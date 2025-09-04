10 αποφάσεις για έργα σε τουριστικές επιχειρήσεις σε Βάρκιζα, Άλιμο, Χερσόνησο, Λουτράκι, Λευκάδα, Ξάνθη, Ικαρία, Σκύρο, Μυτιλήνη και Τρίπολη

Αποφάσεις έλαβαν οι αρμόδιες αρχές για 10 τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται στη Βάρκιζα, στον Άλιμο, στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης, στο Λουτράκι, στη Λευκάδα, στην Ξάνθη, στην Ικαρία, στη Σκύρο, στη Μυτιλήνη και στην Τρίπολη.

Αναλυτικά:

Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης ενέκρινε την εκτέλεση εργασιών στον χώρο των εγκαταστάσεων του camping της τουριστικής επιχείρησης Island στη Βάρκιζα, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ Α.Ε. και συγκεκριμένα την αντιστήριξη πρανούς προς αποφυγή κατολισθήσεων.

Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Αλίμου χορήγησε προέγκριση άδειας για έργα περιόδου ανάπτυξης στη Μαρίνα Αλίμου, ιδιοκτησίας του ΤΑΙΠΕΔ, με μισθωτή την εταιρεία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ενέκρινε τους Περιβαλλοντικούς Όρους του υδροψυχαγωγικού πάρκου WATERCITY, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε., το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ξηρόκαμπος Κάτω Βάθειας, στη Χερσόνησο του Ηρακλείου της Κρήτης.

Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων ενέκρινε τις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για την επισκευή της όψης κτιρίου με χρήση ξενοδοχείου που βρίσκεται στο Λουτράκι, ιδιοκτησίας της εταιρείας GRAND HOTEL ΑΕ.

Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Λευκάδας ενέκρινε εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας που αφορούν σε εσωτερικές και εξωτερικές διαρρυθμίσεις, επισκευές και διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου σε ξενοδοχείο που βρίσκεται στην Καρυά της Λευκάδας, μίσθωσης της εταιρείας VOLDI DPM ΕΠΕ.

Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Ξάνθης χορήγησε οικοδομική άδεια για αλλαγή χρήσης ξενοδοχείου που βρίσκεται στην Ξάνθη, σε διαμερίσματα κατοικιών, ιδιοκτησίας της εταιρείας PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.

Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Ικαρίας χορήγησε οικοδομική άδεια για 2 νέες τουριστικές αυτοτελείς κατοικίες στη θέση Κάμπος Φούρνων Κορσεών, ιδιοκτησίας της κα Παπακώστα Ηρώς - Αικατερίνης κατά 50% και της Παπακώστα Ιωάννας – Μαργαρίτας κατά 50%.

Η υπηρεσία δόμησης του δήμου Κύμης-Αλιβερίου χορήγησε προέγκριση οικοδομικής άδειας για την ανέγερση 5 νέων κτιρίων με υπόγειο και τρεις πισίνες με χρήση ξενοδοχείου 4 αστέρων στον Μώλο της Σκύρου, ιδιοκτησίας του κ. Καννά Δημήτριου κατά 50% και της κας Σαμουρη Ελένης κατά 50%.

Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου ενέκρινε τη μελέτη προσβασιμότητας ΑμΕΑ στο χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο κτίριο, φερόμενης ιδιοκτησίας ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που βρίσκεται στην Ε. Βενιζέλου 49, εντός σχεδίου πόλεως Μυτιλήνης, διότι οι προτεινόμενες εργασίες δεν προκαλούν άμεση ή έμμεση βλάβη στο προστατευόμενο μνημείο.

Εξάλλου, προχωρούν οι διαδικασίες για τις οικοδομικές εργασίες ανέγερσης 5οροφου ξενοδοχείου στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντίστασης 79-81 και Β. Οικονομίδου 5 στην Τρίπολη. Στο πλαίσιο αυτό έχουν παρασχεθεί διευκολύνσεις για την υλοποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Όμιλο εταιριών AKTOR που έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου. Με την ολοκλήρωση του έργου θα πραγματοποιηθεί πλήρης αποκατάσταση του οδοστρώματος και πεζοδρομίου και θα αποδοθεί στην κυκλοφορία στην αρχική του μορφή.















