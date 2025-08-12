Scarlet Beach: Σε τροχιά υλοποίησης η επένδυση-μαμούθ στο Πόρτο Χέλι
Μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις που σχεδιάζονται τα τελευταία χρόνια στην Αργολίδα φαίνεται να μπαίνει πλέον σε φάση υλοποίησης. Πρόκειται για το έργο Scarlet Beach, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 201,15 εκατ. ευρώ, που αφορά την κατασκευή και λειτουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (ΣΤΚ) 5 αστέρων στην περιοχή Πετροθάλασσα του Δήμου Ερμιονίδας, καθώς και την ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών προς πώληση.
Η επένδυση ανήκει στην εταιρεία «ΣΚΑΡΛΕΤ ΜΠΗΤΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» («SCARLET BEACH»), συμφερόντων του επιχειρηματία Ταχνούν μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊάν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μέλος της βασιλικής οικογένειας, και έχει ήδη χαρακτηριστεί από το 2024 ως Στρατηγική Επένδυση. Πρόσφατα, εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα (12/07/2025) για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), ενώ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 9 Οκτωβρίου 2025.
Η ταυτότητα του έργου
Το συγκρότημα θα ανεγερθεί σε παραθαλάσσιο ακίνητο συνολικής έκτασης 217.518 τ.μ., το οποίο προέκυψε μετά την εξαίρεση τμημάτων που αφορούν υδατορέματα και ζώνη παραλίας από το αρχικό οικόπεδο των 234.686,46 τ.μ.
Το ξενοδοχείο θα είναι πέντε αστέρων, θα φέρει τo σήμα της Waldorf Astoria Hotels & Resorts και θα έχει δυναμικότητα 388 κλινών. Επιπλέον, θα αναπτυχθούν 9 επώνυμες κατοικίες (branded residences) εντός του συγκροτήματος και 6 πολυτελείς βίλες (exclusive villas) βόρεια του ξενοδοχείου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που θα διατεθούν προς πώληση και εκμετάλλευση.
Η δόμηση θα περιοριστεί σε 26.102,16 τ.μ., με το 60% (15.661,29 τ.μ.) να αφορά το κύριο τουριστικό κατάλυμα και το υπόλοιπο 40% (10.440,87 τ.μ.) τις Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες (ΤΕΚ).
Το έργο περιλαμβάνει:
- Συνεδριακό κέντρο
- Κέντρο ευεξίας και spa
- Γυμναστήριο
- Χώρους εστίασης και αναψυχής
- Εξειδικευμένες υποδομές για παιδιά (παιδότοπος)
- Τουριστική λιμενική εγκατάσταση ικανή να φιλοξενεί έως 13 σκάφη μήκους έως 40 μέτρων
Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και λειτουργικότητα
Οι κτιριακοί όγκοι θα είναι μονώροφοι ή διώροφοι, προσαρμοσμένοι στο φυσικό ανάγλυφο και στην κατεύθυνση του ήλιου, ώστε να δημιουργούνται προστατευμένοι υπαίθριοι χώροι και να εξασφαλίζεται μέγιστη θέα προς το τοπίο.
Ο βασικός πυρήνας του ξενοδοχείου θα βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του ακινήτου, ενώ οι τουριστικές κατοικίες θα τοποθετηθούν στο βόρειο και νότιο τμήμα με μικρότερη πυκνότητα δόμησης. Η εσωτερική κυκλοφορία θα συνδέει όλες τις λειτουργίες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα οργανωμένη διαχείριση πόρων, όπως νερό, ενέργεια και απόβλητα.
Περιβαλλοντική προσέγγιση
Το επενδυτικό σχέδιο ενσωματώνει αρχές βιωσιμότητας και ενεργειακής αυτονομίας. Μεταξύ άλλων προβλέπονται:
- Πιστοποίηση LEED Gold
- Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης με άντληση από τη θάλασσα
- Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υδάτων για άρδευση
- Επιλογή φυτεύσεων χαμηλών αναγκών σε νερό
- Συστήματα σκίασης και φυσικού αερισμού
- Χρήση υαλοπινάκων χαμηλής εκπομπής και θερμομονωμένων πλαισίων
Η φιλοσοφία σχεδιασμού στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος, ενσωματώνοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων.
Τοποθεσία
Η επένδυση θα αναπτυχθεί σε παραθαλάσσιο μέτωπο της Πετροθάλασσας, στον όρμο Κρανιδίου, περίπου 1,5 χλμ. από τον οικισμό, 7 χλμ. νότια από το Κρανίδι και 77 χλμ. νοτιοανατολικά του Ναυπλίου. Η τοποθεσία συνδυάζει φυσική ομορφιά και εύκολη πρόσβαση, ενώ βρίσκεται κοντά στο κοσμοπολίτικο Πόρτο Χέλι.
Οικονομικά στοιχεία
Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε 201,159 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων:
- 162 εκατ. ευρώ για κτήρια και εγκαταστάσεις
- 16 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό και επίπλωση
- 4,5 εκατ. ευρώ για μελέτες, άδειες και project management
- 18 εκατ. ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες
Η τουριστική λιμενική υποδομή δεν περιλαμβάνεται σε αυτά τα ποσά και αναμένεται να αποτελέσει ξεχωριστό έργο.
Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης της ΜΠΕ και τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, το Scarlet Beach εισέρχεται στην τελική ευθεία για την έναρξη κατασκευών.
