Ξένα funds βάζουν χέρι στον ελληνικό τουρισμό – Ανάπτυξη ή αφελληνισμός;

Τα τελευταία χρόνια, ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επενδυτικής «άνοιξης» που τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από την είσοδο διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων. Ισπανικά, αμερικανικά και ασιατικά funds τοποθετούν δισεκατομμύρια σε resorts, all-inclusive μονάδες και ξενοδοχεία-τοπόσημα, από τη Σαντορίνη μέχρι τη Χαλκιδική.

Το φαινόμενο αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού, εισάγοντας διεθνή brands, υψηλά πρότυπα λειτουργίας και πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης. Ωστόσο, δεν λείπουν οι φωνές που προειδοποιούν για τον κίνδυνο «αφελληνισμού» του κλάδου και για τον βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα πολλών από αυτές τις επενδύσεις.

Οι μεγάλες κινήσεις των ξένων κεφαλαίων

Azora: Από τη Ρόδο στο κέντρο της Αθήνας

Το ισπανικό fund Azora πραγματοποίησε μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις της χρονιάς, αποκτώντας το 50,1% της Donkey Hotels. Η συμφωνία φέρνει υπό τον έλεγχό του εμβληματικά ξενοδοχεία όπως το Intercontinental Athens, το Semiramis, το Periscope, το New Hotel και το NOUS στη Σαντορίνη. Το επενδυτικό πλάνο, ύψους άνω των 60 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση του Intercontinental. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την εξαγορά του Sheraton Ρόδου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της Azora για τοποθετήσεις σε ακίνητα υψηλής υπεραξίας.

HIG Capital: Πολυμέτωπη παρουσία στα νησιά

Η αμερικανική HIG έχει τοποθετήσει περίπου 300 εκατ. ευρώ στον ελληνικό τουρισμό. Διαθέτει μονάδες σε Ρόδο, Κρήτη και Κέρκυρα, μεταξύ των οποίων τα Helea και Elissa στη Ρόδο και το Alkyna στην Κέρκυρα. Η εξαγορά των πέντε ξενοδοχείων του ομίλου Κυπριώτη στην Κω ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιό της με 1.522 δωμάτια και δύο συνεδριακά κέντρα, ικανότητας 7.500 συνέδρων. Η HIG επενδύει επίσης σε έργα μεγάλης κλίμακας, όπως το ξενοδοχείο στην Αλθέα με προϋπολογισμό άνω των 80 εκατ. ευρώ.

Hines και Henderson Park: Από το Grand Hyatt στην Κρήτη

Η Hines εισήλθε στην ελληνική αγορά με την εξαγορά του πρώην Ledra Marriott (σήμερα Grand Hyatt Athens), ενώ έχει αποκτήσει και ξενοδοχεία των ομίλων Κεφαλογιάννη και Μαμιδάκη, τα οποία θα λειτουργήσουν με διεθνή brands όπως Intercontinental, Wyndham και MGallery. Σε κοινοπραξία με τη Henderson Park, ανέπτυξε και το έργο «Apollo Hills» στη Βούλα, ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Blackstone – Hotel Investment Partners (HIP): Στρατηγική εξάπλωση

Η Blackstone, μέσω της HIP, έχει φτάσει τα δέκα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, συνολικής δυναμικότητας 2.641 δωματίων, σε Αθήνα, Κρήτη, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Ρόδο και Χαλκιδική. Έχει επενδύσει σχεδόν 100 εκατ. ευρώ σε ανακαινίσεις, με έμφαση στη βιώσιμη λειτουργία, καθώς πέντε μονάδες φέρουν ήδη πιστοποίηση BREEAM.

GIC – Sani/Ikos: Η μεγαλύτερη τοποθέτηση sovereign fund

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης, GIC, απέκτησε τα ποσοστά που κατείχαν μεγάλοι διεθνείς επενδυτές στη Sani/Ikos, σε μία συμφωνία που αποτιμά την εταιρεία σε περίπου 2 δισ. ευρώ. Στόχος, η ενίσχυση ενός διεθνούς επενδυτικού σχεδίου μεγάλης κλίμακας, με επεκτάσεις και αναβαθμίσεις μονάδων σε κορυφαίους προορισμούς.

Οφέλη και αναβαθμίσεις

Η παρουσία των funds έχει πολλαπλασιάσει τις επενδύσεις στον κλάδο, δίνοντας ώθηση στην ανακαίνιση παλαιών μονάδων, την αναβάθμιση υποδομών και την ένταξη της Ελλάδας στον χάρτη διεθνών ξενοδοχειακών brands. Η είσοδος κεφαλαίων συνοδεύεται από τεχνογνωσία, σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης και αυστηρά πρότυπα λειτουργίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Επιπλέον, η έμφαση στη βιωσιμότητα και την πιστοποίηση υποδομών δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τη χώρα ως προορισμό υψηλής ποιότητας.

Σκιές και προβληματισμοί

Παρά τα θετικά, αρκετοί Έλληνες επιχειρηματίες εκφράζουν ανησυχία για το μέλλον. Η μαζική είσοδος ξένων κεφαλαίων δημιουργεί τον φόβο ενός «αφελληνισμού» της τουριστικής βιομηχανίας, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται εκτός συνόρων και η τοπική επιχειρηματική συμμετοχή μειώνεται.

Ένα ακόμη ζήτημα είναι ο χρονικός ορίζοντας των επενδύσεων. Τα περισσότερα funds έχουν περιορισμένο κύκλο τοποθέτησης, που μπορεί να κυμαίνεται από 5 έως 10 χρόνια, με στόχο την απο-επένδυση όταν επιτευχθεί η επιθυμητή απόδοση. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλες τουριστικές μονάδες ενδέχεται να αλλάξουν εκ νέου χέρια στο μέλλον, με απρόβλεπτες συνέπειες για την τοπική αγορά και την απασχόληση.

Η επόμενη μέρα

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της διεθνούς επενδυτικής ατζέντας για τον τουρισμό. Η πρόκληση για την επόμενη μέρα είναι διπλή: να συνεχιστεί η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του ξενοδοχειακού δυναμικού, αλλά και να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη θα έχει ουσιαστικό ελληνικό αποτύπωμα, τόσο σε επίπεδο ιδιοκτησίας όσο και διοίκησης.

Η ισορροπία ανάμεσα στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων και τη διατήρηση της εθνικής επιχειρηματικής παρουσίας θα καθορίσει αν η «χρυσή δεκαετία» των τουριστικών επενδύσεων θα αφήσει πίσω της ένα σταθερό και βιώσιμο οικοσύστημα ή μια αγορά εξαρτημένη από τις αποφάσεις διεθνών funds με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Για να λαμβάνετε συγκεντρωμένα τις επενδύσεις στο email σας γραφτείτε στο εβδομαδιαίο newsletter των επενδύσεων.

Εγγραφή στο Newsletter