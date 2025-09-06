Παγώνει επένδυση για πεντάστερο ξενοδοχείο στη Μήλο – Το «όχι» του δήμου

Φρένο στην επένδυση του νέου πεντάστερου ξενοδοχειακού συγκροτήματος της ΜΗΛΟΣ COLLECTION ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ βάζει ο δήμος Μήλου, ο οποίος γνωμοδότησε αρνητικά ως προς τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου.

Πρόκειται για πεντάστερη μονάδα 94 κλινών με υδάτινο περιβάλλοντα χώρο, στη θέση Προβατάς της Μήλου, το επενδυτικό σχέδιο για την οποία τον Δεκέμβριο του 2024 υπήχθη στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» με συνολικό ενισχυόμενο και επιλέξιμο κόστος 4,7 εκατ. ευρώ.

Το δημοτικό συμβούλιο εξέφρασε επιφυλάξεις για τη συμβατότητα της επένδυσης με ζητήματα περιβάλλοντος, χωροταξίας και τουριστικής ανάπτυξης στο νησί.

Ειδικότερα, εκφράστηκαν οι εξής αντιρρήσεις...

η περιοχή Προβατάς ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura

η συγκεκριμένη ΜΠΕ δεν συμφωνεί με την πολιτική της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και την προς έγκριση πρόταση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που έχει κατατεθεί από τον Δήμο Μήλου

με την κατασκευή των πισίνων απαιτούνται τεράστιες ποσότητες νερού, γεγονός που προκαλεί πρόβλημα στο νησί

Ο δήμαρχος Μήλου, κ. Εμμανουήλ Μικέλης, επισημαίνει ότι το αίτημα του επιχειρηματία προς τον Δήμο Μήλου για υδροδότηση της επιχείρησης δεν έχει απαντηθεί, καθώς ο Δήμος προσπαθεί να εξυπηρετήσει σε υδροδότηση τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και τις ανάγκες των βυτίων, πάντα στο πλαίσιο της ήπιας μορφής τουριστικής ανάπτυξης και στο πλαίσιο που θέτει το ΣΧΟΟΑΠ που έχει καταρτίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει κατατεθεί προς έγκριση.

Τονίζει δε ότι είναι αναγκαία η έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ που έχει καταθέσει ο Δήμος Μήλου, τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, η αναγνώριση των οδών και η ανανέωση της ΚΥΑ με τις προδιαγραφές για τις προστατευόμενες περιοχές Natura ώστε να αντιμετωπιστεί και να σταματήσει η άναρχη οικοδόμηση στο νησί.

Η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου, της κοινότητας και της Δημοτικής Επιτροπής χρειάζεται να σταλούν εντός προθεσμίας 30 ημερών στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, η οποία καλείται να γνωμοδοτήσει αντί του Περιφερειακού Συμβουλίου σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου για μεταβίβαση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της αρμοδιότητας: «Γνωμοδότηση για έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών επιπτώσεων».

