Κεραμεικός: Hotspot ξενοδοχειακών επενδύσεων

Η τουριστική άνθηση της Αθήνας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στην επέκταση των επενδύσεων πέρα από τον παραδοσιακό πυρήνα του ιστορικού κέντρου. Περιοχές όπως ο Κεραμεικός και το Γκάζι, με έντονη πολιτιστική ταυτότητα και πλούσιο ιστορικό υπόβαθρο, αναδεικνύονται σε νέες εστίες ανάπτυξης για τη ξενοδοχειακή αγορά. Τα πρόσφατα projects που έχουν υλοποιηθεί, επιβεβαιώνουν τη σταδιακή μεταμόρφωση των γειτονιών αυτών σε κόμβους υψηλής τουριστικής προστιθέμενης αξίας.

Εκκλησία- Θερμοπυλών 15: Το διατηρητέο ακίνητο της Εκκλησίας για το οποίο προκηρύχθηκε διαγωνισμός - Πηγή: @googlemaps

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν είναι τυχαίο ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών αποφάσισε την αξιοποίηση του κτιρίου που διατηρεί στην οδό Θερμοπυλών 15. Προκήρυξε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του διατηρητέου διώροφου που κατέχει στον Κεραμεικό. Αν και πρόκειται για ένα αρκετά μικρό ακίνητο (σχεδόν 260 τ.μ.) , ο διαγωνισμός δίνει τη δυνατότητα να μετατραπεί είτε σε τουριστικό κατάλυμα, είτε σε γραφεία, είτε ακόμη και σε κατοικία. Η τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού, μετά τις εργασίες ανάπλασης, διαμορφώνεται σε 3.500 ευρώ μηνιαίως εάν ο μισθωτής αποφασίσει να μετατρέψει το ακίνητο σε ξενοδοχείο, ή στο ποσό των 2.500 ευρώ μηνιαίως εάν ο μισθωτής αποφασίσει να μετατρέψει το ακίνητο σε γραφεία, κατάστημα ή κατοικία. Σε όλες τις περιπτώσεις, υπάρχει η δυνατότητα μειωμένου μισθώματος κατά 50% για τον πρώτο χρόνο μίσθωσης και κατά 25% για τον δεύτερο χρόνο, υπό τον όρο ότι ο ενοικιαστής θα επενδύσει κατ’ ελάχιστο 250.000 ευρώ για την αποκατάσταση των διατηρητέων δομικών μερών του ακινήτου. Οι σχετικές εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα 24 μηνών από την έναρξη της μίσθωσης του ακινήτου.

Σημαντικές νέες αφίξεις στον ξενοδοχειακό χάρτη

Loom Athens στον Κεραμεικό - Πηγή: @loom-athens

The Loom Athens: Boutique ξενοδοχείο με έμπνευση από τους Αθηναίους τεχνίτες

Στην οδό Μύκαλης 54, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού και το Μεταξουργείο, άνοιξε πρόσφατα το The Loom Athens, ένα boutique ξενοδοχείο που αποτίει φόρο τιμής στην αθηναϊκή τέχνη και χειροτεχνία. Διαθέτει μόλις 11 δωμάτια και σουίτες, με το διακριτικό στοιχείο του «ceramic brick» να κυριαρχεί στο design, συνδέοντας το παρελθόν της περιοχής με το παρόν. Το ξενοδοχείο διαχειρίζεται η εταιρεία Modus & Amplio και απευθύνεται σε ταξιδιώτες που αναζητούν μια αυθεντική, ποιοτική εμπειρία φιλοξενίας σε ήσυχο αλλά κεντρικό σημείο.

NoT Hotel: Ένα ζωντανό μουσείο στην καρδιά του Γκαζιού

Μια από τις πιο ιδιαίτερες αφίξεις είναι το NoT Hotel, στην οδό Βουτάδων 16, λίγα μέτρα από την Τεχνόπολη. Το ξενοδοχείο στεγάζεται σε ένα πετρόκτιστο κτίριο 200 ετών, που στο παρελθόν λειτούργησε ως οίκος ανοχής, στρατώνας και κινηματογραφικό στούντιο, μεταξύ άλλων. Το NoT, έργο της οικογένειας Πετρόπουλου που δημιούργησε και τον πολυχώρο Gazarte, έχει μετατραπεί σε boutique κατάλυμα 10 δωματίων με ιδιαίτερο αισθητικό χαρακτήρα. Ο εσωτερικός του κήπος, οι αυθεντικές αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες και η ιστορική του αύρα το καθιστούν προορισμό για επισκέπτες που επιζητούν εμπειρίες με πολιτισμική εμβάθυνση. Το NoT απέσπασε μάλιστα το One MICHELIN Key 2025, ένδειξη της ιδιαίτερης σημασίας και ποιότητάς του.

Okupa Athens: Ξενοδοχείο πολλαπλών χρήσεων για σύγχρονους ταξιδιώτες

Στον Κεραμεικό, στη συμβολή των οδών Καλογήρου Σαμουήλ και Ψαρομηλίγκου 9, δημιουργήθηκε το Okupa Athens, ένα project που συνδυάζει τη φιλοξενία με σύγχρονες τάσεις πολυχρηστικότητας. Στο τετραώροφο κτίριο αναπτύχθηκαν 32 δωμάτια και σουίτες, μαζί με εστιατόριο, bar, ήσυχο χώρο εργασίας και rooftop pool. Το ξενοδοχείο, που βρίσκεται απέναντι από το NLH Kerameikos Hotel, στοχεύει στους ψηφιακούς νομάδες και στους ταξιδιώτες της νέας εποχής που αναζητούν βιωματική διαμονή και λειτουργικούς κοινόχρηστους χώρους. Το concept ανήκει στον George Batrouni, ο οποίος μετά από καριέρα στον χρηματοοικονομικό τομέα, στράφηκε στην ανάπτυξη καινοτόμων ξενοδοχειακών εμπειριών για τη νέα γενιά ταξιδιωτών.

Το νέο Vision Gazi της ισραηλινής Finders - Πηγή: @visiongreece

Vision Gazi: Μια νέα προσέγγιση στο apartment living

Η ισραηλινή εταιρεία Finders, μέσα από το brand Vision Greece | Hosts of Superior Living, επενδύει δυναμικά στην Αθήνα, με το Vision Gazi να αποτελεί το δεύτερο ξενοδοχειακό της project στην πόλη, μετά το Vision Omonia. Το Vision Gazi προσφέρει 20 πολυτελή studios και διαμερίσματα, με design που συνδυάζει μοντέρνα αρχιτεκτονική, βιώσιμα υλικά και τεχνολογικές καινοτομίες. Η επένδυση ύψους 2,7 εκατ. ευρώ έδωσε νέα πνοή σε υφιστάμενο κτίριο, με φιλική προς το περιβάλλον ανακαίνιση και με υπηρεσίες που απευθύνονται τόσο σε τουρίστες όσο και σε επαγγελματίες. Το Vision Gazi ενσωματώνει πλήρως την ψηφιακή εξυπηρέτηση μέσω του Vision App, το οποίο διευκολύνει τη διαδικασία check-in και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Από βιομηχανικό παρελθόν σε τουριστικό μέλλον

Οι πρόσφατες ξενοδοχειακές επενδύσεις αποτυπώνουν τη στρατηγική στροφή της Αθήνας προς την ανάπτυξη των περιφερειακών της γειτονιών. Η περιοχή του Κεραμεικού και του Γκαζιού, με την άμεση γειτνίαση προς το ιστορικό κέντρο, την προσβασιμότητα μέσω του μετρό και το πλούσιο πολιτιστικό της απόθεμα, εξελίσσεται σε προνομιακό πεδίο για ξενοδοχειακές επενδύσεις που συνδυάζουν την αυθεντικότητα με το σύγχρονο design και τις βιώσιμες πρακτικές.

Η προσέλκυση επενδυτών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, αποδεικνύει ότι η περιοχή έχει τη δυναμική να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για τουρίστες που αναζητούν μια πιο αυθεντική, τοπική εμπειρία μακριά από τα κλασικά τουριστικά μονοπάτια, αλλά σε απόσταση αναπνοής από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Ο Κεραμεικός και το Γκάζι διαμορφώνουν πλέον το δικό τους brand στον ξενοδοχειακό χάρτη της Αθήνας – ένα brand που συνδυάζει την ιστορία, την αυθεντικότητα και τις νέες τάσεις της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς.

