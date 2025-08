The Noverian Bios Caldera, Sunset Suites | Το νέο ξενοδοχείο του CHC Group στη Σαντορίνη

Με σταθερά βήματα υλοποιεί τη στρατηγική της ανάπτυξη η CHC Group, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική τουριστική αγορά. Ο Όμιλος ανακοίνωσε την προσθήκη μιας ακόμη ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη, μέσω εννιαετούς μίσθωσης, με τη λειτουργία του The Noverian Bios Caldera, Sunset Suites στο Ακρωτήρι.

Πρόκειται για ένα ολοκαίνουργιο κατάλυμα, το οποίο λειτουργεί φέτος για πρώτη χρονιά και εντάσσεται στην ξενοδοχειακή αλυσίδα The Noverian Hotels, ανεβάζοντας σε τέσσερα τον συνολικό αριθμό μονάδων της επωνυμίας. Η νέα προσθήκη ενισχύει τη θέση του Ομίλου στη Σαντορίνη, έναν από τους πλέον εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Το νέο ξενοδοχείο βρίσκεται μόλις 100 μέτρα από το κέντρο του παραδοσιακού οικισμού στο Ακρωτήρι και προσφέρει σουίτες και δωμάτια που συνδυάζουν την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με μοντέρνες πινελιές, σε πλήρη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Η προνομιακή του θέση, με ανεμπόδιστη θέα προς το Αιγαίο και τους ηφαιστειακούς βράχους, καθιστά το κατάλυμα ιδανικό για επισκέπτες που αναζητούν πολυτέλεια, ηρεμία και αυθεντικές εμπειρίες.

«Μια ακόμη συνεργασία, ένας ακόμη ισχυρός κρίκος στην αλυσίδα των ξενοδοχείων της CHC Group στη Σαντορίνη», δήλωσε ο ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής του Ομίλου, Ζαχαρίας Α. Χνάρης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επένδυσης:

«Η υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδιασμού προχωρά σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας, πάντα με γνώμονα και οδηγό τις αδιαπραγμάτευτες αρχές και αξίες που συνοδεύουν κάθε επένδυση του Ομίλου μας: την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλής ποιότητας σε κάθε επισκέπτη, και τον σεβασμό σε κάθε συνεργασία. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη της ομάδας μας και για αυτό το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε με πίστη στις δυνατότητες και τη δυναμική μας.»

Η νέα μονάδα ξεχωρίζει τόσο για τη θέα που προσφέρει σε ανατολές και ηλιοβασιλέματα, όσο και για την ιδιωτικότητα και τον σχεδιασμό των χώρων, αποτελώντας ένα "καταφύγιο εκλεπτυσμένης κομψότητας", όπως σημειώνεται από τον Όμιλο. Η πλούσια βλάστηση της περιοχής και η αρχιτεκτονική προσέγγιση του καταλύματος ενισχύουν τον χαρακτήρα ενός boutique προορισμού, εστιασμένου στην ποιοτική εμπειρία διαμονής.

Με το The Noverian Bios Caldera, Sunset Suites, η CHC Group συνεχίζει να επενδύει σε ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς, ενώ η αλυσίδα The Noverian Hotels πλέον περιλαμβάνει ξενοδοχεία σε Σαντορίνη, Χανιά και Μάλια. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ομίλου, το προσεχές διάστημα αναμένεται να ενταχθούν δύο ακόμη μονάδες: το Atlantis, μετά την ανακαίνισή του, και το Sound of the Sea στην Κάρπαθο.

