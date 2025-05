Μεγάλη τουριστική επένδυση 75,9 εκατ. ευρώ από τον λιβανέζικο όμιλο Μπερζάουι στη Σύρο

Πρώτη εφαρμογή του καθεστώτος ΕΣΧΑΣΕ στο νησί – Ένα νέο πολυτελές συγκρότημα φιλοδοξεί να αλλάξει τον τουριστικό χάρτη της Σύρου

Τη δρομολόγηση μιας εμβληματικής τουριστικής επένδυσης στη Σύρο, ύψους 75,9 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε η ελληνο-λιβανέζικων συμφερόντων εταιρεία «Ελληνικά Παραδοσιακά Σπίτια Α.Ε.», η οποία συνδέεται με τον όμιλο Divine Property της οικογένειας Μπερζάουι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οργανωμένη τουριστική επένδυση που σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή στο νησί και η πρώτη που επιχειρεί να ενταχθεί στο ειδικό αναπτυξιακό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων μέσω της διαδικασίας ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων).

Ένα νέο τουριστικό τοπόσημο στον Χαρασώνα

Το φιλόδοξο project, που φέρει την ονομασία Cavo Fregada Syros Seaside Hotels and Villas, αφορά στην ανάπτυξη ενός σύνθετου τουριστικού καταλύματος (ΣΤΚ) σε έκταση 531.251 τ.μ. στη θέση Λαγούδια – Χαρασώνα, στη Σύρο.

Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή:

Ξενοδοχείου 5 αστέρων, δυναμικότητας 166 κλινών,

δυναμικότητας 166 κλινών, 69 τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, δυναμικότητας 249 κλινών, κ αθώς και

αθώς και Περισσότερων από 120 πολυτελών βιλών, διαφορετικών μεγεθών, οι οποίες θα διατίθενται προς πώληση ή/και ενοικίαση.

Η προσέγγιση του ομίλου χαρακτηρίζεται από ήπια ανάπτυξη και στόχο την απόλυτη εναρμόνιση με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. Όπως επισημαίνεται στον επενδυτικό φάκελο που έχει κατατεθεί στην Enterprise Greece, η σχεδίαση του έργου στοχεύει στη διατήρηση των γειτονικών οικοσυστημάτων αμετάβλητων, ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη βιωσιμότητα και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με ποιοτικό και υψηλών προδιαγραφών τουρισμό.

Η δημόσια διαβούλευση για το έργο είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει έως τις 23 Μαΐου, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα για την έναρξη της διαδικασίας ταχείας αδειοδότησης στο πλαίσιο της στρατηγικής επενδυτικής νομοθεσίας.

Από τη Μύκονο στη Σύρο: Το αποτύπωμα των Μπερζάουι στην Ελλάδα

Ο λιβανέζικος όμιλος Μπερζάουι, με ιστορία στον τομέα της φιλοξενίας από τη δεκαετία του 1980, έκανε την πρώτη του είσοδο στην ελληνική αγορά μέσα από το Casa del Mar Mykonos Seaside Hotel and Spa, ένα πολυτελές ξενοδοχείο μέλος των Small Luxury Hotels of the World, που βρίσκεται στην Αλεομάνδρα της Μυκόνου και φημίζεται, μεταξύ άλλων, για το πρώτο θερινό σινεμά κυριολεκτικά πάνω στη θάλασσα.

Η εξάπλωση του ομίλου συνεχίστηκε με τη σύσταση της Divine Property, μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται ευρέως στον κλάδο του real estate: από την ανακαίνιση και ανάπτυξη ακινήτων μέχρι τη διαχείριση και ενοικίαση πολυτελών κατοικιών και βιλών. Το χαρτοφυλάκιό της στην Ελλάδα περιλαμβάνει 765 πολυτελείς βίλες υψηλών προδιαγραφών σε κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς: από τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Κρήτη και την Κέρκυρα, μέχρι την Αντίπαρο, το Πήλιο και τη Λευκάδα. Η εταιρεία έχει παρουσία και στην Ίμπιζα της Ισπανίας, διατηρώντας γραφεία σε Αθήνα, Μύκονο, Σύρο και Βηρυτό.

Η είσοδος των Μπερζάουι στη Σύρο έγινε το 2022 με την αποκατάσταση και λειτουργία του Castro Hotel Syros, ενός boutique ξενοδοχείου που στεγάζεται σε διατηρητέο νεοκλασικό κτίριο του 1850 στο ιστορικό κέντρο της Ερμούπολης. Η ανακαίνιση του κτιρίου διήρκεσε τέσσερα χρόνια και αποκατέστησε την αρχιτεκτονική του αίγλη, ενισχύοντας τη δυναμική της Σύρου ως αναδυόμενου προορισμού για τουρίστες υψηλού επιπέδου.

Ηγετική ομάδα με οικογενειακό χαρακτήρα

Το τιμόνι της επενδυτικής δραστηριότητας του ομίλου στην Ελλάδα κρατά η οικογένεια Μπερζάουι. Η εταιρεία "Ελληνικά Παραδοσιακά Σπίτια Α.Ε.", που έχει αναλάβει το project του Χαρασώνα, διοικείται από τέσσερα μέλη της οικογένειας, με τον Σαιντ Μπερζάουι να εκτελεί χρέη διευθύνοντος συμβούλου και CEO της Divine Property. Πρόεδρος της εταιρείας είναι η μητέρα του, Αντιγόνη Δασκάλου, ενώ στο επιχειρηματικό σχήμα ενεργό ρόλο έχει αναλάβει και η Μουράντι Μπερζάουι, κόρη των Λιβανέζων επιχειρηματιών.

Νέα εποχή για τον τουρισμό της Σύρου

Η επένδυση Cavo Fregada Seaside Hotels and Villas σηματοδοτεί την πρώτη εφαρμογή του ΕΣΧΑΣΕ στη Σύρο, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση σύνθετων τουριστικών έργων στρατηγικής σημασίας που μπορούν να μετασχηματίσουν τον χαρακτήρα της τοπικής οικονομίας.

Η θέση του έργου, στην περιοχή Χαρασώνας, θεωρείται εξαιρετικά προνομιακή: προσφέρει πρόσβαση σε παραλίες, ήπιο ανάγλυφο και επαρκείς υποδομές, ενώ απέχει σχετικά μικρή απόσταση από το κέντρο της Ερμούπολης, γεγονός που διευκολύνει την ενοποίηση της νέας τουριστικής ανάπτυξης με τον ιστορικό και πολιτιστικό πυρήνα του νησιού.

Η προσδοκία είναι ότι το νέο συγκρότημα θα συμβάλει:

Στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου,

Στην προσέλκυση επενδυτών και αγοραστών κατοικιών υψηλού επιπέδου,

Στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και

Στην τουριστική διαφοροποίηση της Σύρου, η οποία μέχρι σήμερα έχει επενδύσει περισσότερο στον πολιτιστικό και συνεδριακό τουρισμό.

Με την υλοποίηση του Cavo Fregada, η οικογένεια Μπερζάουι αναμένεται να αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στο τουριστικό μέλλον της Σύρου – ενός νησιού με ιδιαίτερη ταυτότητα και μεγάλες αναξιοποίητες δυνατότητες. Το ζητούμενο πλέον είναι η επένδυση να εξελιχθεί με όρους που θα διασφαλίσουν την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού πλούτου, ακολουθώντας τις αρχές της βιώσιμης φιλοξενίας.



