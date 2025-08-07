CHC Group: Σταθερή ξενοδοχειακή επέκταση με επίκεντρο την Κρήτη, τη Σαντορίνη και την Κάρπαθο

Με προσεκτικά βήματα επέκτασης σε τουριστικά ώριμες περιοχές, ο ξενοδοχειακός όμιλος CHC Group, υπό τη διοίκηση του Ζαχαρία Α. Χνάρη, ενισχύει τη θέση του στην ελληνική αγορά και προχωρά σε συνεργασίες με διεθνή brands. Ο όμιλος, που ξεκίνησε από την Κρήτη, επεκτείνεται σήμερα σε Σαντορίνη και Κάρπαθο, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα την ξενοδοχειακή αλυσίδα «The Noverian Hotels».

Νέο ξενοδοχείο στη Σαντορίνη

Η πιο πρόσφατη προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο του ομίλου είναι το The Noverian Bios Caldera, Sunset Suites, ένα συγκρότημα σουιτών και δωματίων στο Ακρωτήρι Σαντορίνης, το οποίο θα λειτουργεί με μακροχρόνια μίσθωση για εννέα χρόνια. Η μονάδα λειτουργεί από φέτος και αποτελεί το τέταρτο ξενοδοχείο της αλυσίδας The Noverian Hotels. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ομίλου, η νέα συνεργασία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής διεύρυνσης σε τουριστικούς προορισμούς με ισχυρό brand name και αναγνωρισιμότητα στην παγκόσμια αγορά.

Συνεργασία με τη Hilton στην Ελούντα

Στην Κρήτη, η CHC Group προχωρά στην ανάπτυξη του The Noverian Elounda Retreat, ενός νέου ξενοδοχείου πέντε αστέρων στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Το έργο, ύψους 15,7 εκατ. ευρώ, έχει ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο με επιχορήγηση 3 εκατ. ευρώ και θα λειτουργήσει με το σήμα Canopy by Hilton, αποτελώντας την πρώτη παρουσία του brand στην Κρήτη.

Η νέα μονάδα θα κατασκευαστεί στη θέση του πρώην Kalithea Apartments και θα περιλαμβάνει 120 κλίνες, υπόσκαφα μπλοκ δωματίων, ανεξάρτητες βίλες και πολυεπίπεδους κοινόχρηστους χώρους, με πιστοποίηση BREEAM και ενεργειακή απόδοση Α+. Η έναρξη λειτουργίας προγραμματίζεται για το 2027.

Νέα έργα στην Κρήτη το 2025

Η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου στην Κρήτη περιλαμβάνει δύο ακόμη επενδυτικά έργα με προγραμματισμένη λειτουργία το 2025:

Το Noverian Antama, Organic Beach Resort Chania , ένα ξενοδοχείο μόνο για ενήλικες στην Αγία Μαρίνα, σχεδιασμένο με στοιχεία έξυπνης διαχείρισης και οικολογικού χαρακτήρα. Η μονάδα διαθέτει θερμαινόμενη εξωτερική πισίνα και επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση τοπικών πολιτισμικών και περιβαλλοντικών στοιχείων.

, ένα ξενοδοχείο μόνο για ενήλικες στην Αγία Μαρίνα, σχεδιασμένο με στοιχεία έξυπνης διαχείρισης και οικολογικού χαρακτήρα. Η μονάδα διαθέτει θερμαινόμενη εξωτερική πισίνα και επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση τοπικών πολιτισμικών και περιβαλλοντικών στοιχείων. Το Noverian Scenic Malia, 5 Hilltop Villa Resort, θα λειτουργήσει στα Μάλια σε έκταση 60 στρεμμάτων, με 30 ανεξάρτητες βίλες που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες. Η μονάδα, που λειτουργούσε ως Royal Heights, παρέμεινε κλειστή το 2024 για πλήρη ανακαίνιση.

Επέκταση στην Κάρπαθο με νέο Hilton Resort

Ο Όμιλος επεκτείνει τις δραστηριότητές του και στην Κάρπαθο, με την ανάπτυξη του CHC Sound of the Sea, Tapestry Collection by Hilton. Το έργο θα υλοποιηθεί στα Πηγάδια και αποτελεί την πρώτη μονάδα της Tapestry Collection στην Ευρώπη. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 43 σουίτες, εκ των οποίων οι 14 με ιδιωτική πισίνα και οι 4 με υδρομασάζ, ενώ το αρχιτεκτονικό ύφος της μονάδας θα βασιστεί σε τοπικά και φυσικά υλικά.

Η CHC Group έχει υπογράψει 20ετή μίσθωση για το ακίνητο, ενώ η συνεργασία με τη Hilton αναμένεται να ενισχύσει την εξωστρέφεια του project μέσω του δικτύου των 180 εκατομμυρίων ενεργών μελών του ομίλου Hilton.

Σταθερή ανάπτυξη βάσει στρατηγικού σχεδιασμού

Ο Όμιλος CHC ακολουθεί μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται κυρίως σε μακροχρόνιες μισθώσεις, στοχευμένη ανακαίνιση υφιστάμενων μονάδων και στρατηγικές συνεργασίες με διεθνή brands. Με την παράλληλη δημιουργία της δικής του ξενοδοχειακής ταυτότητας, μέσω της αλυσίδας The Noverian Hotels, επιδιώκει να εδραιώσει παρουσία σε επιλεγμένους ελληνικούς προορισμούς, αξιοποιώντας υφιστάμενες υποδομές, περιφερειακά χρηματοδοτικά εργαλεία και επενδυτικά σχήματα.

Ο Ζαχαρίας Χνάρης, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου, δηλώνει ότι η επέκταση προχωρά με βάση τον σχεδιασμό, με στόχο την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και τη δημιουργία βιώσιμων τουριστικών προϊόντων. Ο Όμιλος πλέον διαχειρίζεται σειρά ξενοδοχειακών μονάδων, τόσο ιδιόκτητων όσο και μέσω μίσθωσης, με παρουσία σε τουριστικές περιοχές υψηλής ζήτησης.

