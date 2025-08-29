Hydra’s Art Residencies: Μια στρατηγική επένδυση ανάμεσα στην τέχνη, τον τουρισμό και τις περιπέτειες

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από τις 20 Αυγούστου 2025 η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το τουριστικό συγκρότημα Hydra’s Art Residencies, ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που φιλοδοξεί να συνδυάσει τον τουρισμό με τον πολιτισμό, δημιουργώντας ένα πρότυπο resort διεθνούς εμβέλειας στην περιοχή Πλέπι του Δήμου Ερμιονίδας.

Η επένδυση, ύψους 119 εκατ. ευρώ, ανήκει στην κυπριακή εταιρεία Plepi Land Development Ltd, που ιδρύθηκε το 2019 και έχει ως μοναδικό μέτοχο και διαχειριστή τον Νικόλαο Καλογιάννη. Πρόκειται για μια παραθαλάσσια έκταση 301.488 τ.μ., στην οποία σχεδιάζεται η ανάπτυξη τριών ζωνών:

Ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων (164 δωμάτια, 476 κλίνες) που θα θυμίζει μικρό χωριό ενταγμένο στο φυσικό περιβάλλον.

Ζώνη παραθεριστικών κατοικιών στην παράκτια περιοχή (29 κατοικίες 285–600 τ.μ.), με έμφαση στην ιδιωτικότητα και τη θέα προς τη θάλασσα.

Μεγάλη ζώνη παραθεριστικού χωριού με 200 κατοικίες (40.000 τ.μ. δόμησης), οι οποίες θα ενσωματωθούν στον υφιστάμενο ελαιώνα, ώστε να αναδειχθεί το φυσικό τοπίο.

Επιπλέον, περιλαμβάνεται η ανακαίνιση ενός παραδοσιακού ελαιοτριβείου και η δημιουργία επισκέψιμου μουσείου, σε συνδυασμό με τον βιολογικό ελαιώνα της περιοχής.

Οι τρεις άξονες τουρισμού

Το Hydra’s Art Residencies επιχειρεί να διαφοροποιηθεί μέσα από τρεις ειδικές μορφές τουρισμού:

Τουρισμός τέχνης, με το πρόγραμμα Artforms, που στοχεύει να προσελκύσει τη διεθνή ελίτ της τέχνης και να καθιερώσει το συγκρότημα ως «culture epicentre».

Ελαιοτουρισμός, με σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό, αναδεικνύοντας τοπικές πρακτικές και την ιστορία του ελαιολάδου.

Τουρισμός υγείας και ευεξίας, μέσω ενός πολυτελούς SPA με ολιστικές θεραπείες, σε αρμονία με τις παγκόσμιες τάσεις.

Από το «πράσινο φως» στους πλειστηριασμούς

Η επένδυση είχε ήδη λάβει έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων τον Δεκέμβριο του 2021, με στόχο τη δημιουργία ξενοδοχείου, παραθεριστικών κατοικιών, πολιτιστικών χώρων αλλά και μαρίνας.

Παρά τα φιλόδοξα σχέδια, το project γνώρισε δυσκολίες. Από το 2023, η εταιρεία Plepi Land Development απειλήθηκε με πλειστηριασμούς ακινήτων στην περιοχή, οι οποίοι όμως δεν προχώρησαν μετά από τακτοποίηση των επίμαχων οφειλών.

Η συγκεκριμένη έκταση, στα βόρεια του κόλπου της Ύδρας, θεωρείται ιδιαίτερου φυσικού κάλλους αλλά και στρατηγικής τουριστικής σημασίας λόγω γειτνίασης με υφιστάμενες μονάδες όπως το Hydra Beach και το Porto Hydra.

Η επόμενη μέρα

Σήμερα, με την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης, το Hydra’s Art Residencies φαίνεται να επιστρέφει στο επίκεντρο της επικαιρότητας, διεκδικώντας εκ νέου τη θέση του στον χάρτη των μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων της χώρας. Ωστόσο, το παρελθόν με τους πλειστηριασμούς, τις οικονομικές δυσκολίες και τις αναβολές δημιουργεί ερωτήματα για τη βιωσιμότητα του σχεδίου και την ικανότητα υλοποίησής του.

Το σίγουρο είναι ότι το project, εφόσον προχωρήσει, θα αποτελέσει μια μοναδική πρόταση που «παντρεύει» την υψηλή τέχνη με τον πολυτελή τουρισμό, το τοπικό αγροτικό στοιχείο με την παγκόσμια αγορά της ευεξίας. Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν το Hydra’s Art Residencies θα ξεπεράσει τις περιπέτειες του παρελθόντος και θα καταφέρει να πάρει σάρκα και οστά στην Αργολίδα.

Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.

Εγγραφή στο Newsletter