3 πλειοδοτικές δημοπρασίες για δημιουργία τουριστικών μονάδων στον οικισμό Νέας Ηρακλείτσας
11 Aug 2025, 06:48 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σοφία Κοντογιάννη
Σε 3 πλειοδοτικές δημοπρασίες προχωρά η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για την εκμίσθωση εκτάσεων που βρίσκονται στον οικισμό Νέας Ηρακλείτσας του Δήμου Παγγαίου με σκοπό τη δημιουργία τουριστικών μονάδων.
Πρόκειται για μισθώσεις 25 ετών με δυνατότητας παράτασης. Η διεξαγωγή των Δημοπρασιών θα γίνει, στο γραφείο με αριθμό 642 του 6ου ορόφου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και θα είναι φανερές και προφορικές.
Η πρώτη δημοπρασία αφορά σε έκταση εμβαδού 254,83 τ.μ. σε οικόπεδο που βρίσκεται στην επέκταση του οικισμού Νέας Ηρακλείτσας.
Η δημοπρασία διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα έναρξης στις 09:15 π.μ. με ώρα λήξης στις 09:30 π.μ. Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος για την μίσθωση της παραπάνω έκτασης, καθορίζεται στα 2.550,72 ευρώ το στρέμμα δηλαδή στο ποσό των 650 ευρώ ανά έτος για το σύνολο της έκτασης.
Η δεύτερη δημοπρασία αφορά σε έκταση εμβαδού 1.207,32 τ.μ. που βρίσκεται στην επέκταση του οικισμού Νέας Ηρακλείτσας.
Η δημοπρασία διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα έναρξης στις 09:30 π.μ. με ώρα λήξης στις 09:45 π.μ. Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος για την μίσθωση της παραπάνω έκτασης, καθορίζεται στα 2.733,33 ευρώ το στρέμμα δηλαδή στο ποσό των 3.300 ευρώ ανά έτος για το σύνολο της έκτασης.
Η τρίτη δημοπρασία αφορά σε έκταση εμβαδού 870,64 τ.μ. που είναι τμήμα από οικόπεδο που βρίσκεται στην επέκταση του οικισμού Νέας Ηρακλείτσας.
Η δημοπρασία διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα έναρξης στις 09:45 π.μ. με ώρα λήξης στις 10:00 π.μ. Η τιμή εκκίνησης του καταβλητέου τιμήματος της παραπάνω έκτασης, καθορίζεται στο ποσό των 2.733,33 ευρώ το στρέμμα δηλαδή στο ποσό των δύο 2.380 ευρώ ανά έτος για το σύνολο της έκτασης.
