Soft opening φέτος για το Four Seasons Resort Mykonos

Η Four Seasons ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στη Μύκονο το φετινό καλοκαίρι, με μια σταδιακή έναρξη λειτουργίας.

Η νέα πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα θα ανοίξει αρχικά με 54 δωμάτια, ενώ η πλήρης δυναμικότητα του ξενοδοχείου θα φτάσει τα 96 δωμάτια όταν ολοκληρωθούν οι κατασκευαστικές εργασίες. Η υλοποίηση της επένδυσης αυτής σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών στη Μύκονο, αλλά και για τη στρατηγική ανάπτυξη της Four Seasons στην Ελλάδα.

Το Four Seasons Resort Mykonos, μια επένδυση της Blue Iris Investments S.A, επενδυτικό όχημα της AGC Equity Partners, θα περιλαμβάνει 192 κλίνες και θα λειτουργεί ως ένα «μυκονιάτικο χωριό». Θα διαθέτει υπαίθριο θέατρο 250 θέσεων, πολυχώρους εκδηλώσεων και συνεδρίων, εγκαταστάσεις άθλησης και κέντρο ευεξίας, εστιατόρια, καταστήματα, πισίνες και ελικοδρόμιο. Την κατασκευή του έργου έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ.

Επικεφαλής της ομάδας στο νέο πολυτελές θέρετρο θα είναι ο Ryan Grande, ο οποίος διαθέτει 14 χρόνια εμπειρίας στη Four Seasons, έχοντας υπηρετήσει σε μονάδες στο Τζάκσον Χολ, το Βανκούβερ και την Κόστα Ρίκα.

Το Mykonos Project, όπως αναφέρεται από την AGC, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων από τοπικούς φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Ο Δήμος Μυκόνου και άλλοι εμπλεκόμενοι κατέθεσαν διαδοχικές προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, επιχειρώντας να ανακόψουν την εξέλιξη της επένδυσης. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο τελικά έδωσε το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της επένδυσης, ακυρώνοντας ωστόσο τα σχέδια για δημιουργία μαρίνας 32 θέσεων ελλιμενισμού.

Η συνολική επένδυση ανέρχεται πλέον στα 78,6 εκατ. ευρώ, έναντι των αρχικών 60 εκατ. ευρώ, και εκτείνεται σε μια έκταση 60.324 στρεμμάτων.

Η στρατηγική σημασία της επένδυσης

Τόσο για την AGC Equity Partners όσο και για τη Four Seasons, η Μύκονος αποτελεί στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της παρουσίας της στον ελληνικό τουρισμό πολυτελείας. H τοποθεσία του resort στο νοτιοανατολικό τμήμα της Μυκόνου αξιοποιεί ένα από τα λίγα εναπομείναντα παρθένα τοπία του νησιού.

Η αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου, σχεδιασμένη από τον Σταύρο Βαλσαμάκη, αντλεί έμπνευση από την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, με μικρά λευκά σπίτια και δωμάτια που προσφέρουν μοναδική θέα στη θάλασσα. Το νέο ξενοδοχείο θα ενισχύσει το high-end τουριστικό προφίλ της Μυκόνου, ενώ η βιώσιμη προσέγγιση της επένδυσης θέτει νέα πρότυπα στην ανάπτυξη του κλάδου.

Η επιτυχία του Four Seasons Astir Palace

Η Four Seasons διατηρεί ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα, με το Four Seasons Astir Palace να αποτελεί ένα από τα κορυφαία παραδείγματα επιτυχημένης επένδυσης στον τουριστικό τομέα. Το Astir Palace έλαβε την ανώτατη διάκριση από τον Οδηγό Michelin, με την απονομή Τριών Michelin Keys.

Παρά την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η παρουσία της Four Seasons στο ξενοδοχείο παραμένει αμετάβλητη. Η AGC Equity Partners, προηγούμενη ιδιοκτήτρια του Astir Palace, πούλησε το resort στον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, ωστόσο η διαχείριση από τη Four Seasons συνεχίζεται κανονικά, στο πλαίσιο μακροχρόνιου συμβολαίου.

Ο Jann Kaiser, Γενικός Διευθυντής του Four Seasons Astir Palace, στο περιθώριο της απονομής των Τριών Michelin Keys, δήλωσε ότι η συνεργασία με τη νέα ιδιοκτησία δεν επηρεάζει τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Η διάκριση από τον Michelin Guide επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση στην ποιότητα και την ανώτερη εμπειρία επισκεπτών. «Η αφοσίωση στην ποιότητα και την εμπειρία των επισκεπτών παραμένει αμετάβλητη», τόνισε ο Kaiser, προσθέτοντας ότι το Astir Palace σημείωσε εξαιρετικές πληρότητες την περασμένη χρονιά. «Αν καταφέρουμε να διατηρήσουμε ή να αυξήσουμε ελαφρώς αυτές τις πληρότητες φέτος, θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι», πρόσθεσε.

Το επόμενο project της Four Seasons στην Ελλάδα θα είναι στον κόλπο της Χινίτσας στο Πόρτο Χέλι, όπου ο Paul Coulson ανακατασκευάζει το πρώην Hinitsa Bay. Το Four Seasons Resort and Residences Porto Heli θα προσφέρει 80 δωμάτια και σουίτες, 30 μπανγκαλόου και ιδιωτικές βίλες. Το έργο βρίσκεται στη φάση των αδειοδοτήσεων.

