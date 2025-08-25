Τέλος στα σενάρια για ξενοδοχείο εντός της ΔΕΘ;

Η φετινή 88η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, που συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 ετών λειτουργίας του θεσμού, φαίνεται ότι θα αποτελέσει ορόσημο για το μέλλον του εκθεσιακού κέντρου. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει στις 28 Αυγούστου το οριστικό σχέδιο ανάπλασης, βάζοντας τέλος σε μια δεκαετία συζητήσεων, τριβών και καθυστερήσεων.

Ένα έργο που «σέρνεται» από το 2012

Η συζήτηση για την αναμόρφωση της ΔΕΘ-Helexpo ξεκίνησε το 2012 και από τότε το project έχει περάσει από αλλεπάλληλες φάσεις αναθεωρήσεων. Το 2021 εγκρίθηκε το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ενώ έναν χρόνο αργότερα ολοκληρώθηκε η προμελέτη από διεθνείς αρχιτεκτονικές ομάδες. Ωστόσο, το μεγαλύτερο εμπόδιο παρέμενε το χρηματοδοτικό σχήμα, με το αρχικό πλάνο ΣΔΙΤ να καταλήγει σε αδιέξοδο.

Την ίδια στιγμή, έντονες αντιδράσεις προέκυπταν από τοπικούς φορείς και επιστημονικές ενώσεις, που προτιμούσαν τη μεταφορά του εκθεσιακού κέντρου στη Σίνδο. Η συζήτηση είχε κουράσει την πόλη, ενώ η υφιστάμενη υποδομή της ΔΕΘ χαρακτηρίζεται πλέον ανεπαρκής και ξεπερασμένη, με αποτέλεσμα η Θεσσαλονίκη να χάνει έδαφος στον διεθνή εκθεσιακό ανταγωνισμό.

Η πρόταση Αγγελούδη και το «όχι» στο ξενοδοχείο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός υιοθετεί τη θέση του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Στέλιου Αγγελούδη, που προβλέπει την κατασκευή μόνον δύο νέων κτιρίων εκθεσιακής και συνεδριακής χρήσης, απορρίπτοντας οριστικά τα σχέδια για ξενοδοχείο ή επιχειρηματικό κέντρο εντός της ΔΕΘ. Η επιλογή αυτή φαίνεται να εναρμονίζεται με τις αντιρρήσεις της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε «real estate αξιοποιήσεις» στον συγκεκριμένο χώρο.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η αλλαγή χρηματοδοτικού πλαισίου: το έργο θα υλοποιηθεί με δημόσιους πόρους, με το Υπερταμείο να διαθέτει έως 120 εκατ. ευρώ και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να αναλαμβάνει το κόστος διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Ένα μητροπολιτικό πάρκο στο κέντρο της πόλης

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η δημιουργία ενός εκτεταμένου μητροπολιτικού πάρκου που θα καλύπτει τουλάχιστον 110 στρέμματα, με προοπτική να φτάσει τα 150 ή και τα 200 στρέμματα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της κατεδάφισης παλιών και πρόχειρων κατασκευών και της ενοποίησης με την όμορη έκταση της Αγίας Φωτεινής, η οποία ήδη εκκενώθηκε από στρατιωτικές κατοικίες.

Από τα υφιστάμενα κτίρια, θα διατηρηθούν το Παλαί ντε Σπορ, ο Πύργος του ΟΤΕ και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ενώ το συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» θα ανακαινιστεί εκ βάθρων.

Από «πανηγύρι» σε boutique εκθεσιακό κέντρο

Το νέο μοντέλο προβλέπει ένα πιο λειτουργικό και σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο, προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Σήμερα, τα περισσότερα από τα 17 περίπτερα είναι σε κακή κατάσταση και χρησιμοποιούνται μερικώς μόνο στις μεγάλες εκθέσεις, όπως η Agrotica και η Zootechnia. Τα δύο νέα κτίρια, συνολικής έκτασης περίπου 30.000 τ.μ., θα καλύπτουν τις ανάγκες της πλειονότητας των διοργανώσεων, ενώ οι μεγαλύτερες εκθέσεις θα μπορούν να αξιοποιούν και χώρους εκτός κέντρου πόλης.

Παράλληλα, εξετάζεται η ενίσχυση των υπόγειων χώρων στάθμευσης, καθώς η σημερινή χωρητικότητα είναι ανεπαρκής τόσο για τους εκθέτες όσο και για τους επισκέπτες.

Το μεγάλο στοίχημα

Η ΔΕΘ-Helexpo έχει χάσει σημαντικό μερίδιο αγοράς σε κλαδικές εκθέσεις και η αναβάθμισή της αποτελεί αναγκαιότητα για τη διατήρηση του ρόλου της στη Βόρεια Ελλάδα. Το ζητούμενο πλέον είναι το χρονοδιάγραμμα: πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες και πώς θα διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν νέες καθυστερήσεις.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού αναμένεται να δώσει τις απαντήσεις: πώς θα χρηματοδοτηθεί συνολικά το έργο, ποια θα είναι η κατανομή των κονδυλίων και ποιο το τελικό σχέδιο για την ανάπλαση ενός χώρου που θα μπορούσε να μεταμορφώσει το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

