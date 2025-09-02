Το ΦΕΚ που ξεμπλοκάρει την επένδυση Μήτση στα Καμένα Βούρλα

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) για τις «Ιαματικές Πηγές Λουτρόπολης Καμένων Βούρλων», δυόμισι χρόνια μετά την ανακήρυξη Κοινοπραξίας συμφερόντων Μήτση ως μισθωτή. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση ενός ιστορικού θερμαλιστικού κέντρου που αποτέλεσε από τη δεκαετία του ’30 σημείο αναφοράς του ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Το παραθαλάσσιο ακίνητο, συνολικής έκτασης 456.916 τ.μ., συνδυάζει μοναδικά θάλασσα, ιαματικές πηγές και δασικό περιβάλλον, καθιστώντας το ελκυστικό για επενδύσεις στον τομέα της ευεξίας και του τουρισμού υψηλών προδιαγραφών.

Στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση του ακινήτου πλειοδότησε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η Γαλήνη Ξενοδοχειακές Τουριστικές & Εμπορικές Επιχειρήσεις Α.Ε. (Όμιλος Μήτση) και η Staritem Investments PLC, προσφέροντας εφάπαξ αντάλλαγμα €1,05 εκατ. και ετήσιο μίσθωμα €380 χιλ. για 40 χρόνια. Το επενδυτικό σχέδιο, που παρουσιάστηκε και στον πρωθυπουργό στις αρχές του 2023 από τον CEO του Ομίλου, Σταύρο Μήτση, και την πρόεδρο Χριστίνα Μήτση, περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις, συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Το εν λόγω ΦΕΚ, Τεύχος Δ’ 671/29.08.2025, δίνει τη δυνατότητα να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης και στη συνέχεια ο επενδυτής να ξεκινήσει τη διαδικασία για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη χωροθέτηση του ακινήτου.

Το επενδυτικό σχέδιο

Σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης και τις κατευθύνσεις του ΕΣΧΑΔΑ, η κοινοπραξία θα πρέπει να προχωρήσει σε υποχρεωτικές επενδύσεις εντός τεσσάρων ετών από την έκδοση του ΚΥΑ. Αυτές αφορούν την αποκατάσταση και επαναλειτουργία των διατηρητέων ξενοδοχείων «Ράδιον» και «Θρόνιον» καθώς και του υδροθεραπευτηρίου «Ασκληπιός», τη συντήρηση του ξενοδοχείου «Γαλήνη» (500 κλινών) και του υδροθεραπευτηρίου «Ιπποκράτης», τη δημιουργία πάρκων και πεζοδρόμων, τη διαμόρφωση νέου χώρου στάθμευσης και την ανάπτυξη περιμετρικού κυκλοφοριακού δακτυλίου. Παράλληλα, προβλέπεται η προστασία και ανάδειξη της ιαματικής πηγής «Δεξαμενή Γεωργαλά», με τη θέσπιση ζωνών προστασίας και δυνατότητα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων.

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εισάγει αυστηρούς όρους για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της ελεύθερης πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο, της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της προστασίας των διατηρητέων μνημείων.

Η τοποθεσία της Λουτρόπολης, μόλις δύο ώρες από την Αθήνα και σε μικρή απόσταση από τους Δελφούς και τις Θερμοπύλες, προσδίδει στο έργο στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη του θερμαλιστικού τουρισμού. Εφόσον προχωρήσει η επένδυση, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως μοχλός για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Στερεάς Ελλάδας, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία και επαναφέροντας τα Καμένα Βούρλα στον διεθνή χάρτη των προορισμών ευεξίας.

