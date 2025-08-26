Απανωτά "όχι" για την επένδυση-μαμούθ της ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ στη Ρόδο

Η επένδυση-μαμούθ της ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ Α.Ε. στη Ρόδο, που προβλέπει την ανάπτυξη ενός σύνθετου τουριστικού καταλύματος στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα εμπόδια. Στις 20 Αυγούστου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου γνωμοδότησε αρνητικά – κατά πλειοψηφία – για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), προσθέτοντας ένα ακόμη «όχι» σε μια υπόθεση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις για την ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας.

Το σχέδιο της επένδυσης

Η ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ έχει καταθέσει πρόταση για την κατασκευή και λειτουργία ενός Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (ΣΤΚ) σε έκταση 263,5 στρεμμάτων στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, στη Δημοτική Κοινότητα Κοσκινού της Δ.Ε. Καλλιθέας. Το έργο περιλαμβάνει:

5άστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα 394 δωματίων – 1.050 κλινών, σε κεντρικό κτήριο και bungalows.

158 κατοικίες (632 κλίνες).

158 κατοικίες (632 κλίνες). Συνεδριακό κέντρο δυναμικότητας 2.500 συνέδρων.

Κέντρο αναζωογόνησης.

Η τοποθεσία της έκτασης απέχει μόλις 300 μέτρα από τη θάλασσα, γεγονός που αυξάνει τη στρατηγική σημασία του έργου για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι λόγοι της αρνητικής γνωμοδότησης

Η αρνητική στάση του Δημοτικού Συμβουλίου βασίστηκε σε μια σειρά επιχειρημάτων:

Υπερκορεσμός στην Καλλιθέα

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ήδη από έντονη τουριστική ανάπτυξη. Η προσθήκη 1.682 νέων κλινών συνεπάγεται αύξηση κατά περίπου 5,5% στις διαθέσιμες τουριστικές κλίνες της Καλλιθέας, κάτι που θεωρείται αντίθετο με τις κατευθύνσεις του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού, το οποίο προβλέπει περιορισμό της υπερβολικής συγκέντρωσης τουριστικών υποδομών.

Ζώνη Προστασίας των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας

Ένα μεγάλο μέρος της επίμαχης έκτασης βρίσκεται εντός της ζώνης προστασίας (ακτίνας ενός χιλιομέτρου) γύρω από τις Ιαματικές Πηγές Καλλιθέας. Παρότι η ΜΠΕ κάνει αναφορά σε μέτρα για τη διασφάλιση του ισοζυγίου των ιαματικών νερών, οι τοπικοί φορείς κρίνουν ότι δεν εξετάζονται επαρκώς οι επιπτώσεις στη διατήρηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων, αλλά ούτε και στη μορφολογία και το φυσικό τοπίο που συνδέεται με τις Πηγές.

Ζητήματα επάρκειας υδατικών πόρων

Η Ρόδος τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις στα υδατικά της αποθέματα, εξαιτίας της συνεχούς αύξησης της τουριστικής ζήτησης και της κλιματικής κρίσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο έκρινε απαραίτητη την προσκόμιση νέας, επικαιροποιημένης βεβαίωσης από τη ΔΕΥΑΡ σχετικά με τη δυνατότητα υδροδότησης του έργου – κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει διασφαλιστεί.

Προηγούμενες αντιρρήσεις

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έρχεται να προστεθεί στην προγενέστερη αρνητική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κοσκινού, το οποίο είχε απορρίψει το έργο κυρίως λόγω ανεπαρκών υδατικών πόρων.

Ένα έργο σε αδιέξοδο;

Η επένδυση της ΙΝΤΕΡΠΛΑΖΑ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες που έχουν προταθεί στη Ρόδο τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η σωρεία αρνητικών γνωμοδοτήσεων καθιστά εξαιρετικά αβέβαιο το μέλλον της. Τοπικές αρχές και φορείς θέτουν στο επίκεντρο την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται το διαχρονικό δίλημμα της Ρόδου: τουριστική ανάπτυξη χωρίς όρια ή βιώσιμη διαχείριση με ισορροπία;

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση δείχνει ότι οι τοπικές κοινωνίες εμφανίζονται πλέον πολύ πιο αυστηρές απέναντι σε μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ειδικά όταν αυτές συνδέονται με ευαίσθητες περιοχές και προβλήματα που ήδη πιέζουν το νησί, όπως η υπερφόρτωση τουριστικών υποδομών και η ανεπάρκεια υδατικών πόρων.

