Το 5άστερο Milos Cove μεγαλώνει με νέες σουίτες και πισίνες

Η Μήλος, ένα από τα πιο δημοφιλή νησιά των Κυκλάδων με ταχέως αυξανόμενη τουριστική ζήτηση, βλέπει μία από τις ελάχιστες μονάδες 5 αστέρων να δρομολογεί σημαντική επενδυτική αναβάθμιση. Το Milos Cove Inception Resort, που λειτουργεί από το 2018, εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης με στόχο να ενισχύσει τη δυναμικότητά του και να αναδιαμορφώσει το τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Η επένδυση της εταιρείας Milos Cove Α.Ξ.Ε. περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου συγκροτήματος 17 δωματίων, την προσθήκη ακόμη μίας πισίνας, καθώς και την επέκταση του υπόγειου τμήματος του κεντρικού κτιρίου ώστε να φιλοξενήσει εσωτερική κολυμβητική δεξαμενή. Με τις παρεμβάσεις αυτές, η συνολική δυναμικότητα θα ανέλθει στις 118 κλίνες, ενώ θα αυξηθεί αντίστοιχα και η δυνατότητα εξυπηρέτησης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

Το project βρίσκεται σε φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) να έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 13 Οκτωβρίου. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί ότι η τοποθεσία του έργου δεν εμπίπτει σε προστατευόμενες περιοχές Natura, με την πλησιέστερη να απέχει πέντε χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το έργο αναμένεται να λειτουργήσει ως ορόσημο για τον τουριστικό χάρτη της Μήλου, ενισχύοντας το πολυτελές προϊόν και προσελκύοντας ταξιδιώτες υψηλής αγοραστικής δύναμης. Η εταιρεία τονίζει ότι στόχος είναι να αναδειχθεί η τοπική ιστορία και πολιτιστική ταυτότητα, αλλά και να τονωθεί η τοπική οικονομία μέσω νέων θέσεων εργασίας και αυξημένων τουριστικών ροών.

Σήμερα, το Milos Cove απασχολεί 30 μόνιμους εργαζόμενους, ενώ με την ολοκλήρωση της επένδυσης προβλέπεται να δημιουργηθούν επιπλέον 20 θέσεις. Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά των επισκεπτών εντός του συγκροτήματος, μειώνοντας το ενεργειακό αποτύπωμα της μονάδας.

Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 15 μήνες και θα ξεκινήσουν αμέσως μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Το resort λειτουργεί από Μάιο έως Σεπτέμβριο, με μέσο όρο πληρότητας 70%.

Ενισχύονται οι πολυτελείς μονάδες στη Μήλο

Η σημασία της επένδυσης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στο πλαίσιο του ξενοδοχειακού χάρτη της Μήλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (2024), η πλειονότητα των μονάδων στο νησί είναι 2 και 3 αστέρων, ενώ οι 4* και 5* συγκεντρώνουν μόλις το 29% των διαθέσιμων κλινών. Στην κατηγορία των 5 αστέρων λειτουργούν μόνο δύο μονάδες, με συνολική δυναμικότητα 142 κλινών, ποσοστό που αντιστοιχεί μόλις στο 8% της ξενοδοχειακής προσφοράς.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που η Μήλος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, αν και οι πρόσφατες εξελίξεις με το ξενοδοχείο στο Σαρακίνικο φαίνεται να τους κάνουν πολύ πιο προσεκτικούς σε ζητήματα που αφορούν την προστασία της μοναδικής φυσιογνωμίας του νησιού.

Η επένδυση στο Milos Cove έχει ως στόχο την ενίσχυση της Μήλου ως προορισμού υψηλών απαιτήσεων.

