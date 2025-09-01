Daios Cove: Επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ σε νέο λιμένα - Στρατηγική αναβάθμιση για τον τουρισμό πολυτελείας στην Κρήτη

Μια νέα σημαντική τουριστική επένδυση δρομολογείται στην Ανατολική Κρήτη, με τη Hellas Holiday Hotels ΑΕ, ιδιοκτήτρια του πολυτελούς resort Daios Cove Luxury Resort & Villas, να προχωρά στην κατασκευή ιδιωτικού ξενοδοχειακού λιμένα στον όρμο Βαθύ του Δήμου Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για μια κίνηση με καθαρά στρατηγικό χαρακτήρα, που αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της μονάδας στην αγορά τουρισμού υψηλού επιπέδου και ταυτόχρονα να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην τοπική οικονομία.

Η συνολική δαπάνη για το έργο εκτιμάται στα 1,5 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, και εντάσσεται στη διαρκή στρατηγική αναβάθμισης του συγκροτήματος. Το Daios Cove ήδη συγκαταλέγεται στα κορυφαία resorts της Μεσογείου, διαθέτοντας 300 δωμάτια, σουίτες και βίλες με συνολική δυναμικότητα 717 κλινών, ενώ ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του εναρμόνιση με το φυσικό τοπίο και την έμφαση στη διακριτική πολυτέλεια.

Το έργο του λιμένα - Χαρακτηριστικά και νέες υποδομές

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), ο νέος λιμένας θα αναπτυχθεί σε χερσαία ζώνη 1.015 τ.μ. και θαλάσσια ζώνη 5.879 τ.μ. Η εγκατάσταση θα διαθέτει 17 θέσεις ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών, δίνοντας τη δυνατότητα στο resort να προσελκύει με ακόμη μεγαλύτερη ευκολία ιδιοκτήτες yachts και ιστιοπλοϊκών που επιλέγουν την Κρήτη για τις διακοπές τους.

Πέραν των λιμενικών έργων, η επένδυση περιλαμβάνει και μια σειρά παρεμβάσεων που αναβαθμίζουν την προσβασιμότητα και την ασφάλεια:

Διαμόρφωση πεδίου προσγείωσης - απογείωσης ελικοπτέρου στην αφετηρία του λιμένα, ώστε να ενισχυθεί η συνδεσιμότητα με διεθνείς προορισμούς αλλά και η δυνατότητα ταχείας επέμβασης σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

Εγκατάσταση κεκλιμένου ανελκυστήρα για τη σύνδεση της παραλίας με τον λιμένα, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση ΑμεΑ και την αναβάθμιση των συνθηκών προσβασιμότητας.

Διάδρομο πλάτους 4-6 μέτρων επί της βραχώδους ακτής, που θα διευκολύνει τη μετακίνηση επισκεπτών και προσωπικού ανάμεσα στις εγκαταστάσεις.

Επέκταση και εμπλουτισμό της αμμώδους παραλίας με υλικά από τον βυθό του κόλπου, ώστε να διαμορφωθεί μια ευρύτερη ζώνη αναψυχής με καλύτερες προδιαγραφές ασφάλειας και άνεσης για τους λουόμενους.

Οι παρεμβάσεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν όχι μόνο τη λειτουργικότητα του resort αλλά και την εικόνα του ως ενός ολοκληρωμένου προορισμού πολυτελείας με υποδομές διεθνών προδιαγραφών.

Στρατηγική στόχευση - Ο θαλάσσιος τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης

Η επιλογή της διοίκησης της Hellas Holiday Hotels να επενδύσει σε λιμενική υποδομή δεν είναι τυχαία. Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους διεθνώς και η Κρήτη, με το γεωγραφικό της αποτύπωμα και τη στρατηγική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο, διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να αποτελέσει κόμβο υποδοχής σκαφών αναψυχής.

Με την προσθήκη λιμενικών εγκαταστάσεων, το Daios Cove διευρύνει την πελατειακή του βάση, απευθυνόμενο ακόμη πιο στοχευμένα σε κοινά υψηλού εισοδήματος. Παράλληλα, το πεδίο ελικοπτέρου ενισχύει την εικόνα του resort ως σημείου αναφοράς για την premium φιλοξενία στην Ελλάδα.

Οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία

Η επένδυση θα έχει πολλαπλασιαστική επίδραση στην τοπική οικονομία, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια της κατασκευής, αλλά και στην καθημερινή λειτουργία του λιμένα.

Επιπλέον, η δυνατότητα προσέλκυσης σκαφών αναψυχής και τουριστών υψηλού βαλαντίου αναμένεται να ωφελήσει δευτερογενώς και άλλους κλάδους της τοπικής οικονομίας, από την εστίαση και τις μεταφορές έως τις υπηρεσίες θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Σε εθνικό επίπεδο, η επένδυση ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική για την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού και των υποδομών φιλοξενίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

