Απορρίψεις τουριστικών επενδύσεων σε Πάρο και Κρήτη - Όχι σε πισίνες με θέα το βουνό Γιούχτας με το "πρόσωπο" του Δία

Αποφάσεις έλαβαν οι αρμόδιες αρχές για την απόρριψη υλοποίησης επενδύσεων σε Πάρο και Κρήτη.

Ειδικότερα:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων αποφάσισε υπέρ της μη έγκρισης μελέτης ανέγερσης νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων, τύπου ανεξάρτητων ενοικιαζόμενων βιλών με πισίνες, σε ακίνητο ιδιοκτησίας της εταιρείας Megaron Properties IKE, στη θέση Κάστρα, Μάρπησσας Πάρου, και υπέρ της υποβολής τροποποιημένης μελέτης, αλλά χωρίς την κατασκευή υπόσκαφων, με μία σειρά όρους ώστε να περιοριστεί ο συνολικός όγκος των κτισμάτων και οι επεμβάσεις στο φυσικό ανάγλυφο του γηπέδου.

Η Εφορεία σημειώνει ότι πρέπει να περιοριστούν οι πλακοστρωμένες επιφάνειες, οι κολυμβητικές δεξαμενές, και να καταργηθούν στοιχεία που προσαυξάνουν τον όγκο του συγκροτήματος. Επίσης, να εξεταστεί η δυνατότητα ομαδοποίησης των χώρων στάθμευσης σε κατάλληλο σημείο του οικοπέδου. Στους όρους περιλαμβάνεται η μη κατασκευή άξονα κίνησης αυτοκινήτων στο κέντρο του οικοπέδου, η μη κατασκευή κλειστών αυλών και η μη ύπαρξη κλίμακων ανόδου στα δώματα, καθώς δεν αποτελούν στοιχείο της αρχιτεκτονικής της Πάρου. Κατόπιν αυτών πρέπει να υποβληθεί νέα τροποποιημένη μελέτη.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων αποφάσισε τη μη έγκριση αιτήματος ανέγερσης δύο διώροφων κτιρίων, που περιλαμβάνουν τέσσερις ανεξάρτητες τουριστικές κατοικίες, ιδιοκτησίας κ. κ. Εμμανουήλ και Θεοδώρου Λιγοψυχάκη, στην εκτός σχεδίου θέση «Κούτρη» και εντός της ζώνης Β΄ προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Φαλάσαρνας , διότι δεν τεκμηριώνεται η δυνατότητα οικοδόμησης του ακινήτου, καθώς αυτό στερείται προσώπου σε αναγνωρισμένη κοινόχρηστη οδό.

Η Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέρριψε αίτημα του κ. Κωνσταντίνου Τρούλη σχετικά με τον περιορισμό της απόστασης για την εγκατάσταση ξενοδοχείου στη θέση «ΞΥΛΟΦΟΡΟΣ», μικρότερης των 1.000 μέτρων από τα όρια της λατομικής περιοχής «ΛΑΤΖΙΜΑ 1», τ ης Τοπικής Κοινότητας Πρίνου, της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου, του Δήμου Ρεθύμνης, καθώς, η εν λόγω εγκατάσταση δε συγκαταλέγεται στις επιτρεπόμενες προς ίδρυση δραστηριότητες από τα όρια της υφισταμένης λατομικής περιοχής Λατζιμά Ρεθύμνου.

Στο μεταξύ η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου παρ΄ότι ενέκρινε αίτημα της κ. Ιωάννας – Ευφροσύνης Μυλογιάννη για ανέγερση τριών νέων ισόγειων κατοικιών με αποθήκες σε ακίνητο ιδιοκτησίας της, επί της οδού Κοντόχα, στη θέση «Σόχωρα» ή «Χασά»», εντός ορίων οικισμού Άνω Αρχανών απέρριψε το αίτημα κατασκευής των τριών κολυμβητικών δεξαμενών.

Η Εφορεία απέρριψε την κατασκευή των κολυμβητικών δεξαμενών λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του ακινήτου εντός του οικισμού Άνω Αρχανών, δηλαδή σε εγγύτητα και αμφίδρομη οπτική επαφή με το κηρυγμένο ως αρχαιολογικό χώρο και παραδοσιακό οικισμό τμήμα του, σε εγγύτητα και άμεση οπτική επαφή με το όρος Γιούχτα, καθώς και σε περιοχή που επιπλέον προστατεύεται ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπου δεν ενδείκνυται η κατασκευή των κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς η κατασκευή τους θα προσθέσει στο περιβάλλον των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων ένα στοιχείο "ξένο" προς αυτούς, και μία χρήση που δεν εναρμονίζεται με τον χαρακτήρα τόσο του οικισμού όσο και της ευρύτερης περιοχής, η οποία διατηρεί μέχρι σήμερα τον αγροτικό της χαρακτήρα.

Επιπλέον, επισημαίνει ότι θα αποτελέσουν δεσμευτικό προηγούμενο έγκρισης για τα συνεχώς αυξανόμενα αιτήματα κατασκευής κολυμβητικών δεξαμενών, για ιδιωτική και τουριστική εκμετάλλευση, με συνέπεια την αλλοίωση του περιβάλλοντος χώρου και του αρχαιοτοπίου μιας εκ των σημαντικότερων αρχαιολογικά περιοχών της Κρήτης με πληθώρα αρχαίων μνημείων και θέσεων.

Από την ιστοσελίδα της εκπομπής " Μηχανή του Χρόνου" | Γιούχτας, ονομάζεται το ιερό βουνό των Μινωιτών με την μορφή του Δία. Βρίσκεται 15 χιλιόμετρα νότια του Ηρακλείου, γεμάτο μύθους, μυστήρια και δοξασίες, που το ακολουθούν από την αρχαιότητα και πηγάζουν από το μοναδικό φυσικό σχήμα του που θυμίζει έντονα ανθρώπινο πρόσωπο. Ο μύθος θέλει να είναι του Δία....

















