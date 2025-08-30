Νέα ξενοδοχειακή επένδυση 74,3 εκατ. ευρώ στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης
30 Aug 2025, 06:20 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης σχεδιάζεται η κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας πέντε αστέρων από τη Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία Α.Ε.. Η εταιρεία, με 26 χρόνια πορείας στον βιομηχανικό τομέα παραγωγής τούβλων, πραγματοποιεί με το συγκεκριμένο έργο την πρώτη της είσοδο στον ελληνικό κλάδο φιλοξενίας. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο Ζαχαρίας Λενακάκης.
Το έργο και τα χαρακτηριστικά του
Η νέα μονάδα θα δημιουργηθεί στη θέση "Αριγανιές – Κατσελιός – Λίμνη – Αμπέλι – Κήπος" στη Δημοτική Κοινότητα Βρουχά, σε ιδιόκτητη έκταση 71,2 στρεμμάτων, η οποία προέκυψε από πολεοδομική ενοποίηση τριών ακινήτων. Το ξενοδοχείο θα αποτελείται από 31 κτίρια δωματίων με συνολικά 159 δωμάτια και 374 κλίνες, ενώ το συγκρότημα θα περιλαμβάνει:
- Κεντρικό κτίριο με reception, lobby, μπαρ, γραφεία, αίθουσα συνεδριάσεων και εμπορικό κατάστημα.
- Κλειστό κολυμβητήριο, γυμναστήριο, χώρους ευεξίας και κομμωτήριο.
- Κεντρικό εστιατόριο, δεύτερο εστιατόριο a la carte, pool bar και μπαρ παραλίας.
- Υπόσκαφα δωμάτια και εστιατόρια για αρμονική ένταξη στο φυσικό τοπίο.
- Ειδικό ανελκυστήρα πλαγιάς (τελεφερίκ) για την εξυπηρέτηση των κλίσεων του εδάφους.
Η μονάδα θα λειτουργεί εποχικά, από Απρίλιο έως Οκτώβριο, ενώ τους χειμερινούς μήνες θα γίνονται μόνο εργασίες συντήρησης.
Χρηματοδότηση και «πράσινες» επενδύσεις
Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 74,35 εκατ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό και το Ταμείο Ανάκαμψης. Σημαντικό ποσοστό, σχεδόν 15 εκατ. ευρώ, αφορά «πράσινες δαπάνες», όπως συστήματα ορθής διαχείρισης αποβλήτων, εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και γεωτρήσεων, μονάδα επεξεργασίας λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών και κατασκευών.
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τονίζει ότι η κατασκευή και λειτουργία της μονάδας δεν αναμένεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, χάρη στην εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών και στη χρήση σύγχρονων υποδομών.
Χρονοδιάγραμμα
Η ολοκλήρωση των αδειοδοτήσεων εκτιμάται έως το φθινόπωρο του 2025, οπότε προγραμματίζεται η έναρξη των εργασιών. Η κατασκευή αναμένεται να διαρκέσει 18 μήνες, με στόχο η μονάδα να ανοίξει τις πύλες της τον Απρίλιο του 2027.
Οφέλη για την τοπική κοινωνία
Η επένδυση, σύμφωνα με την εταιρεία και την ΜΠΕ, αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη:
- Άμεση απασχόληση νέου εργατικού δυναμικού.
- Έμμεση ενίσχυση τουριστικού, κατασκευαστικού και αγροτικού τομέα.
- Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης με προσέλκυση υψηλών εισοδηματικών στρωμάτων.
- Συμβολή στην πράσινη μετάβαση και ένταξη στη νέα εποχή της βιώσιμης φιλοξενίας.
Η νέα αυτή επένδυση έρχεται να προστεθεί στον δυναμικό χάρτη των πολυτελών καταλυμάτων της Κρήτης, εδραιώνοντας τη θέση του νησιού ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού για ποιοτικό τουρισμό.
