Πράσινο φως στο Aenaon: Η νέα ναυαρχίδα του παραλιακού μετώπου της πρωτεύουσας

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα αλλάζει όψη: Με την έγκριση της δημοπράτησης του εμβληματικού έργου «Aenaon – Μητροπολιτικό Πάρκο Φαλήρου» ύψους 320 εκατ. ευρώ, ξεκινά η τελική φάση για τη δημιουργία ενός από τους μεγαλύτερους υπερτοπικούς πόλους πρασίνου και πολιτισμού στην Ευρώπη. Ένα έργο που υπόσχεται να μετατρέψει τον Φαληρικό Όρμο σε κορυφαίο προορισμό city break, πολιτιστικού και συνεδριακού τουρισμού, αναβαθμίζοντας ριζικά το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής, στην πρόσφατη συνεδρίασή της (5 Αυγούστου 2025), ενέκρινε το σχέδιο Διακήρυξης, τους όρους του διαγωνισμού και τα τεύχη δημοπράτησης, ανοίγοντας τον δρόμο για την επίσημη δημοσίευση του έργου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., στο ΚΗΜΔΗΣ και στον ελληνικό τύπο. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της ανοικτής διαδικασίας του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Παράλληλα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε την ένταξη της Β’ Φάσης του έργου στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση μέσω του άξονα «Αστική Αναζωογόνηση». Η έγκριση του φακέλου μεγάλου έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ολοκλήρωση των τεχνικών μελετών επιβεβαιώνουν την ωριμότητα του σχεδίου.

Ένα έργο με ισχυρό τουριστικό αποτύπωμα

Το «Aenaon» θα εκτείνεται σε 741 στρέμματα στον Φαληρικό Όρμο, με το πράσινο να καλύπτει περίπου το 75% της συνολικής έκτασης. Η φύτευση περισσότερων από 4.000 δέντρων και 185.000 θάμνων, η δημιουργία ποδηλατοδρόμων, πολυχώρων άθλησης και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και η ανάπτυξη ήπιων εμπορικών χρήσεων, αναμένεται να προσδώσουν στον χώρο χαρακτήρα ανοιχτού, δωρεάν προσβάσιμου σημείου αναφοράς για επισκέπτες και κατοίκους.

Από τουριστικής σκοπιάς, το έργο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την ελκυστικότητα της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Η γειτνίαση με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το μελλοντικό συνεδριακό και εκθεσιακό κέντρο στο Tae Kwon Do και η σύνδεση με τον Αστικό Περίπατο δημιουργούν ένα ενιαίο πολιτιστικό-ψυχαγωγικό μέτωπο, ικανό να υποστηρίξει την ανάπτυξη του city break, του πολιτιστικού και του συνεδριακού τουρισμού.

Η Β’ Φάση: Από την υποδομή στην εμπειρία

Η δεύτερη φάση του έργου περιλαμβάνει εκτεταμένες διαμορφώσεις τοπίου, έργα υποδομής, νέα κτιριακά συγκροτήματα, υπόγειους χώρους στάθμευσης, πεζογέφυρες που θα ενώνουν τις ζώνες του πάρκου, έργα λιμενικής διαμόρφωσης και μέτρα αντιθορυβικής προστασίας. Στόχος είναι η περιβαλλοντική αναβάθμιση και η δημιουργία ενός χώρου μητροπολιτικής κλίμακας που θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για αθλητικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις.

Το Tae Kwon Do ως συνεδριακός κόμβος

Σημαντικό στοιχείο της ανάπλασης αποτελεί η παραχώρηση του Ολυμπιακού Κλειστού Γηπέδου Tae Kwon Do και της Πλατείας Νερού στην Περιφέρεια Αττικής για 40 χρόνια. Ο χώρος πρόκειται να μετατραπεί σε υπερσύγχρονο συνεδριακό, εκθεσιακό και συναυλιακό κέντρο διεθνούς εμβέλειας, ικανό να φιλοξενεί εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο του Φαληρικού Όρμου ως βασικού πυλώνα του συνεδριακού τουρισμού στην Αθήνα, προσφέροντας νέες υποδομές για την προσέλκυση μεγάλων διεθνών διοργανώσεων.

Ολοκλήρωση έως το 2028

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, έχει θέσει ως στόχο την ολοκλήρωση του έργου έως το 2028, χρονιά που θα βρει την Αθήνα με μια πλήρως αναβαθμισμένη παραλιακή ζώνη. Το «Aenaon» δεν είναι μόνο ένα έργο ανάπλασης, αλλά μια στρατηγική επένδυση στην ποιότητα ζωής, την τουριστική ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη της πρωτεύουσας.

Με την υλοποίησή του, η Αθηναϊκή Ριβιέρα αποκτά ένα νέο εμβληματικό σημείο αναφοράς, ικανό να λειτουργήσει ως «σήμα κατατεθέν» για την πόλη, να ενισχύσει την τουριστική της εικόνα και να προσφέρει στους επισκέπτες μια εμπειρία που συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική δημιουργία και την αστική αναψυχή.

