Τι εγκρίθηκε και τι όχι σε επένδυση με ξενοδοχείο στην Αίγινα

Το αίτημα της εταιρείας ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΕΥΦΗΜΙΑ Ο.Ε. για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υπάρχοντος διωρόφου κτιρίου, κατεδάφιση υπάρχουσας μάνδρας και κατασκευή νέας, κοπή πεύκου και ανέγερση νέου ανεξάρτητου διωρόφου κτιρίου με υπόγειο με χρήση ξενοδοχείου» στη θέση Μάρμαρα επί της Πλατείας Εθνεγερσίας και επί των οδών Αφροδίτης και Ανωνύμου στην πόλη της Αίγινας εξέτασε η Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων.

Η Υπηρεσία ενέκρινε τη μελέτη για αποκατάσταση του υπάρχοντος διωρόφου κτιρίου, κατεδάφιση υπάρχουσας μάνδρας και κατασκευή νέας και κοπή πεύκου, δηλαδή το πρώτο σκέλος του αιτήματος διότι οι προτεινόμενες επεμβάσεις σε αυτό θα γίνουν με σεβασμό στην αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του και θα συμβάλλουν στη διατήρηση και στην ανάδειξή του, και ως εκ τούτου δεν προκαλείται άμεση ή έμμεση βλάβη στον προστατευόμενο ιστορικό τόπο της πόλης της Αίγινας, τον αρχαιολογικό χώρο λόφου Κολώνας και λόφου Αιακείου, αλλά και του νεώτερου μνημείου του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της έγκρισης η Υπηρεσία έθεσε μία σειρά όρων όπως οι εργασίες να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες στην περιοχή πολεοδομικές, κτιριοδομικές και λοιπές διατάξεις καθώς και άδειες άλλων Αρχών.

Παράλληλα, όμως η Υπηρεσία δεν έδωσε έγκριση της μελέτης για ανέγερση νέου ανεξάρτητου διωρόφου κτιρίου με υπόγειο με χρήση Ξενοδοχείο απορρίπτοντας το δεύτερο σκέλος του αιτήματος. Ωστόσο, η Υπηρεσία σημειώνει ότι θα πρέπει να γίνει επανυποβολή του αιτήματος κατόπιν συνεργασίας με την ίδια διότι το νέο κτήριο αφενός με την χωροθέτησή του, αφετέρου με την ογκοπλασία του προβάλλεται δυσμενώς έναντι του παλαιού - διατηρητέου κτιρίου και διαταράσσει τον τρόπο συμμετοχής του παλαιού κτιρίου στον προστατευόμενο ιστορικό τόπο της πόλης της Αίγινας, με αποτέλεσμα το υπό ανέγερση κτίριο να μην εναρμονίζεται με το παλαιό και ως εκ τούτου να μην εντάσσεται αρμονικά στον ιστορικό τόπο και στο περιβάλλον του προστατευόμενου μνημείου του Υπουργείου Πολιτισμού.

