμνου, στο πλαίσιο της δράσης Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - NextGeneration EU.
Η ανωτέρω δράση έχει ως σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζόμενων ατόμων γενικότερα, μέσω ολοκληρωμένων επενδυτικών παρεμβάσεων ημιμόνιμων εγκαταστάσεων βελτίωσης της υφιστάμενης υποδομής.
Μεταξύ άλλων, στη δράση περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν στην κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία (προμήθεια μη μόνιμου συστήματος ράμπας για πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα, προμήθεια συστήματος τροχήλατης ράμπας για την πρόσβασή τους στη θάλασσα κ.ά), προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής και διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο, απαραίτητος εξοπλισμός προσβάσιμης παραλίας, ειδική σήμανση και άλλα στοιχεία υποδομών, κατά περίπτωση.
Προσβάσιμες παραλίες στη Σαλαμίνα
Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου του δήμου Σαλαμίνας που αφορά στις 4 παραλίες Ρέστη, Νάτο, Γυάλα και Βασιλικά. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 273.681,20 ευρώ.
Προσβάσιμες παραλίες στην Κάλυμνο
Παράλληλα, το Υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου του δήμου Καλύμνου που αφορά στις 4 παραλίες Αργινώντα, Κασόνια, Μελιτσάχα και Βλυχάδια. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 201.728,80 ευρώ.
Σημειώνεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο μετά από έλεγχο και πιστοποίηση τόσο του φυσικού αντικειμένου από πλευράς εγκατάστασης και πραγματικής λειτουργίας, δηλαδή έχει περατωθεί φυσικά, έχει παραληφθεί και πιστοποιηθεί το σύνολο των δαπανών της επένδυσης ή έχει εκτελεστεί πλήρως. Τέλος, η ημερομηνία λήξης του έργου, είναι η 31η Δεκεμβρίου 2025.
Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.
Εγγραφή στο Newsletter
διαβάστε ακόμα
- Ξενία Κύθνου: Θα ξεμπλοκάρει το μεγάλο project; 09/09 | 08:05
- Ο Λιβανέζος επιχειρηματίας της Vivium Holding που εξαγόρασε το ξενοδοχείο της Μπλε Κέδρος στο Κουκάκι 09/09 | 11:34
- Παγώνει επένδυση για πεντάστερο ξενοδοχείο στη Μήλο – Το «όχι» του δήμου 06/09 | 08:16
- 10 αποφάσεις για έργα σε τουριστικές επιχειρήσεις σε Βάρκιζα, Άλιμο, Χερσόνησο, Λουτράκι, Λευκάδα, Ξάνθη, Ικαρία, Σκύρο, Μυτιλήνη και Τρίπολη 04/09 | 06:10
- Το 5άστερο Milos Cove μεγαλώνει με νέες σουίτες και πισίνες 03/09 | 07:05
- Το ΦΕΚ που ξεμπλοκάρει την επένδυση Μήτση στα Καμένα Βούρλα 02/09 | 07:05
- Απορρίψεις επενδύσεων σε Μύκονο και Κρήτη από αρχαιολογικές υπηρεσίες 02/09 | 07:10
- Νέα ξενοδοχειακή επένδυση 74,3 εκατ. ευρώ στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης 30/08 | 06:20
- Daios Cove: Επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ σε νέο λιμένα - Στρατηγική αναβάθμιση για τον τουρισμό πολυτελείας στην Κρήτη 01/09 | 07:05
- Απορρίψεις τουριστικών επενδύσεων σε Πάρο και Κρήτη - Όχι σε πισίνες με θέα το βουνό Γιούχτας με το "πρόσωπο" του Δία 01/09 | 07:17
δημοφιλέστερα
- 1 89η ΔΕΘ: Η κυβερνητική πυξίδα για μεταναστευτικό, στεγαστικό, υποδομές & τουρισμό - "Ανοικτό" το πλαφόν στις βραχυχρόνιες και εκτός Αθηνών 07.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- 2 Fischer Air: Ο νέος Σλοβακικός αερομεταφορέας που θα «φέρει» νέες Γερμανικές πτήσεις στην Κρήτη 08.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 ICAP: Με ετήσιο ρυθμό αύξησης 26% «τρέχει» η ξενοδοχειακή αγορά από το 2021 08.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 4 Γ. Παπαβασιλείου για μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά: Θετική εξέλιξη για τα νησιά μας, κατάφωρη αδικία για τη Ρόδο 08.09.2025 | ΠΟΞ
- 5 Mandarin Oriental, Costa Navarino: Ολιστικό wellness retreat με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Laura Dodd 08.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Ελληνικής καταγωγής ο νέος CEO της βρετανικής αλυσίδας ξενοδοχείων Yotel 08.09.2025 | ΠΡΟΣΩΠΑ
- 7 Λιμενικό Ταμείο Μυκόνου: Τα αυξημένα τέλη επιβατών σε Μύκονο & Σαντορίνη απειλούν την κρουαζιέρα το 2026 08.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 8 Ολοκληρώθηκαν τα καλοκαιρινά γυρίσματα για την προβολή της Πιερίας 08.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
- 9 Περιφέρεια Κρήτης: Συσκέψεις για αναπτυξιακά έργα στους Δήμους Μινώα Πεδιάδος και Βιάννου 08.09.2025 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ
- 10 Διπλασιάζεται το κόστος εισόδου στις ΗΠΑ - Τι αλλάζει από 30 Σεπτεμβρίου 08.09.2025 | ΑΓΟΡΕΣ