Απορρίψεις επενδύσεων σε Μύκονο και Κρήτη από αρχαιολογικές υπηρεσίες
02 Sep 2025, 07:10 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες απέρριψαν μελέτες για την υλοποίηση 2 επενδύσεων σε Μύκονο και Κρήτη.
Ειδικότερα:
- Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων αποφάσισε υπέρ της απόρριψης μελέτης ανέγερσης νέου ξενοδοχείου 4 αστέρων με υπόγειο και πισίνα, σε ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας Dream Places Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, εντός αγροτεμαχίου επιφάνειας 899,36 τ.μ., στην περιοχή Παλαιόκαστρο, εντός ορίων οικισμού Άνω Μεράς στη Μύκονο διότι περιλαμβάνει εκσκαφές μεγάλου εύρους στο σύνολο του ακινήτου, χωρίς σεβασμό στο έντονο φυσικό ανάγλυφο αυτού, παρουσιάζει ασυμβατότητες με τα αρχιτεκτονικά πρότυπα του νησιού και η εφαρμογή της θα προκαλέσει βλάβη στο άμεσο περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου του Παλαιοκάστρου.
Για την αποτροπή της βλάβης απηύθυνε σύσταση στην εταιρεία για την υποβολή τροποποιημένης μελέτης με συγκεκριμένους όρους που περιγράφει στην απόφαση. Για παράδειγμα προτείνει να καταργηθούν στοιχεία ασύμβατα με το προστατευόμενο περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου και τα οποία δεν συνάδουν με τα παραδοσιακά πρότυπα, όπως πισίνα μεγάλου μήκους (40,5 μ.) που διατρέχει το σύνολο της δυτικής όψης, για την κατασκευή της οποίας απαιτούνται εκτεταμένες διαμορφώσεις και επιχώσεις. Επίσης, επισημαίνει ότι όλα τα προτεινόμενα μορφολογικά στοιχεία των όψεων (βεράντες, εξώστες, στηθαία, σκίαστρα κ.λπ.) πρέπει να εναρμονίζονται με τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά πρότυπα.
- Εξάλλου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου αποφάσισε τη μη έγκριση μελέτης για νέα διώροφη διπλοκατοικία με πισίνες, στη θέση «Αποθήκη», εκτός του οικισμού-οικιστικού συγκροτήματος Ρισβάν Μετόχι, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΜΕΓΑΛΟΝΝΗΣΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. δεδομένου ότι η προτεινόμενη αρχιτεκτονική πρόταση περιλαμβάνει στοιχεία, όπως εγκιβωτισμένη στέγη, περιμετρικό εξέχον πλαίσιο από οπλισμένο σκυρόδεμα, εκτεταμένο ξύλινο πέτασμα στη νότια όψη του ισογείου, και κατασκευές από αλουμίνιο και υαλοστάσια σε όλη τη βόρεια όψη, τα οποία δεν συνάδουν με τον ιστορικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του κηρυγμένου οικιστικού συγκροτήματος του Ρισβάν Μετοχίου, με το οποίο η εν λόγω διπλοκατοικία βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση και οπτική επαφή. Προτείνεται η υποβολή νέας μελέτης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προστατευόμενου κηρυγμένου συνόλου του Ρισβάν Μετοχίου και θα εναρμονίζεται με την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και την ιστορική αξία του.
