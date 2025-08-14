Τουριστική επένδυση της ΕΚΤΕΡ στην Πάρο: 53 εκατ. ευρώ για πεντάστερο ξενοδοχείο και glamping

Η επένδυση της ΕΚΤΕΡ στην Πάρο μπαίνει σε σημαντική φάση εξέλιξης, με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) στην περιοχή Κολυμπήθρες να έχει ήδη αποσταλεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ). Το έργο αφορά συνολική έκταση 328 στρεμμάτων, όπου προβλέπεται η δημιουργία ενός σύγχρονου, πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος, που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει σημαντικά την τουριστική υποδομή της Πάρου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της επένδυσης

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η κατασκευή ενός πεντάστερου ξενοδοχείου υψηλών προδιαγραφών, το οποίο θα προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες φιλοξενίας σε ελίτ πελατεία, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών που αναζητούν πολυτέλεια και αυθεντική εμπειρία διακοπών.

Παράλληλα, το επενδυτικό πλάνο προβλέπει την ανέγερση τουριστικών κατοικιών μονώροφων και διώροφων, που θα λειτουργούν ως τουριστικά ακίνητα δεύτερης κατοικίας. Οι κατοικίες αυτές σχεδιάζονται με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την τοπική αισθητική, με μέγιστο ύψος 3,5 μέτρων και περιορισμένη πυκνότητα, ώστε να διατηρείται η αρμονία με το τοπίο.

Ένα ακόμα καινοτόμο στοιχείο της επένδυσης είναι η ανάπτυξη οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης πολυτελούς διαβίωσης (glamping), που αποτελεί ένα ανερχόμενο τουριστικό προϊόν, συνδυάζοντας την επαφή με τη φύση και την άνεση υψηλών προδιαγραφών. Η ζώνη του glamping θα προσφέρει μία εναλλακτική μορφή φιλοξενίας, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες τάσεις τουρισμού.

Χωροταξική οργάνωση και χρήσεις γης

Η έκταση των 328 στρεμμάτων διαιρείται σε ζώνες με διαφορετικές χρήσεις και όρους δόμησης:

Πρώτη ζώνη (217 στρέμματα): Τουριστικά καταλύματα, τουριστικές κατοικίες, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια και καφετέριες, καθώς και χώροι στάθμευσης. Εδώ θα βρίσκεται και το πεντάστερο ξενοδοχείο.

Τουριστικά καταλύματα, τουριστικές κατοικίες, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια και καφετέριες, καθώς και χώροι στάθμευσης. Εδώ θα βρίσκεται και το πεντάστερο ξενοδοχείο. Δεύτερη ζώνη (111 στρέμματα): Ενισχυμένη προστασία του περιβάλλοντος με αυστηρούς περιορισμούς. Σε τμήματα αυτής της ζώνης επιτρέπεται η ανέγερση κατασκηνώσεων (glamping) και κέντρων αναψυχής, ενώ σε άλλα τμήματα απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση ή αλλοίωση του φυσικού εδάφους.

Οι όροι δόμησης προβλέπουν περιορισμένο ύψος, πυκνότητα έως 8 κλίνες ανά στρέμμα και ελάχιστη απόσταση 100 μέτρων από τον αιγιαλό, με στόχο τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης και την προστασία του τοπίου.

Οικονομικά μεγέθη και χρηματοδότηση

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη της επένδυσης ανέρχεται σε 53 εκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, γεγονός που επιβεβαιώνει τη στρατηγική του σημασία και το υψηλό επίπεδο βιωσιμότητας που πληροί. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί με δάνειο ύψους 42,6 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο παρέχει χρηματοδοτική στήριξη υπό ευνοϊκούς όρους, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της υλοποίησης.

Το σχέδιο προβλέπει αυστηρούς περιορισμούς στην προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, καθώς και μέτρα για τη διατήρηση της αισθητικής αρμονίας και της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

Προοπτικές και επιπτώσεις

Η επένδυση της ΕΚΤΕΡ αναμένεται να προσφέρει σημαντική ώθηση στον τουριστικό τομέα της Πάρου, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και αυξάνοντας την προστιθέμενη αξία για το νησί. Η ήπια, αλλά ταυτόχρονα υψηλών προδιαγραφών τουριστική ανάπτυξη θα ενισχύσει τη διαφοροποίηση του προϊόντος και θα τοποθετήσει την Πάρο σε πιο ανταγωνιστική θέση στην ελληνική και διεθνή τουριστική αγορά.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης στο ΣτΕ και την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση μιας από τις πιο σημαντικές και φιλόδοξες τουριστικές επενδύσεις της περιοχής.

