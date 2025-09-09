Ξενία Κύθνου: Θα ξεμπλοκάρει το μεγάλο project;
09 Sep 2025
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Ξενία Κύθνου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας από τις πιο σημαντικές επενδύσεις στον χώρο του τουρισμού ευεξίας των Κυκλάδων. Το έργο, ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ, θα διαρκέσει 2-3 χρόνια και αφορά την πλήρη ανακαίνιση του ιστορικού ξενοδοχειακού συγκροτήματος, που είχε σταματήσει να λειτουργεί από το 1999.
Ο Ισραηλινός επενδυτής Avraham Ravid, στον οποίο παραχωρήθηκε το ακίνητο για 99 έτη μετά από διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ, σχεδιάζει την αποκατάσταση του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού (ΚΙΤ-Θ), αξιοποιώντας τις δύο ιαματικές πηγές που αναβλύζουν εντός του οικοπέδου στην περιοχή «Λουτρά», στο βορειοανατολικό τμήμα της Κύθνου.
Επιπλέον, στα μελλοντικά του σχέδια είναι και η αύξηση της δυναμικότητας της ξενοδοχειακής μονάδας με την προσθήκη πολυτελών κατοικιών σε οικόπεδο πίσω από το ιστορικό ξενοδοχείο. Πάντως προς το παρόν, έχουν περάσει ήδη τρία χρόνια από την υπογραφή της παραχώρησης του ακινήτου, διάστημα κατά το οποίο ο επενδυτής προσπαθεί να προχωρήσει την αδειοδοτική διαδικασία, με τις σχετικές μελέτες να πηγαινοέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και να τροποποιούνται έτσι ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέο μνημείο και ταυτόχρονα να αποτελεί μια ελκυστική ξενοδοχειακή και θερμαλιστική μονάδα.
Τι θα περιλαμβάνει το νέο συγκρότημα
Το «Genesis of The Royal Baths of Kythnos» -όπως θα ονομαστεί- θα έχει δυναμικότητα 96 κλινών και θα περιλαμβάνει σύγχρονο ξενοδοχείο 5*, δύο μονάδες ιαματικής θεραπείας (ΜΙΘ) στις πηγές Αγίων Αναργύρων και Κακάβου, καθώς και υπηρεσίες ευεξίας για σώμα και πνεύμα. Στόχος της επένδυσης είναι η ανάδειξη τόσο των θεραπευτικών ιδιοτήτων των πηγών όσο και της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, όπως αναφέρεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Το Ξενία Κύθνου διαθέτει ιδιαίτερη ιστορική αξία: κτίστηκε την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα από τον Δανό αρχιτέκτονα Christian Hansen, τροποποιήθηκε αργότερα από τον Ernst Ziller (1871-1891) και χαρακτηρίστηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο. Η περιοχή των Λουτρών έχει αναπτυχθεί γύρω από τις ιαματικές πηγές που ήταν γνωστές ήδη από την αρχαιότητα, ενώ αναλύσεις των πηγών το 1830 και 1833 είχαν επιβεβαιώσει τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, με την εποπτεία του βασιλικού ζεύγους Όθωνα και Αμαλίας, που επισκεπτόταν συχνά την περιοχή. Σήμερα διασώζονται οι μαρμάρινοι λουτήρες που χρησιμοποιούνταν για τα βασιλικά λουτρά.
Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει πλήρη αποκατάσταση των ιστορικών κτιρίων, εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου, ανακατασκευή των κεραμοσκεπών, στατικές ενισχύσεις, ενεργειακή αναβάθμιση, δημιουργία εξωτερικής θερμαλιστικής πισίνας, διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και φυτεύσεις, καθώς και εκσυγχρονισμό όλων των τεχνικών υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία και ανάδειξη των σημείων ανάβλυσης των ιαματικών υδάτων και στη διαμόρφωση της όδευσής τους προς τη θάλασσα.
Η λειτουργία του Ξενία Κύθνου θα είναι ετήσια, με εκτιμώμενη μέση πληρότητα 65-70% και πλήρη απασχόληση 35 ατόμων, με επιπλέον 20 θέσεις έμμεσης απασχόλησης για την τοπική κοινωνία.
