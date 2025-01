Οι 20 πιο «ηχηρές» αφίξεις πολυτελών ξενοδοχείων στην Ελλάδα το 2025

Εκτός από τις προσδοκίες για μια πιο βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη για τη χώρα, για την ενίσχυση του ποιοτικού τουρισμού και για ένα ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών, το 2025 φέρνει και νέες αφίξεις στο ξενοδοχειακό δυναμικό της Ελλάδας, το οποίο αναβαθμίζεται με την προσθήκη νέων πολυτελών μονάδων, νεόδμητων και μη, σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Ηχηρά ονόματα όπως, μεταξύ άλλων, η Hilton, η Marriott, η Four Seasons, η Wyndham, η Radisson και ο όμιλος Mitsis φέρνουν έναν φρέσκο αέρα αναβάθμισης της πολυτελούς φιλοξενίας στη χώρα, με πρωταγωνίστρια την Αθήνα, και, φυσικά και τα Ελληνικά νησιά, μικρά και μεγάλα.

1. Το The Illisian, Conrad Athens η επένδυση της χρονιάς

Ανάμεσα στις νέες «αφίξεις» του 2025, εκείνη που ξεχωρίζει, και μπορεί να θεωρηθεί η επένδυση της χρονιάς, είναι το «ολικό λίφτινγκ» στο ιστορικό κτίριο που στέγαζε το Hiton Athens για πάνω από μισό αιώνα και η μετεξέλιξή του από ένα ξενοδοχείο σε ένα οικοσύστημα πολλαπλών χρήσεων και εμπειριών που έχει στόχο να εκφράσει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα ως μέρος της ταυτότητας του κτιρίου, προσφέροντας ταυτόχρονα, εμπειρίες της αυθεντικής, σύγχρονης Αθήνας.

Η στρατηγική επένδυση ύψους 340 εκατ. ευρώ θα μετατρέψει το Hiton Athens σε The Ilisian, με ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου στα τέλη του 2025.

Με σεβασμό στην πολιτιστική ταυτότητα της πόλης, το The Ilisian, η ονομασία του οποίου είναι εμπνευσμένη από τον ιστορικό ποταμό Ιλισό καθώς και από τη γειτονιά των Ιλισίων, θα επιδιώξει να συνδέσει σύγχρονες διεθνείς τάσεις με την κληρονομιά της πόλης, δημιουργώντας έναν τόπο συνάντησης για τους Αθηναίους και τους επισκέπτες και να εκφράσει την διαχρονικά άρρηκτη σχέση του νέου προορισμού με την Αθήνα, τα Ιλίσια, και τους κατοίκους της περιοχής.

Έως και την πρώτη πενταετία της λειτουργίας του, θα έχει συνολική θετική επίδραση στην Ελληνική οικονομία ύψους 1,25 δισ. ευρώ, σύμφωνα με μελέτη Οικονομικών & Κοινωνικών Επιδράσεων που συνέταξε το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενώ κατά τη λειτουργία του θα απασχοληθούν άμεσα έως και 800 εργαζόμενοι (3 φορές περισσότερες θέσεις από την προηγούμενη λειτουργία ως ξενοδοχείο).

Πάνω από 18 αρχιτεκτονικά γραφεία ασχολούνται με την αναβίωση του προορισμού ο οποίος θα περιλαμβάνει:

-Το νέο ξενοδοχείο Conrad Athens, που αποκτά για πρώτη φορά παρουσία στην Ελλάδα και θα περιλαμβάνει 278 δωμάτια και σουίτες με μοναδική θέα στην Αθήνα, καθώς και μία mega suite 400τ.μ.

-Αναπτύσσονται επίσης 18 ιδιωτικές κατοικίες Conrad Residences καθώς και 37 κατοικίες Waldorf Astoria Residences, στους υψηλότερους ορόφους του κτιρίου.

-Στο The Ilisian θα λειτουργούν επίσης μια σύγχρονη λέσχη μελών, πολλαπλά εστιατόρια, επιλεγμένα καταστήματα, συνεδριακές εγκαταστάσεις, καθώς και χώροι άθλησης και ευεξίας, σε συνεργασία με κορυφαία ελληνικά και διεθνή brands.

2. Sound of the Sea Karpathos | Κάρπαθος

Την Άνοιξη του 2025 προγραμματίζονται τα εγκαίνια του Sound of the Sea Karpathos, Tapestry Collection by Hilton, μέσω της συμφωνίας franchise με την CHC Hotels. Το ξενοδοχείο θα προσφέρει μια boutique, adults-friendly εμπειρία resort, σηματοδοτώντας το ντεμπούτο του brand στο νησί. Το κατάλυμα θα διαθέτει 42 δωμάτια και ένα cottage, ενώ θα παρέχει ιδιωτικές πισίνες σε 14 δωμάτια και μίνι spa σε έξι δωμάτια.

3. Hilton Garden Inn Chania City (φωτό) | Κρήτη

Το Hilton Garden Inn Chania City αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη προσθήκη στο portfolio του brand «Hilton Garden Inn» στην Ελλάδα, με το άνοιγμα του να προγραμματίζεται για το ερχόμενο καλοκαίρι. Το νέο αυτό ξενοδοχείο σηματοδοτεί την έναρξη της συνεργασίας μεταξύ της Hilton και της Green Properties - Μελάκης Α.Ε. στην πόλη των Χανίων. Θα διαθέτει 48 δωμάτια ιδανικά για επαγγελματίες και ταξιδιώτες αναψυχής.

4,5. Radisson RED Mitropoleos Square Athens (φωτό), Radisson Theatrou Square | Αθήνα

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Ανάπτυξης του ξενοδοχειακού ομίλου Radisson, Elie Milky, η αλυσίδα έχει προγραμματίσει το άνοιγμα τριών νέων ξενοδοχείων της στην Ελλάδα, ανάμεσα στα οποία είναι τα Radisson RED Mitropoleos Square Athens και Radisson Theatrou Square στην Αθήνα.

Στις 15 Μαρτίου 2022 η real estate εταιρεία επενδύσεων και διαχείρισης ισραηλινών συμφερόντων Gnosis Investments και ο όμιλος Radisson ανακοίνωσαν τη δημιουργία του πρώτου συγκροτήματος serviced apartments στην Ελλάδα σε ακίνητο στην Πλατεία Μητροπόλεως, με 94 μικρά διαμερίσματα με κουζίνα. Όμως, μετά τις αντιδράσεις των ξενοδοχειακών φορέων, οι δύο εταιρείες τροποποίησαν την επένδυση, ανακοινώνοντας ένα χρόνο μετά, στις 5 Απριλίου του 2023, την μετατροπή του ακινήτου σε ξενοδοχείο με την ονομασία Radisson RED Mitropoleos Square Athens, δυναμικότητας 112 δωματίων. Το συνολικό ύψος της επένδυσης που περιλαμβάνει την αγορά του ακινήτου και την ανακαίνιση ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο ανακοίνωσε τη συνεργασία του με τον σεφ Άκη Πετρετζίκη για τη δημιουργία της γαστρονομικής ταυτότητας των μπαρ και εστιατορίου του.

To Radisson Theatrou Square αναμένεται να ανοίξει το 2025 στο ιστορικό κτίριο της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας–Διπλαρείου Σχολής, έπειτα από συμφωνία της αλυσίδας με την Gnosis Investments. Το νέο ξενοδοχείο θα αποτελείται από δωμάτια και σουίτες επιφάνειας από 17- 30 τ.μ.

6. Radisson Blu Resort Mani | Μάνη

Το τρίτο ξενοδοχείο Radisson που αναμένεται να ανοίξει το -καλοκαίρι του- 2025 στην Ελλάδα είναι το Radisson Blu Resort Mani και θα είναι το πέμπτο στη χώρα. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην παραλία Σελινίτσας. Θα διαθέτει 150 δωμάτια και σουίτες με ιδιωτική ταράτσα και θέα στη θάλασσα, πολλά εκ των οποίων θα έχουν και ιδιωτική πισίνα υπερχείλισης. Θα διαθέτει και μία προεδρική σουίτα, καθώς και εστιατόρια, pool bar, γυμναστήριο και εσωτερικό κέντρο ευεξίας.

7. Four Seasons Resort Mykonos | Μύκονος

Μετά την είσοδο της Four Seasons στην Ελλάδα από τον Αστέρα, το καλοκαίρι του 2025 πρόκειται να λειτουργήσει νέο ξενοδοχείο στην ακτή Καλό Λιβάδι της Μυκόνου. Θα διαθέτει 94 δωμάτια, βίλες και σουίτες με θέα στη θαλασσα, ενώ υπάρχουν σχέδια για εστιατόρια και μπαρ, πισίνα υπερχείλισης, σπα, γυμναστήριο και δυνατότητα για διαδρομές με σκάφος, water sport και άλλες δραστηριότητες.

8. JW Marriott Crete Resort & Spa (φωτό) | Κρήτη

Τον Ιούνιο του 2025 θα ανοίξει το πρώτο JW Marriott στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται στην Ακτή Μαράθι έξω από τα Χανιά. Το πολυτελές ξενοδοχείο θα διαθέτει 160 πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες. Όλες οι σουίτες και οι βίλες διαθέτουν ιδιωτική πισίνα ή τζακούζι, ενώ έμφαση στη φιλοξενία του ξενοδοχείου δίνεται στο σπα όπου θα προσφέρονται ολιστικές εμπειρίες ευεξίας, γυμναστήριο, beach club και πισίνες. Το JW Marriott Crete Resort & Spa θα αποτελεί το πρώτο JW Marriott ultra luxury brand στην Ελλάδα.

Το ξενοδοχείο ανήκει στην εταιρεία Βασιλάκης Α.Ε., η οποία ξεκίνησε ως η πρώτη εταιρεία εμπορίου ξυλείας στο Ηράκλειο Κρήτης και εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη μονάδα της περιοχής. Αργότερα, η εταιρεία επέκτεινε τις δραστηριότητές της στις κατασκευές και τα οικοδομικά υλικά και προμήθευσε την αγορά με μια ευρύτερη γκάμα νέων προϊόντων που βελτίωσαν τα κατασκευαστικά αποτελέσματα. Ο Αντώνιος Βασιλάκης επέκτεινε πρόσφατα την δραστηριότητα του και στον τουριστικό κλάδο, προχωρώντας σε στρατηγική συμφωνία για το άνοιγμα του πρώτου JW Marriott στην Ελλάδα, που θα βρίσκεται στην περιοχή των Χανίων καθώς και το άνοιγμα ενός city hotel στο Ηράκλειο Κρήτης.

9. Laguna Coast Resort (φωτό) | Νάξος

Το Laguna Coast Resort είναι το νέο ξενοδοχείο των Small Luxury Hotels of the World που πρόκειται να ανοίξει το Μάιο του 2025 στη Νάξο. Πρόκειται για το Eco Resort της Laguna Coast, ένα υπερσύγχρονο έργο, απολύτως ενταγµένο στη περιοχή της Λαγκούνας, µόλις τρία χιλιόµετρα από τη Χώρα της Νάξου, µε µηδενικό αποτύπωµα άνθρακα και µια ολιστική προσέγγιση φιλοξενίας. Η επένδυση Laguna Coast Resort υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», µε τη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης -NextGenerationEU.

10. Athens Capital Suites – MGallery Collection | Αθήνα

Το νέο Athens Capital Suites – MGallery Collection του ομίλου Λάμψα στην οδό Ζαλοκώστα, επένδυσης ύψους 4 εκατ. ευρώ, θα ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό στα μέσα Ιανουαρίου. Θα αποτελείται από 17 σουίτες οι οποίες έχουν σχεδόν μέγεθος διαμερίσματος ώστε να συμπληρώνουν την προσφορά του Athens Capital Hotel, με 178 δωμάτια αλλά χωρίς μεγάλη δυναμικότητα σε σουίτες.

11. ÓROS Luxury Beach Resort (φωτό) | Κρήτη

Το πεντάστερο ÓROS Luxury Beach Resort, κοντά στο Ρέθυμνο, πρόκειται να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό το Μάιο του 2025, ως μέρος της συλλογής L.V.X. Collection των Preferred Hotels & Resorts. Διαθέτει 117 δωμάτια, σουίτες και βίλες, 4 εστιατόρια, τρία μπαρ και lounge, εξωτερική πισίνα αποκλειστικά για ενήλικες, κέντρο ευεξίας και συνεδριακούς χώρους.

12. Mövenpick Resort Agios Nikolaos Sivota | Σύβοτα

Στα μέσα του 2025 έχουν προγραμματιστεί τα εγκαίνια του νέου ξενοδοχείου που ανοίγει η Accor στην Ελλάδα, Mövenpick Resort Agios Nikolaos Sivota, στα Σύβοτα. Το resort θα περιλαμβάνει 67 ευρύχωρα δωμάτια, pool bar, beach bar, γυμναστήριο και δύο πισίνες, μία μόνο για ενήλικες και μια για όλη την οικογένεια. Η Mövenpick Hotels & Resorts είναι ελβετική εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων που εξαγοράστηκε από τη γαλλική αλυσίδα Accor το 2018.

13. Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas (φωτό) | Πειραιάς

Το Δεκέμβριο του 2025 πρόκειται να ανοίξει τις πύλες του το Wyndham Residences Piraeus Marina Zeas, το οποίο αναπτύσσεται σε 4.300 τ.μ. σε δύο όμορα οκταώροφα κτηριακά συγκροτήματα στον Πειραιά. Θα διαθέτει 72 πολυτελή εξυπηρετούμενα διαμερίσματα, τα περισσότερα με ανεμπόδιστη θέα στην θάλασσα, εστιατόριο, γυμναστήριο και spa, πολυχώρο εκδηλώσεων, σχεδιασμένα με έμπνευση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα Jean-Pierre HEIM σε συνεργασία με το BLETSAS ARCHTECTURAL STUDIO. Πρόκειται για μία επένδυση της DKG Development με αξία που ξεπερνάει τα 25 εκατ. ευρώ και με τη δέσμευσή της εταιρείας για την εφαρμογή προτύπων ανάπτυξης και κατασκευής που διασφαλίζουν την ποιότητα και την αειφορία.

14. The Ananea Rocrita (φωτό) | Κρήτη

Nέο ξενοδοχείο σχεδιάζει το ξενοδοχειακό σκέλος του ομίλου Dertour στην Κρήτη, που θα λειτουργήσει με το lifestyle ξενοδοχειακό brand Ananea. Πρόκειται για το The Ananea Rocrita στον Μόχλο, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει την Άνοιξη του 2025. To ξενοδοχείο διαθέτει 380 δωμάτια, εστιατόριο με μπουφέ, 4 εστιατόρια á-la-cart, δύο πισίνες, πάρκο δραστηριοτήτων, ζώνη για παιδιά και ποικιλία αθλητικών εγκαταστάσεων.

15. The Duchess, Aria Hotels | Σαντορίνη

Το The Duchess στη Θηρασιά κοντά στη Σαντορίνη, θα διαθέτει 12 πολυτελείς σουίτες και πλούσιες επιλογές χαλάρωσης και ευεξίας, από την εντυπωσιακή infinity pool μέχρι το spa. Τα Aria Hotels, με περίπου 70 καταλύματα σε όλη την Ελλάδα, αποτελούν θυγατρική του ομίλου Libra Group, και την πρώτη εταιρία φιλοξενίας στην Ελλάδα, που μισθώνει απευθείας τα καινοτόμα αεροσκάφη κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL), τα οποία θα προσγειώνονται σε ένα από τα τέσσερα υπό κατασκευή vertiports των Aria Hotels που θα συνδέουν την Ελλάδα με τα νησιά.

16. Ikos Kissamos | Κρήτη

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ομίλου Sani/Ikos, η επένδυση για το νέο ξενοδοχείο θα υπερβεί τον αρχικό προϋπολογισμό των 125 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο θα κατασκευαστεί στον κόλπο της Κισάμου και επρόκειτο να ανοίξει τις πύλες του την άνοιξη του 2025. Θα διαθέτει συνολικά 400 δωμάτια, bungalows και βίλες που θα εκτείνονται σε παραλιακό μέτωπο μήκους 600 μέτρων και θα είναι το πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα υπό το εμπορικό σήμα της Ikos Resorts στην Κρήτη, έναν προορισμό που εδώ και χρόνια η διοίκηση του ομίλου έχει εντάξει στα αναπτυξιακά της σχέδια.

17. Alexander the Great (φωτό) | Χαλκιδική

Ο όμιλος Mitsis, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ιδιόκτητη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ανέλαβε τη διαχείριση του τετράστερου Alexander the Great, στην παραλία Κρυοπηγής στην Κασσάνδρα, μέσω συμφωνίας διαχείρισης με τη διεθνή εταιρεία Hotel Investment Partners (HIP) της Blackstone. Το ξενοδοχείο από τη σεζόν του 2025 θα λειτουργήσει ως all inclusive θέρετρο με συνολική δυναμικότητα 208 δωμάτια.

18. Νέο πεντάστερο ξενοδοχείο στην Ομόνοια | Αθήνα

Ένα κτίριο γραφείων της δεκαετίας του 1960, επί των οδών Λυκούργου 18 και Σωκράτους 34 στην Αθήνα, επιφάνειας 8.500 τ.μ. πρόκειται να μετατραπεί σε πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα από την εισηγμένη αλυσίδα του Τελ Αβίβ Isrotel, με το χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία της το 2025. Το ξενοδοχείο αδειοδοτήθηκε για 412 κλίνες και αναμένεται να λειτουργήσει μέσα από το χαρτοφυλάκιο των Aluma Hotels.

19. Amus Hotel & Spa | Ρόδος

O Όμιλος Η Hotels Collection | Hatzilazarou Group προχωρά στην χάραξη νέας ταυτότητας για το ιστορικό ξενοδοχείο Rhodes Bay Hotel & Spa, πρώην ξενοδοχείο Amathus Beach Hotel, προβαίνοντας σε ένα ολικό rebranding υπό την νέα επωνυμία Amus Hotel & Spa. Κάτω από την ίδια επωνυμία, Amus Hotel & Spa, θα εντάσσονται πλέον και οι Elite Suites by Rhodes Bay αποτελώντας το luxury touch του ξενοδοχείου.

20. Rocca A Mare| Κρήτη

Το νέο ξενοδοχείο Rocca A Mare, στην καρδιά του Ηρακλείου Κρήτης, μέλος της Handwritten Collection της Accor, πρόκειται να ανοίξει τον Απρίλιο του 2025. Διαθέτει 36 κομψά δωμάτια και σουίτες με θέα στη θάλασσα και στοχεύει να καθιερωθεί ως προορισμός καθόλη τη διάρκεια του έτους. Η Trésor Hospitality ανέλαβε τη διαχείριση. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει ακόμα μπαρ και εστιατόριο, συνεδριακό κέντρο για έως 50 άτομα, χώρους ευεξίας και γυμναστήριο.

