Το ΦΕΚ που ξεμπλοκάρει την επένδυση Μήτση στα Καμένα Βούρλα
02 Sep 2025, 07:05 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
TornosNews.gr
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) για τις «Ιαματικές Πηγές Λουτρόπολης Καμένων Βούρλων», δυόμισι χρόνια μετά την ανακήρυξη Κοινοπραξίας συμφερόντων Μήτση ως μισθωτή. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση ενός ιστορικού θερμαλιστικού κέντρου που αποτέλεσε από τη δεκαετία του ’30 σημείο αναφοράς του ιαματικού τουρισμού στην Ελλάδα.
Το παραθαλάσσιο ακίνητο, συνολικής έκτασης 456.916 τ.μ., συνδυάζει μοναδικά θάλασσα, ιαματικές πηγές και δασικό περιβάλλον, καθιστώντας το ελκυστικό για επενδύσεις στον τομέα της ευεξίας και του τουρισμού υψηλών προδιαγραφών.
Στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση του ακινήτου πλειοδότησε κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η Γαλήνη Ξενοδοχειακές Τουριστικές & Εμπορικές Επιχειρήσεις Α.Ε. (Όμιλος Μήτση) και η Staritem Investments PLC, προσφέροντας εφάπαξ αντάλλαγμα €1,05 εκατ. και ετήσιο μίσθωμα €380 χιλ. για 40 χρόνια. Το επενδυτικό σχέδιο, που παρουσιάστηκε και στον πρωθυπουργό στις αρχές του 2023 από τον CEO του Ομίλου, Σταύρο Μήτση, και την πρόεδρο Χριστίνα Μήτση, περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις, συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ.
Το εν λόγω ΦΕΚ, Τεύχος Δ’ 671/29.08.2025, δίνει τη δυνατότητα να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης και στη συνέχεια ο επενδυτής να ξεκινήσει τη διαδικασία για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη χωροθέτηση του ακινήτου.
Το επενδυτικό σχέδιο
Σύμφωνα με τους όρους της μίσθωσης και τις κατευθύνσεις του ΕΣΧΑΔΑ, η κοινοπραξία θα πρέπει να προχωρήσει σε υποχρεωτικές επενδύσεις εντός τεσσάρων ετών από την έκδοση του ΚΥΑ. Αυτές αφορούν την αποκατάσταση και επαναλειτουργία των διατηρητέων ξενοδοχείων «Ράδιον» και «Θρόνιον» καθώς και του υδροθεραπευτηρίου «Ασκληπιός», τη συντήρηση του ξενοδοχείου «Γαλήνη» (500 κλινών) και του υδροθεραπευτηρίου «Ιπποκράτης», τη δημιουργία πάρκων και πεζοδρόμων, τη διαμόρφωση νέου χώρου στάθμευσης και την ανάπτυξη περιμετρικού κυκλοφοριακού δακτυλίου. Παράλληλα, προβλέπεται η προστασία και ανάδειξη της ιαματικής πηγής «Δεξαμενή Γεωργαλά», με τη θέσπιση ζωνών προστασίας και δυνατότητα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων.
Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εισάγει αυστηρούς όρους για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της ελεύθερης πρόσβασης στο παραλιακό μέτωπο, της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της προστασίας των διατηρητέων μνημείων.
Η τοποθεσία της Λουτρόπολης, μόλις δύο ώρες από την Αθήνα και σε μικρή απόσταση από τους Δελφούς και τις Θερμοπύλες, προσδίδει στο έργο στρατηγική σημασία για την ανάπτυξη του θερμαλιστικού τουρισμού. Εφόσον προχωρήσει η επένδυση, εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως μοχλός για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Στερεάς Ελλάδας, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία και επαναφέροντας τα Καμένα Βούρλα στον διεθνή χάρτη των προορισμών ευεξίας.
Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.
Εγγραφή στο Newsletter
διαβάστε ακόμα
- Απορρίψεις επενδύσεων σε Μύκονο και Κρήτη από αρχαιολογικές υπηρεσίες 02/09 | 07:10
- Νέα ξενοδοχειακή επένδυση 74,3 εκατ. ευρώ στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης 30/08 | 06:20
- Daios Cove: Επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ σε νέο λιμένα - Στρατηγική αναβάθμιση για τον τουρισμό πολυτελείας στην Κρήτη 01/09 | 07:05
- Απορρίψεις τουριστικών επενδύσεων σε Πάρο και Κρήτη - Όχι σε πισίνες με θέα το βουνό Γιούχτας με το "πρόσωπο" του Δία 01/09 | 07:17
- Τι εγκρίθηκε και τι όχι σε επένδυση με ξενοδοχείο στην Αίγινα 01/09 | 07:12
- Hydra’s Art Residencies: Μια στρατηγική επένδυση ανάμεσα στην τέχνη, τον τουρισμό και τις περιπέτειες 29/08 | 07:10
- Απανωτά "όχι" για την επένδυση-μαμούθ της ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ στη Ρόδο 26/08 | 07:07
- Τέλος στα σενάρια για ξενοδοχείο εντός της ΔΕΘ; 25/08 | 07:05
- Διαγωνισμός για μακροχρόνια μίσθωση έκτασης με σκοπό την επέκταση τουριστικής μονάδας στο Λιτόχωρο 20/08 | 06:51
- Πράσινο φως για τον πολυτελή οικισμό των 5.900 κατοίκων και εργαζομένων στην Κρήτη 18/08 | 06:42
δημοφιλέστερα
- 1 ΠΑΣΚΕΔΙ: Τα παράνομα πανηγύρια στερούν 2 δισ. ευρώ από την εστίαση 31.08.2025 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- 2 ΥΠΑ: Νέο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας, ραντάρ και προσλήψεις 01.09.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Ένα βήμα πιο κοντά η πρώτη Μεσογειακή Βιοκλιματική Τράπεζα Σπόρων στα Χανιά 01.09.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Μαγιόρκα: | Το 40% των εξοχικών κατοικιών δεν έχει άδεια μίσθωσης (!) 01.09.2025 | ΔΙΕΘΝΗ
- 5 Αγώνας τριάθλου ΔΕΗ IRONMAN® 70.3® Costa Navarino, Peloponnese, Greece τον Οκτώβριο στη Μεσσηνία 01.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 6 Leonardo Hotels: Το NYX Hotel Thessaloniki ξεκινά τη λειτουργία του με πληρότητα άνω του 90% 01.09.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Celestyal: Εκπτώσεις έως και 50% σε 45 κρουαζιέρες 01.09.2025 | ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
- 8 Τι εγκρίθηκε και τι όχι σε επένδυση με ξενοδοχείο στην Αίγινα 01.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
- 9 ΕΤΑΔ: Νέος Πρόεδρος ο κ. Δημήτρης Πολίτης 01.09.2025 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
- 10 Daios Cove: Επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ σε νέο λιμένα - Στρατηγική αναβάθμιση για τον τουρισμό πολυτελείας στην Κρήτη 01.09.2025 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ