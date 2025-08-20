Διαγωνισμός για μακροχρόνια μίσθωση έκτασης με σκοπό την επέκταση τουριστικής μονάδας στο Λιτόχωρο

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διακήρυξε πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 3.082 τ.μ. για επέκταση τουριστικής μονάδας στην περιοχή Πλάκας Λιτόχωρου με τίμημα, του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η φανερή και προφορική δημοπρασία θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Πιερίας την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου και ώρα μεταξύ 09.00 και 09.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο 80% της μισθωτικής του αξίας, δηλαδή σε 4.439,22 ευρώ ανά έτος.

Το τίμημα παραχώρησης χρήσης του ακινήτου καταβάλλεται ετησίως, στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία εντός τριμήνου από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση παραχώρησης ως έσοδο κατά 50% του Δημόσιου και κατά 50% ως έσοδο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Ο πλειοδότης οφείλει να προσκομίζει το παράβολο εξόφλησης του τιμήματος χρήσης στο Τμήμα Πολιτικής Γης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης ακινήτου ορίζεται σε 25 έτη, με δυνατότητα παράτασης, με ανώτατο όριο τα 10 έτη. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να συμφωνηθεί μεγαλύτερη διάρκεια παραχώρησης πέραν της 25ετίας, μόνο για επενδυτικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της παραχώρησης απαιτείται για την απόσβεση της επένδυσης ή για την ένταξή της σε κάποιο επενδυτικό νόμο ή πρόγραμμα, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 40 έτη.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής γραμμένη στα Ελληνικά, από κάθε ενδιαφερόμενο, αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 10% επί του ορίου προσφοράς, δηλαδή 443,92 ευρώ η οποία θα απευθύνεται στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και θα έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο παραχωρησιούχος αντικαθιστά την εγγυητική επιστολή συμμετοχής με άλλη, ποσού ίσου με το 10% του επιτευχθέντος συνολικού τιμήματος, για την καταβολή του τιμήματος και την τήρηση των όρων της απόφασης παραχώρησης.















