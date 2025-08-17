Καζίνο στην Ελλάδα: Νέα εποχή με επενδύσεις δισεκατομμυρίων και ανατροπές

Ο κλάδος των επίγειων καζίνο στην Ελλάδα μπαίνει σε φάση ριζικής αναδιαμόρφωσης, με μεγάλα έργα σε εξέλιξη και επενδυτές – εγχώριους και διεθνείς – να διεκδικούν μερίδιο σε μια αγορά που, αν και μικρή σε ποσοστά επί των συνολικών εσόδων τυχερών παιχνιδιών, παρουσιάζει υψηλή δυναμική.

Παρά το γεγονός ότι τα καζίνο απορροφούν μόλις το 7,7% των συνολικών πονταρισμάτων και το 8,6% των ακαθάριστων εσόδων (GGR) του κλάδου, η κινητικότητα γύρω από τις άδειες, τις μετεγκαταστάσεις και τα νέα projects είναι έντονη. Μετά τη βαθιά ύφεση της πανδημίας, η αγορά επιχειρεί ένα δυναμικό comeback με επενδύσεις που αλλάζουν τον χάρτη.

Η «ναυαρχίδα» του Ελληνικού

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η ανάπτυξη του Hard Rock Hotel & Casino Athens στο Ελληνικό – ένα έργο που θα κοστίσει συνολικά 1,5 δισ. ευρώ. Η σύμπραξη της Hard Rock International (51%) με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (49%) φέρνει στην Αττική ένα από τα μεγαλύτερα integrated resorts στην Ευρώπη.

Με ύψος 197 μέτρα και 42 ορόφους, το συγκρότημα θα περιλαμβάνει πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων, συνεδριακό κέντρο, μεγάλους χώρους εκδηλώσεων και καζίνο διεθνών προδιαγραφών. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης είναι τριετές, ενώ προβλέπεται η δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή και άλλων 3.000 μόνιμων στη λειτουργία.

Η μετακόμιση από την Πάρνηθα

Μεγάλη τομή αποτελεί και η επικείμενη μετεγκατάσταση του καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι. Το σχέδιο, που ξεκίνησε ως αίτημα πριν από περίπου 13 χρόνια, ξεπέρασε τα τελευταία νομικά εμπόδια μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στην περιοχή Δηλαβέρη, απέναντι από το Golden Hall, θα ανεγερθεί το συγκρότημα Voria σε οικόπεδο 52 στρεμμάτων – με τα 27 στρέμματα να αποδίδονται στον Δήμο Αμαρουσίου για κοινόχρηστους χώρους και τα υπόλοιπα 25 να φιλοξενούν το καζίνο, πεντάστερο ξενοδοχείο 150 δωματίων, αμφιθέατρο 1.400 θέσεων, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, καθώς και υπόγειο πάρκινγκ 636 θέσεων.

Η επένδυση ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ και θα προσθέσει 1.000 νέες θέσεις εργασίας στο υφιστάμενο προσωπικό. Η Athens Resort Casino, που διαχειρίζεται την άδεια, ελέγχεται από τη Regency Entertainment – ιδιοκτήτρια και του καζίνο Θεσσαλονίκης – και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το σχέδιο διάσωσης τριών μονάδων

Στον αντίποδα των mega projects, τρεις μονάδες – Ρίο, Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα – βρίσκονται σε διαδικασία εξυγίανσης. Η Saint George Participations, εταιρεία συμφερόντων των οικογενειών Αρφάνη και Χιόνη, έλαβε άδεια καταλληλότητας από την ΕΕΕΠ και σχεδιάζει να αποκτήσει τόσο τις άδειες όσο και τον έλεγχο, εξαγοράζοντας δάνεια από την Intrum και τις μετοχές από τον σημερινό ιδιοκτήτη Κώστα Πηλαδάκη.

Η διαδικασία είναι νομικά και οικονομικά περίπλοκη, ωστόσο οι επενδυτές έχουν ήδη τοποθετήσει 12 εκατ. ευρώ, χωρίς να κατέχουν ακόμη μετοχικό ποσοστό, δείχνοντας πρόθεση μακροπρόθεσμης δέσμευσης.

Η Κρήτη στον χάρτη των αδειών

Η ΕΕΕΠ προετοιμάζει και την προκήρυξη για την παραχώρηση νέας άδειας καζίνο στις Γούρνες Ηρακλείου. Το έργο θα αναπτυχθεί ανεξάρτητα από το ευρύτερο σχέδιο αξιοποίησης της πρώην αμερικανικής βάσης που έχει αναλάβει η Dimand και εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον.

Η γεωγραφική θέση της Κρήτης, ο ισχυρός τουρισμός και οι νέες υποδομές – όπως το αεροδρόμιο Καστελίου και ο ΒΟΑΚ – δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την επιτυχία του project, το οποίο αναμένεται να βγει σε διαγωνισμό στις αρχές του 2026.

Από την παραδοσιακή αίθουσα στο resort

Η ελληνική αγορά ακολουθεί τη διεθνή τάση μετατροπής των καζίνο σε πολυθεματικά θέρετρα, όπου το τυχερό παιχνίδι αποτελεί μόνο μέρος της εμπειρίας. Με τη ζήτηση να επηρεάζεται από τον τουρισμό υψηλού επιπέδου, οι νέες επενδύσεις φιλοδοξούν να δημιουργήσουν σταθερές ροές επισκεπτών, να αυξήσουν τα φορολογικά έσοδα και να ενισχύσουν το brand της χώρας στον παγκόσμιο χάρτη της ψυχαγωγίας.

Η επόμενη πενταετία θα κρίνει αν η Ελλάδα θα καταφέρει να καθιερωθεί ως κορυφαίος προορισμός για integrated resorts στη Μεσόγειο, αξιοποιώντας τόσο τη γεωγραφική της θέση όσο και το τουριστικό της προφίλ.

Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.

Εγγραφή στο Newsletter