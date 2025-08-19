«Μαρίνες Ρόδου Α.Ε.» | Εξαγορά του 85% – Στρατηγική επένδυση με επίκεντρο τον θαλάσσιο τουρισμό

Σημαντική επιχειρηματική εξέλιξη σημειώνεται στη Ρόδο, καθώς -σύμφωνα με πληροφορίες- ολοκληρώθηκε η συμφωνία για την πώληση του 85% των μετοχών της Μαρίνες Ρόδου Α.Ε. σε τρεις ξένους επενδυτές με ισχυρή οικονομική επιφάνεια και παρουσία στην Ελλάδα. Η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ενώ η επίσημη ανακοίνωση της συναλλαγής αναμένεται το αμέσως προσεχές διάστημα.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης για την αξιοποίηση της μαρίνας Ρόδου, έργο που συζητείται επί τρεις δεκαετίες και παραμένει κομβικό για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Το επενδυτικό πλάνο της νέας μαρίνας

Το σχέδιο ανάπτυξης που έχει εγκριθεί, προβλέπει μια σειρά υποδομών μικτής χρήσης που θα αναβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν του νησιού:

Πολυτελείς κατοικίες και επαύλεις με ανοιχτό σχεδιασμό, ιδιωτικές πισίνες και θέα στη θάλασσα.

με ανοιχτό σχεδιασμό, ιδιωτικές πισίνες και θέα στη θάλασσα. Ξενοδοχειακά συγκροτήματα και πολυώροφα κτίρια με πολυτελή διαμερίσματα και εμπορικούς χώρους.

με πολυτελή διαμερίσματα και εμπορικούς χώρους. Εμπορική ζώνη 20.000 τ.μ. με καταστήματα, εστιατόρια, καφέ και γραφεία παροχής υπηρεσιών.

20.000 τ.μ. με καταστήματα, εστιατόρια, καφέ και γραφεία παροχής υπηρεσιών. Λιμενικές εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και mega-yachts, καθώς και παροχή τεχνικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών.

διεθνών προδιαγραφών για τον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής και mega-yachts, καθώς και παροχή τεχνικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών. Χώροι ψυχαγωγίας και άθλησης, καθώς και διαμορφωμένοι πεζόδρομοι και χώροι πρασίνου.

και άθλησης, καθώς και διαμορφωμένοι πεζόδρομοι και χώροι πρασίνου. Υδατοδρόμιο και ελικοδρόμιο που θα διευκολύνουν την πρόσβαση, ενισχύοντας το προφίλ της μαρίνας ως κόμβου υψηλού επιπέδου.

Η συνολική εικόνα παραπέμπει σε πρότυπα υποδομών που συναντώνται σε διεθνώς αναγνωρισμένους προορισμούς θαλάσσιου τουρισμού, δίνοντας στη Ρόδο τη δυνατότητα να προσελκύσει ταξιδιώτες υψηλής αγοραστικής δύναμης.

Οικονομικά μεγέθη και κεφαλαιακή ενίσχυση

Η Μαρίνες Ρόδου Α.Ε. εμφανίζει ενισχυμένη χρηματοοικονομική θέση τα τελευταία δύο χρόνια, χάρη στις αυξήσεις κεφαλαίου που προχώρησε η The Palisades Group. Το 2023, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,47 εκατ. ευρώ (+45% σε σχέση με το 2022), ενώ η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 9,45 εκατ. ευρώ. Το ενεργητικό της εταιρείας φθάνει τα 48,4 εκατ. ευρώ, με την περιουσιακή βάση να στηρίζεται κυρίως σε ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η τοπική διάσταση και οι άνθρωποι-κλειδιά

Τη διαχείριση της επόμενης ημέρας αναλαμβάνει ο κ. Θωμάς Τριανταφύλλου, με πολυετή εμπειρία στον χώρο, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για τις επιχειρησιακές διαδικασίες στην Ελλάδα. Παράλληλα, ως εκπρόσωπος των νέων μετόχων τοποθετείται ο κ. Μιχάλης Ροδίτης, γνωστός πράκτορας στη Ρόδο με ισχυρό δίκτυο στον τουριστικό και ναυτιλιακό κλάδο.

Αναπτυξιακή προοπτική για τον τουρισμό της Ρόδου

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς και η δρομολογούμενη επένδυση αναμένεται να ενισχύσουν τον ρόλο της Ρόδου ως κεντρικού προορισμού θαλάσσιου τουρισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Η δημιουργία ενός πολυλειτουργικού συγκροτήματος, που θα συνδυάζει μαρίνα, πολυτελή καταλύματα, εμπορικές χρήσεις και αναβαθμισμένες υποδομές, εκτιμάται ότι θα αυξήσει την επισκεψιμότητα και θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική οικονομία.

Η Ρόδος, μετά από χρόνια καθυστερήσεων, φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα φάση υλοποίησης, με την προοπτική η μαρίνα να λειτουργήσει ως στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης του νησιού.

