Πράσινο φως για τον πολυτελή οικισμό των 5.900 κατοίκων και εργαζομένων στην Κρήτη

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Περιοχή Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης συνολικής έκτασης 1.215,293 στρεμμάτων στη θέση Τριόπετρα του Δήμου Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου, με φορέα έργο την εταιρία Emerald Developments S.A.

Πρόκειται για αδειοδότηση που αφορά στη δεύτερη φάση του έργου. Οι κάτοικοι του έργου, κατά την πλήρη ανάπτυξή του, μετά την ολοκλήρωση όλων των κατασκευαστικών φάσεων, θα ανέρχονται σε 5.646 άτομα (μέγιστη χωρητικότητα έργου). Τα δίκτυα του έργου σχεδιάστηκαν για 5.900 ισοδύναμους κατοίκους, λαμβάνοντας υπόψη τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες.

Οι εργαζόμενοι στο έργο εκτιμήθηκαν σε 300 και θα κατανέμονται σε βάρδιες κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι επισκέπτες εκτιμήθηκαν σε 570 άτομα, την περίοδο αιχμής, που επίσης θα κατανέμονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Μελέτης, αφού δεν έχουν σχεδιαστεί στο παρόν στάδιο οι οικίες και οι κολυμβητικές δεξαμενές, το 20% των νοικοκυριών θα διαθέτει πισίνα, μέσου εμβαδού 40 τ.μ.

Το έργο The Triopetra Project θα αναπτυχθεί σε ιδιόκτητη έκταση της εταιρείας στο Ρέθυμνο, συνολικής επιφάνειας 1.600 στρεμμάτων. Εμπνευσμένη από το φυσικό τοπίο και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, η Emerald στοχεύει στη δημιουργία ενός κορυφαίου παραθαλάσσιου θερέτρου κατοικίας και αναψυχής, στο νοτιότερο σημείο της Ευρώπης.

Ο σχεδιασμός, η αρχιτεκτονική και η λειτουργία του θα συνάδουν με τα οικολογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της Κρήτης, τα οποία προστατεύει, αναδεικνύει και ενισχύει. Το θέρετρο, σχεδιασμένο με οικολογικές αρχές και προσφέροντας πρωτοφανή πολυτέλεια που θα ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα, προσδοκά να αποτελέσει έναν από τους πιο περιζήτητους προορισμούς στη Μεσόγειο.

Το έργο θα απευθύνεται στις υψηλού επιπέδου αγορές που προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ολλανδία, τις σκανδιναβικές χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα.

Το έργο θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις.

Στην πρώτη φάση προβλέπεται Ολοκληρωμένη Τουριστική Ανάπτυξη, κατά μήκος του μετώπου της παραλίας, σε έκταση 279.231 τ.μ.

Η πρώτη φάση προβλέπει τη δημιουργία ενός πολυτελούς προορισμού χαμηλής δόμησης, κορυφαίας ποιότητας, που θα απευθύνεται τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Πρόκειται για έναν αποκλειστικό χώρο διαμονής και κατοικιών με παροχές που θα εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό τοπίο, προσφέροντας απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα.

Ειδικότερα, η πρώτη φάση εκτείνεται κατά μήκος της παρθένας παραλίας της Τριόπετρας και καταλαμβάνει έκταση 279.231 τ.μ., με συνολική δόμηση 29.836 τ.μ., που θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο διεθνούς αλυσίδας πέντε αστέρων. Το ελάχιστο μέγεθος δωματίου θα είναι 55 τ.μ., ενώ πάνω από τα μισά δωμάτια θα διαθέτουν ιδιωτική πισίνα υπερχείλισης με θέα στη θάλασσα.

Το τμήμα κατοικιών θα έχει συνολική δόμηση 12.787 τ.μ., με επώνυμες πολυτελείς κατοικίες από 250 έως 550 τ.μ. προς πώληση, με πλήρη πρόσβαση στις παροχές του ξενοδοχείου και υπηρεσίες διαχείρισης από αυτό.

Το Spa, συνολικής έκτασης 2.700 τ.μ., θα προσφέρει θεραπείες ευεξίας, γυμναστήριο, εσωτερική πισίνα, στούντιο γιόγκα και χορού, χαμάμ και τζακούζι, με αξιοποίηση τοπικών βοτάνων.

Θα δημιουργηθεί συνεδριακό κέντρο 1.400 τ.μ. για εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς και εγκαταστάσεις όπως τρία γήπεδα τένις, εξωτερικές και εσωτερικές πισίνες, καταστήματα, παιδότοπος, αίθουσα πολυμέσων, χώρος καπνιστών και κέντρο ψυχαγωγίας.

Η γαστρονομία θα βασίζεται σε τοπικά προϊόντα, με εστιατόρια και καφέ που θα αποτυπώνουν την αυθεντική κουζίνα της Κρήτης. Η παραλία θα είναι οργανωμένη για θαλάσσια σπορ, καταδύσεις και εκδρομές, ενώ θα προσφέρονται και δραστηριότητες βασισμένες στη φύση και την παράδοση, σε συνεργασία με τη Φάση Β.

Στη δεύτερη φάση του έργου προβλέπεται η ανάπτυξη πολυτελούς οικισμού, στην όμορη έκταση, σε συνολική επιφάνεια 1.330 στρεμμάτων.

Μετά την ολοκλήρωση του ξενοδοχείου, θα ξεκινήσει σταδιακά η κατασκευή ενός αυτόνομου οικισμού υψηλών προδιαγραφών με πολυτελείς βίλες, μεζονέτες και διαμερίσματα σε αμφιθεατρική διάταξη, με κεντρική πλατεία που θα φιλοξενεί χώρους εστίασης, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αμφιθέατρο και καταστήματα.

Σημαντικό στοιχείο θα είναι το ιδιωτικό Country Club, με γήπεδα τένις, πισίνες, γυμναστήριο, παιδικό θεματικό πάρκο, σαλόνι ομορφιάς, αίθουσες εκδηλώσεων και καταστήματα.

Η ανάπτυξη θα προωθεί τον αγροτουρισμό, με συμμετοχή επισκεπτών σε καλλιέργειες, κεραμική, μαγειρική και δραστηριότητες υπαίθρου όπως ορειβασία, ιππασία, τοξοβολία και θαλάσσια σπορ.

Οι δύο φάσεις θα λειτουργούν συμπληρωματικά, ενισχύοντας την εμπειρία διαμονής και προσελκύοντας επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Όλες οι χρηματοοικονομικές, τεχνικές και πολεοδομικές μελέτες έχουν ανατεθεί σε καταξιωμένες ελληνικές και διεθνείς εταιρείες: Η αμερικανική SASAKI εκπόνησε το αρχικό concept του γενικού σχεδίου, ενώ η βρετανική HKS πραγματοποίησε το τελικό, λεπτομερές master-plan. Και οι δύο εταιρείες εξειδικεύονται στον σχεδιασμό μεγάλων αναπτύξεων και έχουν σχεδιάσει αναγνωρισμένα θέρετρα αναψυχής και ακινήτων σε Αμερική, Ευρώπη, Καραϊβική και Ασία.

Η βρετανική AECOM και στη συνέχεια η HKS Hospitality Advisory διεξήγαγαν τις μελέτες αγοράς και σκοπιμότητας. Και οι δύο διαθέτουν πολυετή εμπειρία σε διεθνείς τουριστικές και κτηματομεσιτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναγνωρίζονται για την τεχνογνωσία τους.

Οι ελληνικές εταιρείες ΤΣΑΚΙΡΗΣ – ΜΟΙΣΙΑΔΗ, ΧΑΪΔΑΡΛΗΣ, DENCO TRANSPORT, ENVECO, MAKRIDIS ASSOCIATES, LDK, ΤΑΡΝΑΡΑΣ και GEOPER είναι υπεύθυνες για όλες τις απαιτούμενες τεχνικές μελέτες, τη συμμόρφωση με τις νομικές προϋποθέσεις και τη διαδικασία αδειοδότησης του έργου.

Σημειώνεται ότι η Emerald Developments S.A. είναι εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων με έδρα την Αθήνα και αποτελεί μέλος του Ομίλου Photos Photiades της Κύπρου. Ο Όμιλος, που ιδρύθηκε το 1942, απαρτίζεται από 40 εταιρείες, οι οποίες κατέχουν σημαντικές θέσεις στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, των ασφαλίσεων, των κατασκευών και της ανάπτυξης γης, τόσο στην Κύπρο, όσο και διεθνώς.

